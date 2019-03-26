«Ну и уродство!». Фанам не нравится новая форма «Реала»

Даже к майкам из мусора не было столько претензий.

Сезон ещё не закончился, но в Сеть по старинке уже начинают сливать дизайн новых форм, в которые принарядятся топ-клубы в новом сезоне.

Первым стал «Реал», и вот его будущий третий комплект.

За основу взят глобальный шаблон аdidas, в котором в разное время делали форму «Баварии», «Ювентуса» и «МЮ». С одной явной отличительной чертой. Цветом.

Новая форма «Реала» — мятно-зелёная. И этот факт болельщикам бросился в глаза куда больше, чем манжеты и воротнички в духе 90-х.

Негатив

Для «Реала» это не первый эксперимент с третьей формой. Сейчас она кораллового цвета и сделана из океанского мусора путём переработки пластика. Концепт классный, но там и к исполнению вопросов нет — выглядит и впрямь стильно и свежо.

На этот раз к форме претензий тьма. Достаточно взглянуть на комментарии в соцсетях.

Больше всего критики за сходство с формой «Арсенала». Оно действительно есть. И весьма явное.

Учитывая, что у команд один титульный спонсор, выглядит и вовсе абсурдно. Но тут хотя бы бренды разные, а то был тут один случай.

Тренд

Играться с третьей формой для топ-клубов стало трендом последних лет. Летом он набрал такой ход, что примеров набралось на целую статью.

Это флешмоб такой? Третьи комплекты топ-клубов — огонь В новом сезоне это реально стало тенденцией.

Чуть позже на этой теме хайпила «Барса», выложив в Сеть вот такой концепт…

И «Манчестер Сити» с этим шедевром.

Уже напряглись? Расслабьтесь, это просто фанатские майки для продажи — в них Nike собрал в пазл кусочки форм из разных сезонов. Хотя, может, через пару лет играть в чём-то подобном уже и не будет моветоном.