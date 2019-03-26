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Португалия — Сербия — 1:1, Евро-2020: обзор матчей 2-го тура отбора

Португалия — Сербия — 1:1, травма Роналду
Максим Ерёмин
Фото: Quality Sport Images/Getty Images
«Юве» остался без лидера: Роналду получил травму в матче за сборную
Вторая ничья Португалии, Люксембург снова жжёт. Главное — о евроотборе.
Футбол / Евро-2020

Травма Роналду

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Португалия
1 : 1
Сербия
0:1 – Тадич – 7 (пен), 1:1 – Данилу – 42

Криштиану подобно Месси пропустил несколько месяцев в сборной, пока обживался в «Юве». Теперь он снова в обойме, и матч с Сербией сложился для него максимально плохо. Мало того что красно-зелёным не удалось победить, так ещё и сам Криш покинул поле из-за травмы — уже через полчаса с начала игры. В том эпизоде его даже никто не тронул. Роналду дёрнул мышцу, пока бежал за мячом.

Люксембург, что с тобой?

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа B. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Люксембург
1 : 2
Украина
1:0 – Тюрпель – 34, 1:1 – Цыганков – 40, 1:2 – Родригес – 90+3 (автогол)

Мы, конечно, уже начинаем привыкать, что в Люксембурге вдруг обнаружился классный футбол, но отнять очки у Украины было бы показателем крутости уровня Чака Норриса. До ничьи не хватило буквально минутки — Жерсон Родригес головой срезал мяч в свои ворота, уже в дополнительное время. Оливье Тилль из «Уфы» в этой игре отдал голевой пас, после которого его команда вышла вперёд. Такими темпами сборная любителей скоро сможет претендовать на борьбу за выход на Евро-2020.

Турция приходит в себя после Луческу

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа H. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 20:00 МСК
Турция
4 : 0
Молдавия
1:0 – Калдырым – 24, 2:0 – Тосун – 26, 3:0 – Тосун – 54, 4:0 – Айхан – 70

После серии неудачных результатов, которая была при Луческу, турки снова приходят в себя. Вторая «сухая» победа подряд (общий счёт 6:0): в том году ничего подобного и близко не было. Героем игры с Молдавией стал форвард «Эвертона» Дженк Тосун, сделавший дубль. Пока Луческу ноет, что его оценили хуже Лобановского в рейтинге тренеров, турки уже на полпути к Евро-2020.

Англия вынесла нового соперника

ЧЕ-2020 - квалификация. Группа A. 2-й тур
25 марта 2019, понедельник. 22:45 МСК
Черногория
1 : 5
Англия
1:0 – Вешович – 17, 1:1 – Кин – 30, 1:2 – Баркли – 39, 1:3 – Баркли – 59, 1:4 – Кейн – 71, 1:5 – Стерлинг – 81

Пропустив первыми, Стерлинг и компания заставили соперника пожалеть, что те затеяли с ними эту игру. Уже к перерыву всё перевернулось в пользу гостей — Баркли в итоге сделал дубль, а Стерлинг с Кейном записали на себя по голу. Англия забила пять и больше мячей в двух играх подряд впервые с 1984 года (а это 35 лет!). А ещё в старте вышел Хадсон-Одои, самый молодой игрок сборной со времён Уэйна Руни.

P.S.

«Главная мразь европейского футбола», если верить твиту футбольного комментатора Александра Шмурнова. Согласны?

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