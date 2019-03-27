Арсен Венгер готов тренировать в России. Где бы он мог оказаться?

Бывший менеджер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер готов продолжить тренерскую карьеру в России. Об этом в интервью для «Чемпионата» сообщил известный футбольный агент Шандор Варга.



«Клиентами нашего агентства (Base Soccer Agency) являются многие топ-тренеры, в том числе и из восточной Европы. Например, Сергей Ребров, Леонид Слуцкий, Станислав Черчесов. У нашего агентства где-то 400 клиентов. Среди них Арсен Венгер, Аарон Рэмзи, Тамаш Кадар из киевского «Динамо». Кстати, Венгеру мы сейчас ищем варианты продолжения карьеры, в том числе и в России. Он уже готов был сюда приехать», – рассказал Варга.

Вот это новость! Попробуем предположить, где и при каких обстоятельствах мог бы оказаться один из лучших тренеров мира.

Сборная России

Французу уже 69 лет, а в этом возрасте многие тренеры предпочитают более спокойную работу в национальной сборной, нежели в клубной команде. В сборной России уже работали топовые зарубежные специалисты – Гус Хиддинк, Дик Адвокат, Фабио Капелло, так что эта история выглядит вполне реальной. Правда, пока место занято Черчесовым. Но если сборная России не пробьётся через основную квалификацию на Евро-2020, то в ноябре наверняка будет поднят вопрос смены главного тренера. Да и планы самого Черчесова неизвестны. Возможно, он действительно примет летом предложение из «Спартака».

«Ему некуда спешить – никто не ждёт дома…» Венгер, которого вы не знали Несколько историй от агента Варги, которые наверняка изменят ваше отношение к Арсену Венгеру.

«Зенит»

Руководители богатейшего клуба России в течение долгих лет приглашали только иностранных тренеров: в Петербурге работали Властимил Петржела, Дик Адвокат, Лучано Спаллетти, Андре Виллаш-Боаш, Мирча Луческу, Роберто Манчини. Назначение Сергея Семака – скорее исключение из правила. Если Семак выиграет чемпионат, то он и должен продолжить работу с «Зенитом». А вот в случае если петербуржцы упустят золото на финише чемпионата, реакция наверху может быть очень жёсткой. Второе место – это тоже Лига чемпионов, да и с третьего есть шанс проскочить. Венгера проще убедить таким аргументом. Конечно, «Зенит» самый очевидный вариант работы на клубном уровне в России.

«Спартак»

С точки зрения имени клуба и финансовых возможностей для Венгера подходящим выбором, несомненно, стал бы и «Спартак». Французский тренер с его интеллектом наверняка не забыл, как ещё в 1993 году играл в Лиге чемпионов с командой Олега Романцева. Тогда Арсен возглавлял «Монако». Потом было противостояние «Арсенала» с красно-белыми в розыгрыше ЛЧ сезона-2000/01. Венгера точно не нужно знакомить с историей и амбициями «Спартака», он сам многое знает и помнит.



Будущее Олега Кононова в столичном клубе также зависит от результата нынешнего сезона. Не попадут красно-белые напрямую в Лигу чемпионов – вероятно, полетит тренерская голова. Может, с Венгером «Спартаку» повезёт больше, чем с Джоном Терри.

Венгер решил уйти? Нет, похоже, ему в этом помогли Почему Арсен покидает Лондон, и кто станет его сменщиком. Всё, что нужно знать об уходе француза прямо сейчас.

«Локомотив»

Пожалуй, среди топ-клубов России есть только один, в котором невозможно представить Венгера и любого другого высокооплачиваемого иностранного специалиста – это ЦСКА. В «Локомотиве» французу тоже вроде бы делать нечего, пока «железнодорожников» возглавляет вернувший клубу золото Юрий Сёмин. Но, очевидно, что позиции тренера, которому уже в мае исполнится 72 года, не настолько крепки, как хотелось бы многим болельщикам «Локомотива». Вряд ли Сёмин получил право на ошибку после ухода Ильи Геркуса. Поражение в борьбе за первое-второе места может привести к тому, что легенду «отравят на пенсию» вопреки его желанию. Как поступили с самим Венгером в «Арсенале».

«Краснодар»

По стилю игры и философии развития клуба «Краснодар» подошёл бы Венгеру, как никто в России. Кажется, что для француза, как и для Сергея Галицкого, стремление играть в комбинационный атакующий футбол и развивать молодёжь ценнее результата. Пусть амбиции «Краснодара» пока далеки от амбиций лондонского «Арсенала», а сам клуб Галицкого моложе Арсена более чем в шесть раз. Если работа обещает удовольствие, тренер готов отправиться в неожиданное приключение. Несомненно, Галицкий при желании найдёт деньги на щедрую зарплату для Венгера. Владелец «быков» по-прежнему в списках самых богатых людей России. Тем более Мурад Мусаев перестал побеждать.