Классный штрафной Пьянича и крутые камбеки. Главное из матчей отбора Евро-2020

Пьянич забил со штрафного и заработал удаление

Миралем Пьянич стал главным героем и антигероем матча Босния и Герцеговина – Греция. Хозяева забили быстрый гол на 10-й минуте, а ещё через пять минут полузащитник «Ювентуса» напомнил, что является одним из лучших в мире исполнителей штрафных. Голкипер греков Одиссеас Влаходимос поставил в стенку почему-то только одного человека и сделал лишний шаг, а Пьянич мастерски использовал его ошибку: красивым ударом отправил мяч правый от себя нижний угол.

Скорее всего, хозяева удержали бы победу, несмотря на пропущенный во втором тайме гол с пенальти, если бы Пьянич не подвёл команду. Судья показал полузащитнику прямую красную карточку за грубый фол. В результате греки в большинстве ушли от поражения: Димитрис Коловос точно пробил головой после кросса справа.

Квальярелла установил рекорд благодаря Левникову

Фабио Квальярелла установил рекорд сборной Италии: 36-летний нападающий «Сампдории», сыгравший за национальную команду спустя 8,5 лет, стал самым возрастным автором гола в истории «Скуадры Адзурры». Дубль Квальяреллы помог итальянцам разгромить в Парме Лихтенштейн – 6:0. Гости не оказывали почти никакого сопротивления команде Роберто Манчини, кроме того, тренер получил приятный подарок из Петербурга, где работал в прошлом сезоне. Петербургский судья Кирилл Левников назначил два пенальти в ворота Лихтенштейна за игру рукой. Судя по повтору, первый одиннадцатиметровый не выглядел таким уж очевидным: возможно, рукой сыграл только голкипер, а не стоявший на линии ворот игрок. Вдобавок после второго пенальти прямую красную карточку получил Даниэль Кауфман. Оба удара с «точки» реализовал Квальярелла.

Игрок, от которого отказался «Зенит», сделал голевой пас за Испанию

Сборная Испании сыграла на Мальте без Луиса Энрике. Главный тренер не смог руководить командой из-за форс-мажорных обстоятельств личного характера. Точная причина отсутствия Луиса Энрике не называлась, а лидер обороны испанцев Серхио Рамос написал в «Твиттере»: «Тренер, мы сожалеем в связи с новостями. Надеемся, что всё будет хорошо. Вы знаете, что команда с вами до самого конца, и сегодня мы сделаем всё, чтобы одержать победу. Семья священна. Мы собираемся победить за вас. Сил и мужества вам. Обнимаем».

Сборная Испании действительно выиграла для своего тренера. Дубль в ворота мальтийцев оформил Альваро Мората. Нападающий стал первым в истории футболистом, который забивал за национальную команду в качестве игрока и «Реала», и «Атлетико». Одну из голевых передач отдал ему новый напарник Серхио Рамоса по центру обороны Марио Эрмосо. Летом этим защитником «Эспаньола» интересовался «Зенит», но, как писали испанские СМИ, отказался по решению спортивного директора Хавьера Рибальты.

Промах Гранквиста с «точки» и потрясающая развязка игры в Осло

Невероятная концовка в матче Норвегия – Швеция! Хозяева, прогрессирующие под руководством шведского экс-тренера сборной Исландии Ларса Лагербека, выигрывали к 70-й минуте со счётом 2:0, но едва не проиграли. Сперва атакующий полузащитник «Краснодара» Виктор Классон заработал пенальти и сам же добил мяч в сетку после промаха бывшего защитника «быков» Андреаса Гранквиста. Потом тот же Классон на пару с Робином Куайсоном соорудил ещё два гола в концовке: форвард наносил точные удары, получая передачи от «краснодарца». Правда, второй мяч записали, как автогол игрока норвежцев. Камбек шведов был бы потрясающим, если бы его не испортил гол хозяев на седьмой минуте компенсированного времени. После подачи углового свежий Ола Камара воспользовался тем, что его потеряли защитники.

Забавный гол Эмболо и сумасшедший камбек Дании

Ещё более сумасшедший камбек удался сборной Дании в гостевом матче со Швейцарией. Наверное, к 84-й минуте не было ни одного болельщика датчан, который поверил бы в чудо. Команда Владимира Петковича выигрывала со счётом 3:0, причём третий гол Брила Эмболо получился очень забавным. Мяч попал в ногу вылетевшего из ворот голкипера, после чего полевой игрок датчан, стремившийся спасти команду, споткнулся о мяч. Но случившееся в концовке доказывает, что в футболе никогда нельзя расслабляться. Для начала гости забили в результате подачи со штрафного и удара Николая Йоргенсена. На 88-й минуте сборная Дании сократила счёт благодаря атаке с проникающей передачей – потерял позицию, создавая офсайд, правый защитник соперника. Наконец, на третьей минуте компенсированного времени запаниковавшие швейцарцы пропустили заброс в штрафную, а Хенрик Далсгор забил третий гол.