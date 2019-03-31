У Головина не всё гладко в «Монако». Как Александр играет у Жардима

Сезон уже подходит к концу, «Монако» потихоньку выкарабкивается из зоны вылета, но восхищенных возгласов европейцев по поводу игры Головина всё ещё не слышно. Болельщик заглядывает в скудные 2+2 Александра за 1800 минут и не понимает, как надежда российского футбола показывает столь неважные результаты в Европе.



Причин несколько: Головин играет не на самой удобной для себя позиции, хоть и выполняет свои функции на поле, не всегда успевает за европейскими скоростями, а также немного переоценен, что мешает адекватному восприятию игры россиянина. Что же не так с Александром в «Монако»? Давайте разбираться.

«Все помнят те 3-4 дня летом, когда мы думали, что Головин – новый Месси?» Некоторые болельщики «Монако» даже довольны, что россиянина дисквалифицировали на 4 матча.

Головин долго играл центрального полузащитника. После недавней победы «Монако» над «Лиллем» болельщики монегасков на своем форуме обратили внимание на тот факт, что Головин в России постоянно играл «восьмерку» или «шестерку», а позиция «десятки» не оптимальна для Александра. Французы не далеко ушли от правды: до чемпионата Головин последний раз выходил в старте не на позиции центрального полузащитника еще против «Байера» в ноябре 2016 года, когда командой руководил Леонид Слуцкий.

Гончаренко перевел команду на 3-Х-Х, а Головин стал выходить на поле в качестве опорника в 3-4-2-1 и центрального хавбека в 3-5-2. На эту же позицию Александра перевел Черчесов при подготовке к Чемпионату Мира (пока Россия не отказалась от трёх центральных защитников). Против Бельгии Станислав Саламович снова прибегнул к 3-Х-Х, поэтому Головин опять вышел в паре опорников – с Ахметовым.



Головин играл центрального полузащитника в клубе и сборной во многом из-за его классного движения в первой и второй третях, что здорово помогало продвигать мяч по любимым зонам Головина – полуфлангам и флангам. Его тандем с Натхо в ЦСКА был сбалансирован и оттого хорош: Бибрас хорошо пасовал, Александр – двигал мяч на дриблинге и чувстве зон, сохранял мяч под давлением. Ниже – демонстрация умений россиянина.

В первом эпизоде Головин открылся в свободной зоне и получил передачу от Кучаева, развернулся и убежал в крупную свободную зону. Второй эпизод даже объяснять не надо: Головин просто протащил мяч сквозь двух игроков соперника и вышел на свободное пространство. Умение разбивать прессинг соперника – очень ценное качество в современном футболе.



При этом Головин не очень хорош как разыгрывающий опорник. Александр в прошлом сезоне был пятым в ЦСКА по Packing/90 (отрезанные передачей соперники в среднем на 90 минут, если вкратце) и 101-й в РПЛ. Александр действительно посредственно продвигает мяч через пас в начале атаки, практически не делает длинные передачи, периодически не видит хорошие варианты для продолжения атаки и часто заигрывается – и тем самым тормозит атаки, которые сам же и разгонял.

В этом эпизоде проявилась слабая сторона Головина. Александр действовал по стартовому плану: сместился в ширину, получил свободу, протащил мяч – все в лучших традициях. Но затем, будучи правшой и имея два отличных варианта справа от себя (практически свободный Ахметов и абсолютно свободный Кузяев), Александр сунул мяч Черышеву, да ещё и не в темп. Матч против Бельгии вышел провальным не просто из-за плохой формы Головина – в паре с Ахметовым, который лучше пасует, но тоже играет в билд-апе во многом за счет движения, Александру тяжело себя проявить.



Удивительным образом Головин в прошлом сезоне стал вторым в ЦСКА и 13-й в РПЛ по Impect/90 (отрезанные передачей защитники соперника в среднем на 90 минут). Посредственно развивая атаки через пас, Александр умудряется неплохо обострять уже на чужой трети. Главная причина – снова в чувстве пространства и умении грамотно подключаться в финальную треть для получения передачи или совершения подбора. На примере ниже Головин получил мяч от Натхо в полностью свободной зоне, немного протащил мяч сам и выдал предголевую передачу вразрез на Набабкина.

Вероятно, монегаски брали Головина в «Монако» из-за его дриблинга и количества обострений. Но стоило ли делать из Александра «десятку»?

Перед тем, как перейти к опыту Головина в «Монако», вернемся во времена чемпионата мира и вспомним, какие атакующие функции были у Александра летом. Если вкратце, то две: собирать подборы и перегружать левый и правый полуфланги/фланги.

