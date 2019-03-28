Фэйр-плей от игрока «Галатасарая». Самый честный поступок сезона!

Сегодня в футболе понятие фэйр-плей нередко выворачивается наизнанку. Например, осознавая, что нужно сыграть в каком-то эпизоде в соответствии с представлениями о честной игре, футболисты возвращают мяч сопернику таким образом, чтобы их команда получила незаслуженное преимущество. Пусть болельщики свистят, а журналисты критикуют. Не стыдно. Главное – мнение тренера и того, кто платит деньги. О футбольной этике участники соревнования вспоминают, как правило, только тогда, когда им самим нужно.

Но, к счастью, есть и обратные примеры. Причём не обязательно из взрослого футбола. Эта история произошла в матче юношеских команд (футболисты не старше 14 лет) турецкой лиги «Галатасарай» – «Истанбулспор». Киргизский капитан хозяев Бекназ Алмазбеков заработал пенальти после того, как потерял равновесие и упал в штрафной гостей. Работавшая на матче женщина-судья указала на «точку» и не поменяла своего решения, несмотря на протесты игроков «Истанбулспора». Алмазбеков не стал просить арбитра отменить одиннадцатиметровый, а сам исправил её ошибку – вызвался исполнить удар и умышленно послал мяч вправо, подальше от ворот.

Бекназ заработал аплодисменты немногочисленных болельщиков, а также голкипера «Истанбулспора». Поблагодарили капитана жёлто-красных и другие игроки команды гостей. Интересно, что Алмазбеков всё равно забил один из голов, а «Галатасарай» одержал крупную победу – 3:0.



«Мы стремимся привить в нашем клубе определённую культуру поведения, – прокомментировал эпизод с пенальти президент «Галатасарая» Мустафа Дженгиз. Посылаю свою любовь и уважение всему техническому персоналу академии. Я бы хотел поблагодарить их за то, что они учат этим ценностям».

Похоже, Бекназ должен вырасти не только порядочным человеком (посмотрите его твит после террористической атаки в Новой Зеландии), но и хорошим футболистом. Ему доверили капитанскую повязку, а в 2018 году юноша из Киргизии выиграл приз лучшему игроку на Elite Neon Cup в Греции. В финале играющий в атаке Алмазбеков сделал две голевые передачи.

На честный поступок игрока «Галатасарая» отреагировали зарубежные СМИ и известные в мире футбола люди. В частности, Гари Линекер опубликовал в своём «твиттере» ссылку на видео с пенальти. Бывший нападающий сборной Англии тоже аплодировал Бекназу. Британское издание The Guardian оценило момент как «пример настоящего спортивного поведения».

Болельщики и журналисты предлагают вручить Алмазбекову приз «фэйр-плей сезона». Надо бы, конечно, как-то наградить киргизского юношу. Вряд ли в этом сезоне мы увидим что-то похожее в матчах профессионального футбола высокого уровня, где помимо голов и очков на кону стоят большие деньги.