«Спартак» — «Севилья» — «Барселона». Скауты каталонцев просматривают Промеса

Аргентина без Месси обыграла Марокко в товарищеском матче



Сборная Аргентины в товарищеском матче обыграла национальную команду Марокко со счётом 1:0. Встреча состоялась в Танжере на стадионе «Стад де Танжер». Обслуживал матч замбийский арбитр Жанни Сиказве.



Единственный гол был забит на 83-й минуте. Его автором стал нападающий «Атлетико» Анхель Корреа, которому ассистировал форвард «Бельграно» Матиас Суарес.



В этом матче не принимал участие лучший бомбардир в истории сборной Аргентины Лионель Месси, который получил травму в предыдущей товарищеской встрече с Венесуэлой (3:1).



Ближайшим летом сборная Аргентины примет участие в Кубке Южной Америки, который пройдёт в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентинцы попали в группу В со сборными Колумбии, Парагвая и Катара.

Португалия подала жалобу на результат матча с Украиной из-за участия Мораеса



Федерации футбола Португалии подала протест в УЕФА на результат матча 1-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с Украиной (0:0) из-за участия в игре нападающего Жуниора Мораеса. Об этом сообщает Futebol365.pt.



По данным источника, португальцы намерены оспорить правомерность участия в матче Мораеса, который получил украинское гражданство 18 марта.



Ранее сообщалось, что Украинская футбольная федерация, возможно, оформила натурализацию Мораеса с нарушениями. По правилам ФИФА, футболист может выступать за национальную команду, если прожил на территории страны пять лет без перерыва.



Мораес прожил на Украине четыре года и восемь месяцев, а в 2017 году перешёл в китайский клуб на правах аренды. Затем форвард вернулся на Украину, а летом 2018 года стал игроком «Шахтёра».



Если вина украинцев будет доказана, им грозит техническое поражение в матчах с Португалией и Люксембургом (2:1).

Украине грозит дисквалификация. Во всём виноват бразилец Прелести натурализации.

«Барселона» окончательно отказалась от трансфера Гризманна



«Барселона» не будет покупать французского нападающего мадридского «Атлетико» Антуана Гризманна. Об этом сообщает Marca.



По данным источника, каталонский клуб был готов приобрести футболиста прошлым летом, но теперь он больше не входит в сферу его интересов. Ближайшим летом сумма отступных за форварда составит € 120 млн, а через год она увеличится до € 200 млн.



28-летний Гризманн перешёл в «Атлетико» летом 2014 года из «Реала Сосьедад». Сумма трансфера составила € 30 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в 28 матчах испанского национального чемпионата, в которых стал автором 12 забитых мячей (три — с пенальти), а также отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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«Барселона» интересуется Промесом



Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», привлёк внимание «Барселоны».



Как сообщает OK Diario со ссылкой на El Chiringuito de Jugones, представители каталонского клуба присутствовали на матче 2-го тура квалификации чемпионата Европы—2020 между сборными Нидерландов и Германии (2:3), который состоялся 24 марта в Амстердаме. В ходе встречи они следили за игрой защитника Матейса де Лигта, хавбека Френки де Йонга, который присоединится к команде летом, и Промеса.



Отмечается, что главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде и его штаб ценят универсальность 27-летнего футболиста, способного сыграть на нескольких позициях в обороне, полузащите и нападении. Отступные в контракте хавбека составляют € 150 млн.



Промес перешёл в «Севилью» из «Спартака» прошлым летом. В нынешнем сезоне Квинси провёл 25 матчей в испанской Примере, забил 1 гол и отдал 3 результативные передачи.

Источник: в «Реале» приняли решение о продаже Бэйла летом



Мадридский «Реал» намерен расстаться с валлийским нападающим Гаретом Бэйлом. Об этом сообщает AS.



По данным источника, президент «Королевского клуба» Флорентино Перес и главный тренер Зинедин Зидан приняли совместное решение о продаже футболиста. Оно не изменится, вне зависимости от игры форварда в концовке сезона.



«Реал» хочет выручить за Бэйла крупную сумму, которая будет направлена на усиление состава в летнее трансферное окно. При этом ни Бэйл, ни его агент пока не получали уведомлений от клуба.