Черчесов выбрал для Головина подходящую роль после травмы Дзагоева в первом матче Чемпионата мира (напомню, что до замены Алана против Саудовской Аравии Головин играл левого полузащитника). По факту, в продвижении мяча со своей трети Александр был не нужен, потому что главная идея в билд-апе сборной – длинная передача на Дзюбу. Зато умение Головина искать пространство, особенно в полуфлангах, полезно и для собирания скидок, и для создания преимуществ в полуфланговых/фланговых зонах. Поэтому Головин преимущественно задействовался именно в игре по краям поля – взгляните, например, на его тепловую карту в матче против Египта.



На ЧМ Александр не был самым важным игроком сборной России и в плане созидания и креативности: пять из шести передач под удар он сделал в матче с Саудовской Аравией, а лучшим по Impect не был никогда (второй против той же Саудовской Аравии, ни разу не забирался выше шестого места в следующих играх). Это очень слабые показатели даже со скидкой на простую вертикальную и фланговую игру сборной. Головин скорее был ролевиком, что сильно расходится со странным видением Александра как креативного гения сборной России.

Задачи Головина в «Монако»

Давайте начнем не с игровых проблем россиянина в стане монегасков. Во-первых, нельзя забывать, что Головин выпал из тренировочного процесса на полтора месяца спустя 12 дней после перехода в «Монако». Во-вторых, Александр восстановился примерно 20 сентября, но уже меньше, чем через месяц, в кризисном «Монако» сменился тренер – вместо Жардима назначили Анри. Француз проработал до 24 января, часто использовал Головина в качестве правого полузащитника (совсем странный выбор), погрузил команду в кромешную тьму, конфликтовал с половиной игроков и был заменен все тем же Жардимом. На новичках обычно плохо сказываются игровой кризис в команде, травмы и смены тренеров, поэтому первые полгода Головина не очень показательны.



После возвращения Жардима Головин снова стал играть «десятку», иногда переходя на позицию левого полузащитника. Задачи россиянина стали чем-то вроде сплава его ролей в ЦСКА и в сборной России: он помогает проходить прессинг, развивает атаки на дриблинге, получая мяч на свободном пространстве, часто смещается во фланги/полуфланги, чтобы перегрузить их, делает рывки в полуфланги в свободные зоны.



Разница между задачами Головина как разбивающего прессинг игрока в «Монако» и ЦСКА довольно существенна: если в России Александр зачастую получал мячи около границы своей трети или еще ниже, то во Франции он, как правило, ждет мяч в центральном круге или еще выше, на границе второй и финальных третей.

Здесь, например, Головин открылся в центральном круге в пустой зоне, принял передачу, одним касанием на приеме убрал первого соперника, а вторым касанием отрезал второго соперника, выдав передачу на свободное пространство.



А в этом эпизоде Александр оказался в окружении четверых соперников после ввода мяча из аута. Россиянин смог выбраться из этой ситуации и отдал пас на Фабрегаса, который сразу же перевел на набегавшего в пустую зону Балло. Головин тоже вбежал на пустое пространство.

Головин может смещаться в оба полуфланга, чтобы получить мяч в свободной зоне и продолжить атаку на дриблинге или через пас. В эпизоде ниже Александр спустился в правый полуфланг, в свободную зону, заставил защитника выдернуться за собой (из-за этого защитник далее был отыгран), принял передачу от Сидибе и вернул мяч ему же под ускорение.

В полуфлангах и флангах Головин наиболее активен. Он смещается из центральной зоны либо чтобы перегрузить полуфланг/фланг и помочь с комбинированием глубже, либо чтобы самому сделать рывок выше и получить мяч на свободном пространстве.

В этом эпизоде Александр подобрал мяч в центре и ушел с ним глубже, к центральному кругу. Затем россиянин отдал передачу на Балло, а сам сделал мощный рывок в полуфланг, под передачу в свободную зону на ход.



После таких рывков Головин должен либо обострять, либо бить самостоятельно. Александр в принципе не так часто бьет из штрафной (0.82 удара за игру), но, когда Головин все-таки наносит удары в позиционных атаках из штрафной, он бьет из полуфлангов после комбинаций, похожих на комбинацию из примера ниже.

Завершать пока что получается не очень хорошо. Свои лучшие моменты Головин получает на контратаках – в них он на высокой скорости убегает от соперников и бьет в одно-два касания. Интересно, что оба своих мяча Александр забил в контратаках из полуфланговых зон, а не из центра, хотя именно в центре штрафной он получил три явных момента.



Головин сейчас реализует ниже среднего, но Жардим брал россиянина не ради голов. Впрочем, у Александра есть и другие важные проблемы.

Что не так с игрой Головина?

