Преимущество Головина над Неймаром приятно, но оно почти ни о чём не говорит

Для начала — о магии заголовков. Формально Александр Головин действительно лучше Неймара в нынешнем календарном году по проценту успешных обводок, но есть важная деталь. Статистика Французской профессиональной лиги выбирает только тех, у кого больше 15 успешных попыток дриблинга, но Неймар успел уложиться в эти условия за ОДНУ игру. В матче с «Генгамом», который завершился победой «ПСЖ» со счётом 9:0, бразилец успешно завершил 16 из 19 попыток обводки — а через пару дней травмировался. Это моментально маргинализирует подобного рода статистику: серьёзно сравнивать тех, кто пыхтел почти три месяца, с тем, кто сыграл один матч, просто нельзя.

Второе место Головина — тоже из области главной проблемы такой статистики: её можно считать разумной только на больших цифрах. Российский полузащитник по абсолютному количеству завершённых обводок находится в пятом десятке Лиги 1 — несколько крайних защитников идут в дриблинг гораздо чаще. С этой точки зрения к таким новостям тоже нужно относиться очень сдержанно.

Головин дал первую пресс-конференцию в «Монако» с момента своего переезда Рассказал об адаптации в команде, изучении языка и критике в свой адрес.

Тем не менее такая статистика и горячие заголовки, которые она порождает, — повод пристальнее взглянуть на предмет. Очевидно, что в новом году Головин успешнее идёт в обводку, а потому очень интересно понять, почему ситуация настолько серьёзно изменилась.



В прошлом календарном году полузащитник сборной России шёл в дриблинг с успешностью в 68%, и изменились не только эти цифры, но и расклад по зонам. До Нового года большая часть попыток дриблинга у Головина зафиксирована на последней четверти поля, теперь же, с возвращением на пост главного тренера Леонарду Жардима, Александр чаще идёт в обыгрыш в глубине поля. Это не может не быть тренерской стратегией, а значит, у Головина уже достаточно авторитета и доказательств своей силы, чтобы тренер позволял ему идти в дриблинг возле центрального круга, — это первый важный момент.

«Ультрас? Это вам не Россия!». Как в Монако ходят на Головина С такими болельщиками не нужен никакой Fan ID. Все и так ходят на матчи, как в театр.

Второй важный момент заключается в том, что «Монако» до возвращения Жардима испытывал очень большие проблемы с созданием моментов в позиционных атаках. Большая часть всех командных обводок случалась у чужих ворот от безысходности: команда плохо пробивалась в чужую штрафную через пас, а потому обострять необходимо было индивидуальными действиями. Неудачные попытки дриблинга выявили главную сложность для Жардима и совершенно нерешаемую сложность для Тьерри Анри: по переходу из атаки в оборону «Монако» был одной из худших команд чемпионата, позволяя соперникам очень много.



Проанализировав неудачный первый заход в сезон, Жардим подредактировал стратегию. У команды достаточно бегущих игроков, а потому логично делать ставку на скорость их обращения с мячом — это раз. В чемпионате Франции в последние годы много технарей, а потому здесь развился культ игр один в один (даже крайние защитники, вроде Атала из «Ниццы» или Менди из «Лиона» очень часто идут в обводку) — это два. Соответственно, чтобы играть успешнее, «Монако» должен создавать больше достаточно быстрых атак без возможностей для подстраховки у соперника.

Головин был использован как один из тех, кто может помочь «Монако» в создании таких атак. Получая мяч ближе к центру поля, Головин, обладающий хорошим первым касанием, часто старается резко убрать мяч в правую для себя сторону. Если попытка проходит, перед ним образуется ситуация, в которой монегаски имеют преимущество. Полузащитник в таком случае или старается сразу сыграть за спину защитникам соперника (если они выносят мяч, задача Головина — забрать подбор), или загнать мяч во фланг или полуфланг, где крайний атакующий игрок оказывается в изоляции.



И это работает. «Монако» пока не до конца пришёл в себя, но результаты команды стали выправляться. И о статистике Головина правильнее говорить не с точки зрения превосходства над Неймаром (хотя понятно, что это кликабельнее), а с точки зрения того, как это влияет на успешность игры команды нашего полузащитника.