Гилерме: на поле все подсказки говорю на русском – это уже привычка

Как минимум на период мартовских матчей Гилерме стал основным вратарём сборной России, полностью отыграв встречи против Бельгии и Казахстана. После сбора национальной команды голкипер принял участие в мероприятии, посвящённом обновлению магазина adidas Красная Пресня в России. Вместе с другими футболистами сборной и Станиславом Черчесовым он общался с болельщиками, большинство которых были детьми.

Самый неожиданный вопрос, который задали Маринато: «Когда будут забитые голы?». Гиля засмеялся и напомнил, что его задача – голы не допускать. А Станислав Черчесов чуть позже в шутку посоветовал привозить на сборы больше сладкого: чтобы мяч к перчаткам прилипал.



В какой-то момент вечера Гилерме начали расспрашивать о Бразилии и местных футболистах. «Там тоже хватает футболистов-деревьев, поверьте», – вдруг со смехом рассказал вратарь. Но фамилии называть отказался, хотя сидевший рядом одноклубник Влад Игнатьев подсказывал: «Майкон, да?».

Фото: adidas.com

После общения началась автограф-сессия с болельщиками, а затем Гилерме ответил на вопросы «Чемпионата».



– Два матча за сборную осенью, два матча сейчас. Есть ощущение, что вы первый номер в команде?

– Нет, я очень хорошо понимаю, насколько серьёзная конкуренция в сборной за место в воротах. Я бы очень хотел сейчас сказать, что именно я основной вратарь России. Но пока ещё так себя не ощущаю. Нужно много работать для этого. Но если тренерский штаб решит сделать ставку на меня, то я готов.



– Когда Черчесов говорил, что вы будете играть против Бельгии и Казахстана?

– За день до игры.

Черчесов: дайте мне сборную на месяц – и будем играть, как Бельгия Главный тренер сборной России после игры был спокоен.

– Какие у вас отношения с Лунёвым и Шуниным?

– Отличные, постоянно стараемся общаться, вместе проводить время. Мне нравится говорить с ними. Когда в сборной были Акинфеев и Габулов, в целом отношения тоже были хорошими. Но там было понимание, что Игорь – первый номер. Всегда относился к этому с уважением, потому что он заслужил этот статус.

– На тренировках вратарей кто больше всего шутит?

– У нас не до шуток особо, всё серьёзно. Иногда Дзюба пробегает мимо и что-то может пошутить. Но между вратарями никаких шуток.



– Сегодня все футболисты сидели в игровых майках сборной. Они лучше вратарских?

– Я вообще впервые надел сегодня красную форму сборной, кажется. Но нет, мне больше всё-таки нравится вратарская форма и её цвета.



– Во время сборов национальной команды вы часто заходили в инстаграм-трансляции тренировок «Локомотива» и просили показать вратарей. Так скучали?

– Весело же было, а я позитивный парень. Люблю наших вратарей из команды, поэтому просил переключить на них. Когда у них были тренировки, я как раз находился в номере, скучал. Вот и развлекался так. Хотя скучал тоже, конечно.



– Тренировки в клубе и сборной разные?

– Да, занятия всегда немного различаются. Это нормально, они у каждого тренера свои. Но могу сказать, что Черчесов абсолютно не вмешивается в наши тренировки со Стауче в сборной. Может быть, у него есть какие-то наблюдения или мысли и он доносит их до тренера вратарей, но напрямую с нами на тренировках он взаимодействует редко.



– После тренировок вы часто остаётесь, чтобы пожонглировать мячом, особенно с Миранчуками. Хочется ради разнообразия поиграть ногами?

– Я очень люблю поиграть после тренировок, а братьев знаю давно, у нас отличные отношения. Мы общаемся не только на тренировках, но и за пределами: в гостинице собираемся, шутим.

– Давно последний раз путали их?

– Очень давно. Легко различаю обоих. Они разные, в том числе по характеру. Лёша спокойный, а у Антона всегда больше эмоций.



– В сборной, давая указания защитникам, вы специально для Марио Фернандеса переходите на португальский?

– Нет, все команды и подсказки только на русском. У меня привычка уже на поле общаться только по-русски. Это уже автоматически происходит, не думая. Да и Марио спокойно понимает все мои команды на русском. С пониманием языка у него проблем нет, только говорит не очень. Поэтому за пределами поля мы говорим с ним на португальском, конечно.



– Показалось, что против Бельгии в начале матча вы много нервничали и ошибались. В том числе была странная ошибка, когда вводили мяч от ворот. Откуда нервы?

– Это не нервы, а наоборот – слишком большая уверенность в себе и самоуспокоенность. Обычно я практически не играю левой ногой, потому что делаю это не очень хорошо. А тут я был настолько уверен в себе, что расслабился. И сделал то, что не делаю обычно. И в итоге ошибся. Разумеется, позже разбирал этот эпизод и в своей голове, и с тренерским штабом.

Переход на схему с Чаловым и Смоловым обернулся провалом. Разбор игры с Бельгией Отличный прессинг, добротная оборона, плохой матч-менеджмент и ужасная атака.

– Перед началом сбора команды обсуждалась фраза Павла Погребняка о том, что иностранцам лучше не играть за сборную России. Вас такие разговоры ещё напрягают?

– Вообще нет и не будут напрягать. У каждого своё мнение. У вас, у него, у меня. И вот моё мнение для меня – самое важное. Сейчас, если честно, я даже не ощущаю себя иностранцем в сборной. Чувствую себя очень свободно в команде. Ребята помогают, со всеми общаюсь.



– Матчи чемпионата России обсуждали с партнёрами? Удалось понять, как играть против Чалова, чтобы он не забил за ЦСКА?

– Не-не, до ЦСКА у нас ещё две игры, и вот они самые важные. А про ЦСКА я даже не думал пока.