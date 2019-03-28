5 крупных трансферов лета-2019. Нет, не торопимся

Сразу несколько клубов этой зимой не стали дожидаться конца сезона и заранее договорились о переходах. Крайним был трансфер Лукаса Эрнандеса, которого с лета ждут в Мюнхене — вспоминаем всех самых нетерпеливых.

Кристиан Пулишич, 20 лет (США)

Откуда: «Боруссия»



Куда: «Челси»



За сколько: 60 млн евро (уже выплачены)

Маленькая поправка — Пулишича «Челси» уже купил, а до лета он доигрывает в Германии на правах аренды. Может, такие махинации нужны в свете финансового фэйр-плей, а может на этом настояли в Дортмунде, но для «Челси» трансфер в тему как никогда. Во-первых, американец реально один из главных феноменов своего поколения (назовите с ходу ещё пару имён категории 19+, помимо Мбаппе). Во-вторых синим недавно запретили трансферы. Есть ещё фактор гражданства — редкий игрок из США поможет зайти на новый рынок.

Аарон Рэмзи, 28 лет (Уэльс)

Откуда: «Арсенал»



Куда: «Ювентус»



За сколько: бесплатно (нууу, не совсем)

Пока это самый странный переход лета. В контракт не заглядывали, но в прессе гуляют рассказы о том, что в «Юве» валлиец будет получать примерно 400 тыс. фунтов в неделю, а это около 23 млн в год. Само собой, самый гигантский контракт в истории британских футболистов. В целом понятно, откуда всё идёт: переходит свободным агентом, клуб сэкономил деньги на трансферах и всё остальное, но это же 23 ляма зелени! «Он — совершенный полузащитник», — комментирует переход Арсен Венгер. Что ж, маэстро виднее.

Френки де Йонг, 21 год (Нидерланды)

Откуда: «Аякс»



Куда: «Барселона»



За сколько: 75 млн евро

Де Йонга очень сильно хотел «ПСЖ». Ходят слухи, что на парня наседали в Nike — настоятельно советовали ему идти в «Барсу». Та же компания будет платить часть его зарплаты и хочет, чтобы он играл в майке с именем «Фрэнки». В свете околофутбольной коммерции история уникальная, но с самим футболом у голландца тоже идёт неплохо. «Когда подписывал контракт с «Барселоной», мне сказали попробовать выбить «Реал». Каталонцам уже есть за что любить своего новичка.

Фото: Erwin Spek/Soccrates/Getty Images

Бенжамен Павар, 23 года (Франция)

Откуда: «Штутгарт»



Куда: «Бавария»



За сколько: 35 млн евро

Главные кучеряшки французского футбола (Гризманн постоянно меняет стиль), которых давно ждали в топ-клубе. После феерического ЧМ, в котором Бен положил тот гол аргентинцам, он просидел в «Штутгарте» целый год. Недавно всё пришло к логичному завершению. Настолько логичному, что аж скучно. «Бавария» затеяла перестройку и по классике забирает у конкурента главную звёздочку. Теперь «конкурент» ещё ближе к тому, чтобы вылететь во вторую лигу.

Фото: TF-Images/TF-Images via Getty Images

Лукас Эрнандес, 23 года (Франция)

Откуда: «Атлетико»



Куда: «Бавария»



За сколько: 80 млн евро

Несмотря на возраст, уже пятый год играет в «Атлетико». Ну ладно, четвёртый — если брать только те сезоны, которых он имел практику. Трансфер очень нетипичен для «Баварии» — столько они никогда не платили за одного футболиста. До перехода Эрнандеса самым крупным трансфером был переход Корентина Талиссо, и сумма была вдвое меньше. С другой стороны, то были времена, когда деревья были зеленее, а Неймар — «каталонцем».