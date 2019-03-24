Ананидзе не спас Грузию от поражения. Он спас жизнь человеку

В субботу в Тбилиси сборная Швейцарии со счётом 2:0 обыграла команду Грузии в рамках квалификации Евро-2020. На первый взгляд, будничное событие: фаворит подтвердил свой фаворитский статус, набрав три очка. Во втором тайме Стивен Цубер и Денис Закария провели по мячу в ворота Георгия Лория, обеспечив гостям победу. Но самый резонансный эпизод встречи случился до перерыва. Его второй день обсуждают в соцсетях.

На 24-й минуте гости получили право на угловой слева. Рикардо Родригес его выполнил, а Фабиан Шёр с Джемалом Табидзе в верховой борьбе крепко столкнулись головами. Оба тотчас рухнули на газон, и на поле устремились сразу две медицинские бригады.



Как выяснилось позже, у Шёра начал западать язык, и первую помощь ему оказал Джано Ананидзе. Хавбек «Крыльев Советов» повторил подвиг своего соотечественника Джабы Канкавы, который в своё время аналогичным образом спас жизнь украинцу Олегу Гусеву.

«Это выглядело ужасно, я ничего не помню. Я отключился на несколько секунд, моя скула до сих пор болит. Также я испытываю болезненные ощущения в шее, побаливает лоб», — приводит слова Шёра The Blick.



К счастью, обошлось без серьёзных последствий. После оказания медицинской помощи оба игрока сумели продолжить игру, Табидзе – с перебинтованной головой. А Джано СМИ признали главным героем матча – даром, что Грузия проиграла. На фоне человеческой жизни это такие пустяки…