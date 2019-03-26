«Закрыть стадион и исключить из турниров – вот наказание за расизм»

24 марта сборная Англии обыграла Черногорию во втором туре квалификации Евро-2020 со счётом 5:1. Громкую победу омрачил не менее громкий скандал: в адрес трёх темнокожих игроков английской команды — Дэнни Роуза, Каллума Хадсона-Одои и Рахима Стерлинга — не раз звучали расистские выкрики. Теперь сборная Англии намерена добиться справедливого наказания для «черногорских расистов».



— Я определённо слышал оскорбления в адрес Роуза, когда он получил жёлтую карточку в конце матча, — заявил Гарет Саутгейт после матча. — У меня нет никаких сомнений относительно того, что произошло, и мы обязательно сообщим об этом УЕФА. Такие вещи недопустимы.

Хадсон-Одои рассказал, что болельщики Черногории начали оскорблять игроков ещё до стартового свистка.



«Когда я и Роуз выходили на поле, с трибун доносилось: «У-у-у, а-а-а-а». Нам надо было просто сохранять достоинство и внутреннюю силу. Слышать подобное от болельщиков неправильно и неприемлемо. Надеюсь, УЕФА решит эту проблему должным образом», — сказал он в интервью BeIn Sports.



На произошедшее тут же отреагировала антидискриминационная благотворительная организация Kick it Out: «Ужасно слышать расистские кричалки, направленные в сторону темнокожих игроков сборной Англии. Как мы уже говорили несчётное количество раз, УЕФА пора принять строгие и решительные меры – штрафы больше не сработают. Закрытие стадионов или исключение из турниров – вот что нужно».

Рахим Стерлинг, который ещё во время матча своим жестом дал черногорским болельщикам понять, что подобные выходки недопустимы, тоже молчать не стал. Он призвал ввести коллективную ответственность за проявления расизма на стадионах.

«Идиоты испортили великолепный вечер, и это очень печально, — сказал он в интервью BBC Radio 5 Live. — Это действительно печальная ситуация, о которой мы говорим после крупной победы. Не думаю, что это был один или два человека, – мне кажется, кричала целая трибуна. За это должно быть реальное наказание. Нужна коллективная ответственность. Стадион вмещает 15 тысяч человек. Если ваши фанаты пропагандируют расизм, то наказывать нужно всех, кто был на матче. Когда запрет будет снят, болельщики подумают дважды, прежде чем повторять свои ошибки. Все они любят футбол, и все хотят посмотреть матч своей сборной.

Английская пресса во многом солидарна со Стерлингом.



The Independent: «Печальная реальность заключается в том, что УЕФА придерживается обычной политики в отношении расистского пения. В прошлом сезоне «Зенит» был оштрафован на 50 тыс. евро за «расистское поведение своих болельщиков», а несколькими месяцами ранее была оштрафована сборная России — всего на 22 тыс. фунтов стерлингов — за ужасные расистские напевы в товарищеском матче с Францией.

Эти наказания слишком незначительны, чтобы что-то изменилось. Они не имеют никакого значения. Подобные инциденты продолжаются.



Причины такого расизма, очевидно, являются культурными и социологическими и выходят далеко за рамки футбола. Но это не значит, что футбол должен с этим мириться. Подобное не должно просачиваться на стадионы. Только наказание с реальными последствиями, например, закрытие трибун для болельщиков, может это предотвратить.



Это как минимум может повлиять на более глубокое понимание проблемы. Как точно отметил Саутгейт, «санкции бессмысленны без образования», и этой фразой он не пощадил и свою страну. Проблема расизма есть и в Англии. Стерлинг может это подтвердить».

BBC Sport: «Это было позорно, неприемлемо и оставило осадок после такого матча. Настало время для УЕФА придумать наказание, которое будет адекватно преступлению: не штрафовать, а поставить под угрозу исключение из турниров.



Этот вечер должен был быть связан исключительно с очередной выдающейся победой Англии. Но вместо этого мы запомним ужасный поток расистских высказываний, которые всё ещё слышны на стадионах. И это заводит в тупик и футбол, и общество».