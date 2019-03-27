Как Россия будет выходить на Евро-2020. Схема отбора в группах и Лиге наций

Отборочный цикл Евро-2020 уже стартовал, а многие до сих пор путаются в его деталях. Выясняют, к примеру, какое место нужно занять сборной России, чтобы попасть в стыковые матчи. Значит, пора напомнить схему квалификации, а заодно рассказать и про особенность финальной стадии. Этот чемпионат Европы действительно необычный. Экспериментальный.

Схема отбора через групповой этап как раз предельно проста. В финальную часть напрямую выходят по две команды из каждой группы. Если сборная России уступит первое место Бельгии, но опередит Шотландию, Казахстан, Кипр и Сан-Марино, то обеспечит себе участие в Евро-2020. Тогда вы уже в ноябре, когда завершится основная квалификация, сможете распланировать отпуск на лето будущего года. Если же случится конфуз и Станислав Черчесов будет опущен из космоса на грешную землю, никакого попадания в стыки с третьего места его команде не видать. Они заменены стыковыми матчами Лиги наций. В новом соревновании разыгрываются четыре путёвки на чемпионат Европы.

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Что нужно помнить о Лиге наций помимо того, что Россия финишировала на втором месте в своей группе лиги В (второго по уровня дивизиона)?

1) Жеребьёвка стыковых матчей Евро-2020 состоится в ноябре 2019-го.

2) Сами стыки запланированы на 26 и 31 марта 2020-го. Победители каждой из четырёх групп лиги А, лиги В, лиги С и лиги D сыграют друг с другом в финальном турнире по системе плей-офф. Сборные, выигравшие плей-офф своего дивизиона, получат путёвки на чемпионат Европы.

3) Важное дополнение: если победитель той или иной группы Лиги наций уже отобрался на Евро-2020 через основную квалификацию, его место в плей-офф занимает следующая команда этого дивизиона по рейтингу Лиги наций.

4) Существует вероятность, что в каком-то дивизионе (скорее всего, в лиге А) не хватит команд для плей-офф, поскольку все кандидаты пройдут на Евро-2020 через основную квалификацию. В таком случае вакантное место заполнит команда из следующего по уровню дивизиона – из числа тех сборных, что не получили место в плей-офф.

5) Не стоит путать стыковые матчи за путёвки в финальную стадию Евро-2020 с плей-офф самой Лиги наций. В июне сильнейшие сборные четырёх групп лиги А определят первого победителя Лиги наций. В полуфинале хозяева португальцы сыграют со Швейцарией, а Нидерланды с Англией.

Итоги Лиги наций за три минуты. Коротко и наглядно Все перемещения в картинках.

Поскольку сборная России заняла лишь второе место в группе, нам нужно не только надеяться на прямое попадание на Евро-2020 через основную квалификацию, а ещё и болеть за Швецию, Боснию и Герцеговину, Данию и Украину. Это победители четырёх групп в нашей лиге В. Все они хотят уступить России своё место в стыках, выйдя на чемпионат Европы напрямую.

На Евро-2020 сборная России получила бы хороший шанс повторить успех ЧМ-2018, ведь три матча группового турнира и один из четвертьфиналов будут сыграны в Петербурге на «Газпром Арене». Дома, как мы убедились, стены помогают играть в футбол. Раньше чемпионаты Европы проходили в одной стране или в двух, граничащих друг с другом, а вот Евро-2020 в этом смысле уникальное соревнование. По случаю 60-летия со дня первого европейского первенства УЕФА принял решение отдать турнир сразу 12 городам разных национальных ассоциаций. Финальную стадию помимо Санкт-Петербурга примут Копенгаген, Рим, Баку, Амстердам, Бухарест, Бильбао, Дублин, Будапешт, Мюнхен, Глазго и Лондон, где 12 июля состоится финал. Этот эксперимент разовый: Евро-2024 целиком достался Германии.

В результате впервые с 1976 года ни одна сборная не получила автоматическое право участвовать в финальной стадии чемпионата Европы в качестве принимающей страны. Все 55 претендентов сражаются в отборочном цикле.