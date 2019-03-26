«Юве» остался без лидера: Роналду получил травму в матче за сборную

Травма Роналду

Криштиану подобно Месси пропустил несколько месяцев в сборной, пока обживался в «Юве». Теперь он снова в обойме, и матч с Сербией сложился для него максимально плохо. Мало того что красно-зелёным не удалось победить, так ещё и сам Криш покинул поле из-за травмы — уже через полчаса с начала игры. В том эпизоде его даже никто не тронул. Роналду дёрнул мышцу, пока бежал за мячом.

Люксембург, что с тобой?

Мы, конечно, уже начинаем привыкать, что в Люксембурге вдруг обнаружился классный футбол, но отнять очки у Украины было бы показателем крутости уровня Чака Норриса. До ничьи не хватило буквально минутки — Жерсон Родригес головой срезал мяч в свои ворота, уже в дополнительное время. Оливье Тилль из «Уфы» в этой игре отдал голевой пас, после которого его команда вышла вперёд. Такими темпами сборная любителей скоро сможет претендовать на борьбу за выход на Евро-2020.

Турция приходит в себя после Луческу

После серии неудачных результатов, которая была при Луческу, турки снова приходят в себя. Вторая «сухая» победа подряд (общий счёт 6:0): в том году ничего подобного и близко не было. Героем игры с Молдавией стал форвард «Эвертона» Дженк Тосун, сделавший дубль. Пока Луческу ноет, что его оценили хуже Лобановского в рейтинге тренеров, турки уже на полпути к Евро-2020.

Англия вынесла нового соперника

Пропустив первыми, Стерлинг и компания заставили соперника пожалеть, что те затеяли с ними эту игру. Уже к перерыву всё перевернулось в пользу гостей — Баркли в итоге сделал дубль, а Стерлинг с Кейном записали на себя по голу. Англия забила пять и больше мячей в двух играх подряд впервые с 1984 года (а это 35 лет!). А ещё в старте вышел Хадсон-Одои, самый молодой игрок сборной со времён Уэйна Руни.

P.S.

«Главная мразь европейского футбола», если верить твиту футбольного комментатора Александра Шмурнова. Согласны?