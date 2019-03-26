«За два года Гаттузо совершил чудо, заставив игроков «Милана» побеждать»

Дерби делла Мадоннина – великая вывеска, даже когда «Милан» и «Интер» не правят балом в Италии. Этот сезон у обеих команд можно сравнить с эпохой раннего Ренессанса: клубы потихоньку приходят в себя, хотя и не отличаются пока стабильной игрой. «Милан» неожиданно для многих и держится высоко в чемпионате, и борется за Кубок, «Интер» же потерял в информационных перестрелках Икарди, но сумел сохранить бойцовский характер. На матч обе команды настраивались решительно.

Предвкушал зрелище и экс-игрок «Милана» Кака: «Вы сами видели, какое влияние Гаттузо оказал в трудные моменты. У него есть ДНК россонери. Буду очень рад, если он вернёт клуб в Лигу чемпионов. Конечно, Гаттузо и «Милану» требуется время, но мы уже сейчас можем говорить о возвращении миланского футбола. «Интер» вернулся в Лигу чемпионов, а «Милан» успешно ведёт борьбу за путёвку туда. Понятно, что до «Ювентуса» ещё далеко, но Леонардо и Мальдини делают хорошую работу, команда прогрессирует, даже не тратя большие деньги на усиление».

Интриги предстоящему дерби придавал тот факт, что занимавший третью строчку «Милан» опережал «Интер» всего на одно очко: это была именно та игра, которую принято называть встречей за шесть очков. Улицы города пестрели футболками, главным образом красно-чёрными. С возвращением в «Милан» Мальдини многие старые болельщики сменили гнев на милость и снова начали поддерживать команду.

Возвращение блудного сына: «Милан» и Мальдини снова вместе Мальдини возвращается в «Милан» на пост директора по стратегическому развитию.

Накануне матча мне удалось пообщаться с глазу на глаз с другой легендой клуба — Даниэле Массаро. Сейчас он занимает должность директора по связям с общественностью и с удовольствием говорит с журналистами.

— Во времена возвращения «Милана» в элиту в 80-е пресса писала, что клуб возрождается в том числе благодаря вашим лёгким. Кто должен стать Массаро в нынешнем «Милане»?

— Последние годы мы видели, что Кутроне – это футболист, который, выходя, делает разницу. Сейчас таким можно назвать ещё и Пёнтека. Он также похож на меня: голеадор, бомбардир. Своими перемещениями на поле он напоминает мне меня.

— Есть ли россияне, которых вы бы хотели видеть в «Милане»?

— Честно говоря, я не особо слежу за российским чемпионатом. Я видел матчи вашей национальной сборной, и несколько футболистов показались мне интересными. Они вырастают из года в год. Ведь мне повезло быть комментатором на чемпионате мира, находясь в Москве.

— Кстати, как вам организация мундиаля?

— Фантастическая, я был поражён. Всё на высшем уровне: начиная от публики и заканчивая спортивной составляющей. Об этом говорю не только я, но и все, кто получил возможность побывать там.

— В России довольно много фанатов «Милана». Чем вы объясняете такую популярность?

— «Милан» стал самым титулованным клубом мира, за десять лет выиграв практически всё. Последние годы он не является главным героем футбольного мира. Однако бренд «Милана» всегда оставался на вершине. За последние два года команда восстановила победную поступь, начав достигать важных результатов. Люди помнят историю, все трофеи, все победы «Милана», Этот состав способен вернуть клуб на былые позиции как в чемпионате, так и в Европе.

— За счёт чего?

— Прежде всего благодаря Рино Гаттузо. Всего за два года он совершил чудо, перестроив игроков и заставив их побеждать.

— В России тоже работал итальянский тренер-мотиватор. Массимо Каррера даже стал кумиром для болельщиков «Спартака», выиграв для клуба чемпионат впервые за 16 лет. Если поступит предложение поработать в России, что скажете?

— Мне повезло работать в «Милане». Помимо этого, я ещё и играл здесь 10 лет. Мне тяжело представить, чтобы я покинул свою любовь. Но все мы профессионалы. Если мне поступит предложение, например, возглавить клуб, я буду его оценивать.

Впрочем, накануне дерби голова Массаро была занята делами «Милана». Все билеты на матч были куплены, что означало появление на трибунах 78 тыс. человек. Среди них были и представители активной части болельщиков красно-чёрных – CurvaSud. Перед игрой они устроили эффектный проход к легендарному стадиону.

Они, как и зрители других трибун, у входа на «Сан-Сиро» были вынуждены притормозить. Даже если вы прибудете за пару часов до начала встречи, это не поможет избежать затора, несмотря на то что жёсткого досмотра, как в России, здесь нет. Дело в том, что в Италии на футбол пускают лишь по документам.

У меня же возникла проблема с этим: на билете было написано Danil, а в паспорте — на одну букву больше. Девушка-стюард долго сравнивала оба варианта, уточнила, какой же правильный, и всё-таки пропустила на арену. Но, идя на футбол в Италии, проверяйте правильность введённых данных: если вам попадётся не такой понимающий сотрудник, могут и развернуть.

Тем временем внутри стадиона уже вовсю шёл предматчевый разогрев. Например, один из популярнейших рэперов Италии Гали исполнил песню «Iloveyou», встреченную фанатами без особого энтузиазма. Намного больший интерес вызвали появившиеся на трибунах разносчики еды. Особый шарм футболу в Европе, в том числе в Италии, придаёт возможность купить пиво на стадионе. Ей болельщики активно пользовались.

Как прошло миланское дерби: антураж, фото со стадиона, фанаты Возможно, главное дерби Европы — в фоторепортаже «Чемпионата».

Первый тайм на трибунах стал отражением происходящего на поле. Болельщиков «Милана» было слышно намного хуже, нежели фанатов «Интера», хотя красно-чёрные формально были гостями. Преимущество «нерадзурри» могло быть намного больше, но они ограничились лишь одним голом в первом тайме.

Когда же «Интер» забил второй мяч, болельщики «Милана» ахнули. Это казалось приговором по такой невнятной игре. Однако почти сразу красно-чёрные отыграли один мяч, что совершенно не укладывалось в логику игры. И трибуны завелись, погнав своих любимцев вперёд. Второй тайм прошёл на встречных курсах и был насыщен борьбой, эмоциями и даже отменённой красной карточкой. «Милану» не хватило совсем немного, чтобы дожать соперника, однако финальный свисток зафиксировал поражение красно-чёрных.

Бешеное дерби выиграл «Интер». В этом матче было всё Красивые голы, ошибки, пенальти, удаление. И отменённое удаление.

На следующий день одну из тренировочных баз «Милана» посетил именитый полузащитник «россонери» Массимо Амброзини. Экс-капитан приехал обсудить дерби с журналистами и презентовать новые бутсы PumaTBC. И заодно посмеяться, как корреспонденты пытаются попасть мячами в стоящие бочки.

Благодарим Puma за организованный пресс-тур.