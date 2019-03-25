Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Что это значит

Уголовное дело Кокорина и Мамаева передано в суд. Больше следствие не планирует проводить никаких действий — осталось дождаться только решения судьи.

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Когда будет суд и продолжится ли публичная порка футболистов? Мы задали все главные вопросы Игорю Бушманову, адвокату Павла Мамаева.

Когда суд?

«Суд должен назначить дату предварительного слушания в течение двух недель. До 8-го числа такое решение будет принято в случае поступления дела к судье. С учётом того, что до даты назначения должно пройти не менее семи дней после вручения обвинительного заключения обвиняемому, это произойдёт не раньше 2 апреля», — поделился Бушманов.

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И что, больше никаких следственных действий?

«Либо по собственной инициативе, либо по ходатайству защитников суд ещё может вернуть дело прокурору. Это может случиться в случае выявления обстоятельств, которые препятствуют рассмотрению дела по существу и вынесению по нему окончательного процессуального решения. Также рассматривается вопрос возможности или отсутствия таких оснований для продления меры пресечения», — рассказал адвокат Мамаева…

Будет ли сторона Мамаева настаивать на продолжении следствия?

«Основания для этого есть, но мы в любом случае за быстрейшее рассмотрение дела по существу. Будем обсуждать этот вопрос ближе к дате назначения предварительного слушания и после ознакомления с обвинительным заключением, которое нам должны вручить», — сказал Бушманов «Чемпионату».

Кокорина и Мамаева отпустят?

«Полагаем, что у суда более чем достаточно оснований, чтобы и ускорить процесс, и дать возможность обвиняемым реализовать своё право на защиту. Учитывая, что они не представляют общественной опасности для общества и длительное время содержатся под стражей, есть все основания для изменения меры пресечения. Это будет разумным решением, особенно учитывая, что Кокорин страдает заболеванием, вызванным последствием травмы», — уверен правозащитник.