Украине грозит дисквалификация. Во всём виноват бразилец

Жуниор Мораес из Бразилии давно играет в украинской лиге. В 2012-м он перебрался в донецкий «Металлург», после чего много забивал за киевское «Динамо». И за «Шахтёр» тоже.

Потом, подобно Гилерме и Марио Фернандесу, принял гражданство другой страны. Проблема в том, что Мораес пару раз съездил в аренду. Сначала в Болгарию, а потом в Китай. Те поездки аукнулись ему сразу же после дебюта в местной сборной. Об этом ниже.

Обвинения

В дебютной игре Мораеса португальцы плотно прижали главных соперников по группе, но так и не смогли победить. Более того, в самом конце сами были близки к поражению — не забил как раз Жуниор.

Может, португальцы просто расстроились травме Криштиану Роналду, но спустя пару дней после той игры на бразильца набросились с обвинениями. Утверждали, что Жуниор прожил на территории Украины на четыре месяца меньше, чем надо.

Дальше пошло состязание кабинетов — португальцы требовали присудить сборной Украины поражения в играх, в которых играл Мораес. Таких две — победная с Люксембургом и ничейная — как раз с Португалией.

Мотивируют просьбу тем, что натурализованный футболист имеет право играть за сборную, только прожив в стране хотя бы пять лет. В случае с Жуниором Мораесом было 4 года и 8 месяцев.

Оправдания

Буквоедство может и не сработать. Велика вероятность, что за Мораесом признают право играть в украинской сборной. ФИФА чтит законодательство государств и в подобных ситуациях часто опирается на местные нормы.

Так вот, по законам Украины считается, что, если иностранец живёт в стране хотя бы 183 дня в году, этот срок округляется до года. У Жуниора таких дней даже больше.

«У нас есть абсолютно чёткое убеждение, что процедура соблюдена и все сроки выдержаны. Согласно украинскому законодательству, он постоянно проживал на территории Украины в течение пяти лет», — считает генсек ФФУ Юрий Записоцкий.

Есть и другое мнение.

До принятия решения прогнозировать что-то бессмысленно. ФИФА будет учитывать множество факторов при принятии решения.

Скорее всего, команда Андрея Шевченко сможет спокойно продолжить свой путь на Евро-2020. С бразильцами, прожившими в стране пять лет (вернее, 4 года и 8 месяцев).

Но без коренных украинцев, посмевших переехать в чемпионат России.