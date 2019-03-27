УЕФА открыл дело в отношении Черногории. Опять расизм

В рамках отбора на Евро-2020 сборная Англии разнесла соперников из Черногории со счётом 5:1. Но через два дня после матча обсуждают не игру англичан и не количество голов. Обсуждают расизм. УЕФА возбудил дело против Черногории и её болельщиков, подозревая их в расистских выкриках с трибун. После матча главный тренер черногорцев Любиша Тумбакович заявил, что не «слышал и не замечал каких-либо проявлений расизма». Зато их определённо заметил тренер сборной Англии Гарет Саутгейт: «Я не сомневаюсь, что это произошло в отношении Дэнни Роуза. Я знаю, что я слышал. Это недопустимо. Мы должны убедиться, что наши игроки чувствуют поддержку, они знают, что есть команда, и мы готовы помочь им».

Сегодня издание BBC опубликовало интервью с экс-форвардом сборной Англии Джоном Барнсом, который раскритиковал всех. Темнокожий форвард, у которого за плечами 79 матчей за национальную команду, напомнил о случаях проявления расизма в АПЛ. «Давайте сначала избавимся от этого у себя, а потом будем критиковать кого-то. И избавление должно случиться в обществе, и тогда очистится футбол», – заметил Барнс.



«Вы хотите выкинуть Черногорию из отбора Евро за расизм? Окей, но что делать с «Челси», фанаты которого ухали Стерлингу? Выкинуть из АПЛ? И не надо делать вид, что этого нет от болельщиков других команд – это есть везде. На каждом футбольном стадионе случается что-то подобное.



Какие ещё меры протеста вы предлагаете? Уйти с поля? Хорошо, при каких обстоятельствах? Сколько людей должно оскорбить вас с трибуны, чтобы вы среагировали? Один? Десять? Сто? Кто это решает? А кто решает, сколько игроков должно уйти? Только тот, кого оскорбили или вся команда? Или только темнокожие игроки? А как тогда относиться к белым футболистам, которые не ушли с поля?» – Барнс каждым вопросом разносил все привычные аргументы за борьбу с расизмом.



Но общественные организации на полном серьёзе склоняются к тому, чтобы призывать дисквалифицировать команды из турниров в случае проявлений расизма. Трой Таунсенд, глава отдела развития антирасистской благотворительной организации Kick It Out, считает, что будет достаточно одного прецедента, чтобы подобное не повторялось.

Сейчас в Англии со стороны различных организаций достаётся всем. И УЕФА, который не сразу объявил о начале расследования. И судье матча, который не среагировал на оскорбления с трибун, хотя мог и приостановить матч, и вообще прекратить его. Критикуют даже Гарета Саутгейта: он не привлёк к проблеме внимание арбитров.



Мощнее всего пока отреагировали игроки, особенно Рахим Стерлинг. Во-первых, он забил. Во-вторых, празднуя, приложил ладони к ушам, а после матча признался, что это был прямой ответ на все крики с трибун. «Я прекрасно осведомлён о том, какой у меня цвет кожи, поэтому эти люди не сообщают мне ничего нового. Хотя стыдно, что идёт 2019 год, а я продолжаю слышать и комментировать это. Мы можем только делать ситуации публичными. А таких людей давно пора наказывать достаточно жёстко для того, чтобы они дважды думали в дальнейшем. Вместе с ФА мы должны занять жесткую позицию и отстаивать её», – сказал Стерлинг.



Для нынешней сборной Англии проблема восприятия к игрокам с другим цветом кожи и другого происхождения сейчас стоит максимально остро за всю историю. В заявке команды на мартовские матчи 14 из 23 футболистов – дети иммигрантов, которые вполне могли бы выступать за другие сборные. «Люди переезжают из одной страны в другую по разным причинам. В странах с низким уровнем жизни более половины молодых людей имеют двойное гражданство, так что они могут выбирать, за какую сборную играть, таков современный мир», – сказал Гарет Саутгейт.

Из нынешней заявки Англии:



Уокер, Уилсон, Стерлинг и Роуз могли бы играть за Ямайку;



Бен Чилуэлл – за Новую Зеландию;



Кин, Райс и Кейн – за Ирландию;



Тарковски – за Польшу;



Алли и Баркли – за Нигерию;



Санчо – за Тринидад и Тобаго;



Каллум Хадсон-Одои – за Гану.



Из-за такого состава команды проявления расизма воспринимаются особенно болезненно. УЕФА ждёт сильнейшее давление, а будущее решение может оказаться ключевым в плане санкций за уханье на трибунах.