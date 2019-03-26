Мбаппе действительно стоит 280 млн. Если «Реал» отдаст столько – не переплатит

В последние дни от сообщений о возможном трансфере Килиана Мбаппе в «Реал» трудно укрыться. Пока французские СМИ пишут о том, что в Мадриде готовят какие-то невероятные деньги на летний трансфер, испанские СМИ сообщают, что форвард «ПСЖ» пообщался с тренером «Реала» и признался ему в готовности сменить команду.

Вероятность трансфера трудно прогнозировать: «Реал» не испытывает финансовых затруднений и проблем с ФФП (а продажа Гарета Бэйла сделает всё ещё проще), но и список топ-игроков, желающих поработать с Зинедином Зиданом, впечатляет. В нём есть и Эден Азар, который четыре дня назад назвал Зидана кумиром (опять). Важно другое: если «Реал» всё-таки сумеет осуществить переход Мбаппе, никакая сумма не будет чрезмерной. Даже 280 млн евро, о которых пишет France Football. Мбаппе стоит даже таких денег.

Почему Мбаппе стоит 280 млн

На поле футболист ценен качествами, которые он демонстрирует здесь и сейчас, но в его трансферной стоимости отражены перспективы развития. Отсюда определённое противоречие: в 20 лет даже самые талантливые футболисты лишены стабильности и чередуют отличные отрезки сезона со средними. Мы видели это на множестве примеров: Азар, Гризманн, Дибала, Салах, де Брёйне – все они рано заявили о себе, но постоянство игры на высоком уровне обрели с опытом. Противоречие в том, что на рынке максимально высоко ценится сочетание таланта и молодости, хотя для команды в моменте максимально полезно сочетание таланта и опыта.



Игроки, которые лишены этого противоречия, – исключение, таких крайне мало. Криштиану Роналду в 20 лет уже играл в основе в «МЮ», а в 21 год, когда забил за сезон больше 20 голов во всех турнирах (и вошёл в тройку номинантов на «Золотой мяч»), стал главным оружием Фергюсона – с тех пор он ни разу не снизил планку. Лео Месси провёл за «Барсу» блестящий сезон в 19 лет, не снизил уровень в следующем сезоне, а с 21 года (с приходом Гвардиолы) стал инопланетянином, которым остаётся до сих пор. Неймар оказался в «Барселоне» в 21 год, сезон адаптировался, потом заиграл на уровне претендента на «Золотой мяч». Уже по масштабу имён понятно, насколько редки примеры. Так вот, Мбаппе относится к этим исключениям.

Мбаппе – 20 лет. И он уже многого достиг Собрали все достижения француза в одной инфографике.

Его адаптационный период длился в течение осени сезона-2016/17, когда ему было 17 лет. С зимы 2017 года, когда он попал в старт «Монако», его результативность не снижается. Больше 20 голов в том первом сезоне во всех турнирах, больше 20 в следующем сезоне – уже в «ПСЖ». И уже больше 30 голов во всех турнирах в текущем сезоне, в 20 лет. Именно поэтому Мбаппе игрок, который относится к категории исключительных. Покупая его талант и перспективы, клуб не теряет время, а получает уже готового игрока.

Какой опыт в 20 лет

Кроме очевидной причины, из-за которой молодым игрокам требуется время, чтобы заиграть стабильно в новых условиях (адаптация), есть и другая, не менее важная. Давление. Неймар, также известный как 222 млн, может выйти из тени и подтвердить, насколько это важно. Переход в топ-клуб предъявляет другие требования: качественная игра подразумевается по умолчанию, а результат – необходимость. Высокая стоимость трансфера – отягчающее обстоятельство. Даже самый талантливый игрок несёт риск, когда переходит на новый уровень. Особенно в такой клуб, как «Реал», в котором давление, возможно, самое мощное в мире – потому что традиционно идёт не только снаружи, но и изнутри, от президента.



В этом смысле Мбаппе тоже уникален. В 20 лет он уже имеет опыт перехода в сложный топ-клуб, опыт игры под давлением трансферной стоимости и результата, опыт игры в решающих матчах. Речь о сборной.

На чемпионате мира Франция провела большую часть матчей в сонно-доминирующем режиме, но пару раз ради победы пришлось устроить шоу. В сумме на турнире французы уступали кому-то в счёте 19 минут, это было в матчах с Аргентиной и Хорватией. Именно эти матчи Мбаппе провёл лучше всего. Забил три гола из четырёх на ЧМ и отдал голевой пас. Он уже готов приносить трофеи. Невозможный матч с «МЮ» не даст возможности довести это утверждение до абсолюта относительно «ПСЖ». Но, по крайней мере, в этом розыгрыше Лиги чемпионов он забил и «МЮ», и «Ливерпулю», так что фраза «исчезает в важных матчах» — точно не про него.

Почему «Реалу» нужен именно он

Из очевидного – например потому что это игрок, который с начала сезона совершает результативное действие (гол или голевой пас) раз в 61 минуту. Но это не единственная причина. Ещё он закроет позицию на сколько угодно лет – а потом ещё принесёт большие деньги, если вдруг что-то пойдёт не так. Но и это не всё.

Мбаппе уничтожил «Лион». Забил 4 гола и заработал пенальти «ПСЖ» скучно во Франции. Остались вдесятером и вынесли третью команду прошлого сезона.

В среде журналистов и болельщиков Мбаппе – положительный герой, лишённый скандальности. Кстати, я не хочу сказать, что он действительно насквозь положительный. Нет, факт в том, что даже сомнительные поступки почему-то сходят ему с рук. Две симуляции в двух матчах за сборную подряд, в течение нескольких дней – представьте, что бы за такое сделали с Неймаром. А Мбаппе можно – никто не выкладывает тонны смешных и обидных мемов в соцсети и не придумывает Килиану прозвища, производные от слова «нырять». При этом, как медиаактив, он почти не уступает тому же Погба: у Поля в «инстаграме» 34 млн подписчиков, у Килиана 28 млн. Другими словами, в качестве магнита для рекламы и пиар-агента Мбаппе обладает качествами суперзвёзд, он не обладает их распространёнными недостатками.



Ну и по мелочи. Кто, кроме него на правом фланге атаки, заставит наконец Флорентино Переса забыть Бэйла?



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