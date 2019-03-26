Российская «молодёжка» не отстаёт от команды Черчесова. Солирует хавбек «Динамо»

Молодёжная сборная России разгромила Норвегию в товарищеском матче со счётом 5:1



В товарищеском матче молодёжная сборная России обыграла национальную команду Норвегии. Встреча состоялась на стадионе футбольного центра Марбельи и завершилась со счётом 5:1 в пользу российской команды.



Голами в составе сборной России отметились полузащитники Александр Ломовицкий, Роман Тугарев и Вячеслав Грулёв, оформивший хет-трик. Автором единственного гола молодёжной сборной Норвегии стал нападающий Денним Йонсен.



Сбор молодёжной команды России в Испании завершится завтра, 26 марта. Напомним, в отборочном турнире молодёжного чемпионата Европы — 2021 сборная России попала в пятую группу. Соперниками россиян станут национальные команды Болгарии, Эстонии, Латвии, Польши и Сербии. Первый матч российская сборная проведёт 6 сентября на своём поле с командой Сербии.

Неймар ведёт переговоры с «ПСЖ» о продлении контракта



Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар может в скором времени продлить контракт с клубом, сообщает Culturepsg.com со ссылкой на UOL.



27-летнему форварду осталось три года по соглашению, и стороны уже начали переговоры о его продлении. Об этом заявил отец футболиста Неймар да Силва Сантос.



Неймар перешёл в «ПСЖ» летом 2017 года из «Барселоны». За трансфер бразильца парижский клуб заплатил сине-гранатовым € 222 млн – сумму, прописанную в его контракте в качестве отступных. Таким образом, форвард стал самым дорогим футболистом в истории.



В нынешнем сезоне Неймар принял участие в 13 матчах французской Лиги 1, в которых записал на свой счёт 13 голов (4 из которых – с пенальти) и 6 результативных передач. «ПСЖ» после 28 туров занимает первое место в турнирной таблице первенства, опережая ближайшего преследователя в лице «Лилля» на 20 очков.

«Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе



Мадридский «Реал» в скором времени начнёт работу по трансферу нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе после окончания нынешнего сезона.



Французский футболист является главной целью «сливочных» на летнее трансферное окно. В приобретении 20-летнего форварда заинтересован как президент «Реала» Флорентино Перес, так и главный тренер команды Зинедин Зидан, который после возвращения в клуб в середине этого месяца попросил функционера сфокусироваться на покупке игрока.



По информации France Football, Перес готовит солидное предложение для «ПСЖ» и в течение ближайших недель предложит французскому клубу около € 280 млн за Мбаппе.



В случае договорённости между клубами форвард станет самым дорогим футболистом в истории и опередит своего партнёра по команде нападающего Неймара, за которого «ПСЖ» летом 2017 года заплатил «Барселоне» € 222 млн.

Португалия сыграла вничью с Сербией в матче отбора Евро-2020



В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Португалии сыграла вничью с национальной командой Сербии со счётом 1:1. Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Обслуживал матч польский арбитр Шимон Марциняк.



Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором гола стал Душан Тадич, который реализовал 11-метровый. Отыграться португальцам удалось в концовке первого тайма, отличился Данилу Перейра с передачи Рафаэла Геррейру.



В середине первого тайма травму получил лидер португальской сборной Криштиану Роналду и был заменён.



Следующий матч сборная Португалии проведёт на выезде с Сербией. Встреча состоится 7 сентября. Сербии предстоит гостевая игра с Украиной, которая пройдёт 7 июня.

«Юве» остался без лидера: Роналду получил травму в матче за сборную Вторая ничья Португалии, Люксембург снова жжёт. Главное — о евроотборе.

Сборная Украины вырвала победу у Люксембурга благодаря автоголу на 93-й минуте



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Люксембурга принимала национальную команду Украины. Встреча состоялась на стадионе «Жози Бартель» в Люксембурге и завершилась со счётом 2:1 в пользу украинской команды.



На 34-й минуте счёт в матче открыл нападающий сборной Люксембурга Давид Тюпель. Ответный гол на свой счёт записал полузащитник украинской национальной команды Виктор Цыганков, который отправил мяч в ворота сборной Люксембурга на 40-й минуте матча. Этот гол стал первым за сборную для украинского хавбека. В компенсированное время встречи, на 93-й минуте полузащитник команды Люксембурга Жерсон Родригес забил гол в свои ворота и помог украинской команде одержать победу.



Таким образом, сборная Украины набрала 4 очка и занимает 1-е место в турнирной таблице группы В. Люксембург (3) располагается на 2-м месте в таблице.

Сборная Франции разгромила Исландию в матче отборочного турнира Евро-2020



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Франции принимала национальную команду Исландии. Встреча состоялась на стадионе «Стад де Франс» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.



На 12-й минуте счёт в матче открыл защитник сборной Франции Самуэль Юмтити. Преимущество хозяев в счёте удвоил нападающий Оливье Жиру, отправивший мяч в ворота сборной Исландии на 68-й минуте. Спустя 10 минут французский форвард Килиан Мбаппе забил третий гол. Четвёртый мяч в ворота исландской сборной отправил нападающий Антуан Гризманн.



В другом матче группы H сборная Андорры встречалась с командой Албании. Игра состоялась на стадионе «Насьонал» в Андорра-ла-Велья и завершилась со счётом 3:0 в пользу гостей.

Дубль Баркли помог сборной Англии разгромить Черногорию в отборе Евро-2020



В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Англии разгромила национальную команду Черногории со счётом 5:1. Встреча состоялась в Подгорице на стадионе «Под Горицом». Обслуживал матч белорусский арбитр Алексей Кульбаков.



Счёт на 17-й минуте открыл Марко Вешович. На 30-й минуте равновесие восстановил Майкл Кин с передачи Росса Баркли. Вскоре Баркли с паса Каллума Хадсона-Одои вывел англичан вперёд. Во втором тайме Баркли оформил дубль. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Рахим Стерлинг. Четвёртый гол в ворота черногорцев забил Гарри Кейн. Окончательный счёт установил Стерлинг.



Сборная Англии, набрав 6 очков, лидирует в турнирной таблице группе А. Черногория (1) занимает четвёртое место.



В другом матче группы сборные Косово и Болгарии сыграли вничью со счётом 1:1.

Дело Кокорина и Мамаева идёт в суд. Конец истерии близок как никогда Все вот-вот закончится.

Уголовное дело Кокорина и Мамаева направлено в суд



Уголовное дело нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева направлено в суд. Об этом заявила представитель МВД Ирина Волк.



«Главным следственным управлением ГУ МВД России по Москве окончено предварительное следствие по уголовному делу, возбуждённому в отношении Кокорина и Мамаева, а также двоих соучастников по признакам преступления, предусмотренного статьями 115 («Умышленное причинение лёгкого вреда здоровью»), 116 («Побои») и 213 («Хулиганство») УК РФ», — приводит слова Волк «Интерфакс».



Напомним, фигурантами дела также являются младший брат Кокорина Кирилл и друг компании Александр Протасовицкий. Все четверо молодых людей пребывают под стражей в СИЗО «Бутырка» с 11 октября за участие в двух драках в центре Москвы тремя днями ранее. Срок их ареста, который ранее дважды был продлён, рассчитан до 8 апреля.