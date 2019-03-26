«У нас тактика выжженной земли». Лучшая пресс-конференция Черчесова

Формально сборная России закончила сбор в вечер после матча с Казахстаном. На деле сразу несколько игроков национальной команды и главный тренер все еще выполняют обязанности по имиджевой работе. Алексей Миранчук, Владислав Игнатьев, Ильзат Ахметов и Гилерме вместе со Станиславом Черчесовым приехали на выставку-ретроспективу форм сборной России. Проходило мероприятие на базе обновленного флагманского магазина технического спонсора российской команды, adidas. Огромное пространство открыли в Москве и это третий по размерам магазин компании во всем мире.

Сборники и Мистер, понятно, приехали не просто так, а для общения с болельщиками. Пока действующие футболисты подъезжали, гости фотографировались с блогером Евгением Савиным. Он терпеливо делал по десять разных сэлфи, пока все не оставалось довольны результатом.

В матче сборной России на поле был незаявленный игрок. «Технарь» будет? Разбираемся.

Ведущим мероприятия формально был комментатор Нобель Арустамян, но по факту солировал Станислав Черчесов. На фоне главного тренера все четыре игрока выглядели скромными гостями. Станислав Саламович с первых минут пошел в атаку. Нобель спросил Черчесова, помнит ли он, как заводил трибуны на чемпионате мира. «Я не заводил, я приподнимал их на подвиг – так это называется», – коуч сборной продолжает пополнять свой словарь терминов.

Ильзат Ахметов Фото: Adidas

Дальше Арустамян уточнил у Ахметова, где тот смотрел ЧМ-2018. Черчесов уточнил: «Ильзат, давай так: где ты завидовал Миранчуку?». Главный тренер успевал троллить всех, включая журналистов. «Мы были в закрытом режиме на сборах, но газеты, интервью, ваши высказывания гениальные, не проходит все это мимо нас». А когда Миранчук и Ахметов на вопрос о моменте первого ощущения себя профессиональными футболистами заговорили о любви к игре, Черчесов слушал и сокрушенно качал головой. «А теперь я расскажу, почему вы еще не профессионалы. Подсказываю ответ на будущее: мы полностью отдаёмся своей работе, поэтому мы профи. В 23 заснули, в 9 проснулись. Если Лига чемпионов в это время? В ней лучше играть, а не смотреть».

«Черышев в сборной – как Месси в «Барсе». Испанцы – о русском герое Его считают противоположностью Лео.

С какого-то момента вечер окончательно превратился в сольное выступление Черчесова. Вот подборка лучших цитат:

● (Игнатьеву на вопрос о различии тренировок в сборной и клубе): Внимательно подумай над ответом!

● (О желаемых соперниках на Евро-2020): У нас соперники Сан-Марино, Кипр и другие. ЧМ нам подарили и привезли руководители государства, а на Евро ещё попасть надо. Мы настроены выкладываться в каждом матче. Выполним задачу выхода на Евро, опять так же соберемся и расскажем вам про своих соперников.

● (О мечтах): я уже давно не мечтаю. Мы ставим цели, а не мечтаем. Так делают в моем возрасте. Игрокам тоже со мной нельзя мечтать.

Алексей Миранчук Фото: Adidas

● (О лучшем стадионе): Я из Советского Союза и могу быть необъективен, но для меня «Лужники» – номер один. Финалы Кубка страны там играли, сейчас открытие ЧМ-2018, финал, случайно испанцев обыграли там. Для меня это главный стадион.

● (Ахметову – когда тот сказал, что не попал на «Сантьяго Бернабеу», когда там играл ЦСКА): А чего так? Билетов не было?

● (Девушке из зала – еще до момента, как та задала вопрос): Женат, двое детей, простите. А теперь слушаю вас.

● (О приметах): У меня примета – к игре хорошо приготовиться. С какой ноги встал, какую молитву прочитал – это никакого отношения не имеет. Для меня важнее, чтобы мой футболист знал, что ему делать и как соперника обыграть. Мои футболисты для меня лучшие.

● (О работе с Акинфеевым): Я не тренировал его, я в этом деле слабо разбираюсь. Могу случайно что-то подсказать, когда мимо прохожу. Но у нас есть тренер вратарей.

● (Маленькому мальчику на вопрос о своей тактике): Тактика выжженной земли. Форма известная: трусы белые, нос красный.

Гилерме Фото: Adidas

И это только половина моментов, когда Черчесов с невозмутимым лицом троллил все вокруг, включая себя. Иногда из зала доносились совсем неожиданные вопросы, в основном от детей. Гилерме, например, спросили, когда он уже будет забивать. «Моя задача ловить, я не забиваю», – удивился вратарь. «Да он имеет ввиду, что раз отбивать не можешь, хоть забей!» – панчил Черчесов. А когда болельщик задавал вопрос про Джикию и отметил, что его тут нет, коуч радостно закивал головой: «И хорошо, что нет! Он бы всем уже надоел тут! У него действительно большой прогресс в карьере за последние годы. Но Ильзат прошлой весной вообще в бухгалтерии сидел».

При этом иногда Черчесов отходил от тактики шуток и отвечал вполне серьезно. Например, выдал шикарный совет молодым тренерам. «Самое важное для молодого тренера – не влюбляться в футболистов своих. И наоборот тоже плохо. Это серьезно говорю сейчас. Любовь же слепа в обе стороны. Вот я Лешу Миранчука не люблю, но левую ногу его люблю. Поэтому он в сборной. Его есть кому любить. Надеюсь, и они меня не любят, а оценивают то, что мы им даём», – объяснял Станислав Саламович. Или вопрос о том, почему сборная играла в пять защитников против Бельгии, который прозвучал от девушки. «Вы тренер? Муж тренер? А то спрашиваете «почему», и я сразу как пионер себя чувствую. Но объясню, почему. Потому что хотели быть конкурентоспособными. Они первые в рейтинге, а не мы. Надо нивелировать сильные стороны соперника иногда, с той же Испанией было так. С Казахстаном играли в другой манере».

А одним из последних ответов главный тренер всех запутал, потому что выступил в своем привычном стиле несчитываемой иронии. Из зала задали вопрос о питании, и Черчесов выдал гениальное: «Есть нудисты или нутрицилисты. Они знают, что питаться правильно надо. Если я утром яичницу поел, а вечером мяч не могу из-за неё поймать, то какой я профи? Надо это знать о себе. А тренеры эти – мудрено слишком».

Фото: Adidas

Главный вывод: любое футбольное мероприятие можно сделать веселее, если привезти на него детей и дать им микрофон. Тогда даже обычно суровый Черчесов будет полтора часа шутить и кайфовать.