29-летний Бэйл перешёл в «Реал» летом 2013 года из «Тоттенхэм Хотспур» за € 101 млн. В нынешнем сезоне он принял участие в 22 матчах чемпионата Испании, в которых забил восемь голов и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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Сборная Дании вырвала ничью в матче со Швейцарией, забив 3 гола в концовке



В матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборная Швейцарии принимала национальную команду Дании. Встреча состоялась на стадионе «Санкт-Якоб Парк» в Базеле и завершилась со счётом 3:3.



На 19-й минуте счёт в матче открыл полузащитник сборной Швейцарии Ремо Фройлер. Преимущество хозяев в счёте удвоил хавбек Гранит Джака, отправивший мяч в ворота сборной Дании на 66-й минуте. Через 10 минут третий гол забил нападающий швейцарской команды Брил Эмболо. Автором первого гола сборной Дании стал форвард Николай Йоргенсен, забивший на 84-й минуте. На 88-й минуте матча второй мяч в ворота Швейцарии отправил нападающий Кристиан Гиткьяер. В компенсированное время встречи датский защитник Хенрик Далсгор сравнял счёт.



В другом матче группы сборная Ирландии принимала команду Грузии. Встреча прошла на стадионе «Авива» в Дублине и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Норвегия и Швеция сыграли вничью 3:3. Классон забил гол и отдал две передачи



В матче 2-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сборные Норвегии и Швеции сыграли вничью со счётом 3:3. Встреча состоялась в Осло на стадионе «Уллевол». Обслуживал матч итальянский арбитр Джанлука Рокки.



Счёт был открыт на 41-й минуте, отличился Бьёрн Йонсен, которому ассистировал Джошуа Кинг. Во втором тайме Кинг с передачи Маркуса Хенриксена увеличил преимущество норвежцев. На 70-й минуте Виктор Классон сократил разрыв в счёте. На 87-й минуте счёт сравнял Робин Куайсон с передачи Классона. На первой компенсированной минуте Куайсон оформил дубль и вывел Швецию вперёд. Голевой передачей в этом эпизоде вновь отметился Классон. Норвегия сумела уйти от поражения на 97-й минуте благодаря голу Ола Камара.



Швеция, набрав четыре очка, вышла на второе место в группе F. Норвегия (1) занимает пятое место.

Евсеев возглавит «Уфу» вместо Кириченко



Вадим Евсеев станет новым главным тренером «Уфы» вместо Дмитрия Кириченко, сообщает Sport24. Источники в клубе подтвердили «Чемпионату» данную информацию. О назначении Евсеева должно быть объявлено в ближайшее время.



Сегодня, 26 марта, «СКА-Хабаровск» объявил, что Евсеев покидает пост тренера, так как получил приглашение в клуб РПЛ.

Кириченко в июне 2018 года вошёл в тренерский штаб «Уфы». Из-за отсутствия у Сергея Томарова соответствующей лицензии был заявлен в качестве главного тренера клуба в Лиге Европы. 7 ноября, после отставки Томарова, был назначен исполняющим обязанности главного тренера, а в декабре был утверждён в этой должности. Под руководством Кириченко уфимский клуб одержал всего одну победу (над «Спартаком») и после 20 туров занимает в таблице РПЛ предпоследнее место.

Погребняк условно отстранён до конца сезона за слова о темнокожих игроках



Комитет по этике Российского футбольного союза принял решение наказать нападающего екатеринбургского «Урала» Павла Погребняка за его высказывание про темнокожих футболистов в национальной команде России.



Как стало известно «Чемпионату», 35-летний форвард был условно дисквалифицирован до конца нынешнего сезона, а также наказан штрафом в размере 250 тыс. рублей.



Ранее Погребняк выступил против натурализации футболистов, заявив, что «это смешно, когда темнокожий игрок выступает за сборную России». В частности, форвард выразил недоумение тем фактом, что в национальной команде играет нападающий московского «Локомотива» Ари, являющийся уроженцем Бразилии. Игрок «быков» в ответ раскритиковал Погребняка.