Александр оказался немного переоценен из-за его выступлений в нескольких важных матчах сезона (гол против «Лиона», гол+пас в двух матчах против «Арсенала», 1+2 против Саудовской Аравии). На деле Головин – не плеймейкер: он не так хорош в обострении, часто заигрывается в дриблинге и медленно, особенно для Лиги 1, принимает решения.

В этом эпизоде россиянин в очередной раз здорово открылся между линий, но, продвинув мяч вперед на пару метров, пошел от ворот в обратную сторону, потому что не смог найти вариантов для передачи, хотя они были. В итоге Головин владел мячом десять секунд без какой-либо цели, а затем отдал простой на Сидибе, который заранее прочитали и перехватили.



Хроническое передерживание мяча было проблемой Александра и в ЦСКА. Ниже – классический пример: Головин получил мяч от партнера на своей половине поля, но, вместо продолжения атаки пасом на свободного и имеющего пространство Сидибе, бывший «армеец» решает обводить в сторону своих ворот. Это может выглядеть эффектно на прямой трансляции, но с возможностью ставить паузу во время игры становится заметно, насколько такая обводка неэффективна и даже вредна.

В ЦСКА, играя опорника, у Головина в любом случае было больше пространства и времени для принятия решения, так как он зачастую стартовал ниже. В «Монако» Александр зачастую принимает мяч между линиями соперника в центре или полуфланге – там долго думать не дают. При этом устойчивость к давлению Головина никуда не делась, но продвигать мяч на дриблинге проще из первой трети, чем из середины второй.



Медленное по европейским меркам мышление – одна из причин, почему Головин не очень качественно обостряет, что еще раз подтверждает тезис: Александр – не плеймейкер. При высоком Impect/90 за ЦСКА, показатель xA/90 (ожидаемые голевые передачи) россиянина в прошлом сезоне был шестым в команде (среди игроков, которые провели больше 850 минут). Это говорит о том, что Головин мало обострял – и из-за его функций, и из-за его умений.



Вот один пример неудачного обострения: Александр затянул с передачей на Лопеша и отдал португальцу пас уже в дальнюю от ворот ногу, из-за чего Лопешу пришлось принимать мяч спиной уже не на скорости и бить с разворота. Головин должен был либо отдать передачу быстрее, либо по другой траектории (белая стрелка).

Качество обострения Александра местами действительно страдает: у него посредственно получаются забросы и диагонали, а передачи вразрез зачастую получаются неудобными для партнеров – либо не в ту ногу, либо по сильно уходящей от них траектории, из-за чего первыми на мяче оказываются защитники или вратарь соперника.



Ну и, само собой, лучшие варианты для обострения Головин видит не всегда. На примере ниже ситуация довольно сложная, но качественный плеймейкер, который реально здорово обостряет, увидел бы вариант для заброса на партнера слева. Головин выбрал вариант с передачей низом на партнера справа – тоже неплохо, но очень стандартно.

Данным по Impect Лиги 1 нет, но по xA/90 Головин идет шестым и в «Монако» с очень грустным показателем в 0.09. При этом Александр третий в команде по xGChain/90 (суммарное xG каждой атаки, в которой участвовал игрок, в среднем за 90 минут): он сильно отстает от второго места – Лопеша (0.54 против 0.36), но все же опережает остальных, что говорит о важности Головина в продвижении мяча.

Что дальше?

Вряд ли Жардим посадит Головина на скамейку запасных – все-таки россиянин показывает неплохую игру и играет важную роль в продвижении мяча, пусть и имеет ряд проблем. При этом о смене позиции на более комфортную говорить не приходится. Возвращение Александра на позицию опорника вряд ли возможно в схеме с двумя центральными защитниками, а на позиции «восьмерки» россиянин в «Монако» не будет играть, потому что в 4-4-2 такой позиции в принципе нет. Россиянин продолжит играть далекую от классики «десятку».



Головин имеет потенциал, чтобы вырасти в более разнопланового игрока, но прямо сейчас он имеет довольно ограниченный набор функций: тащить мяч на дриблинге, разбивать прессинг, перегружать полуфланги и врываться на пространство. Этого достаточно, чтобы играть за средненький «Монако» (давайте честно, прямо сейчас это не топ даже для Франции), но мало, чтобы выйти на более серьезный уровень, который пророчили и пророчат Александру.



Прямо сейчас Головин переоценен, и его будто принимают за кого-то другого. Где-то видел сравнение с Иньестой – это совсем абсурд, но пример довольно красноречивый. Чтобы стать хотя бы «русским Иньестой», нужно здорово прокачать скорость мышления – желательно, чтобы при этом на футболиста не давили ни странные мечты соотечественников о больших цифрах в графе «гол+пас», ни титул самого одаренного игрока страны.