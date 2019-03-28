Возможно, мы больше не увидим Абеля в футболке ЦСКА

В летнем отряде новобранцев ЦСКА Эрнандес был самым взрослым и именитым. Опыт выступлений в двух главных профессиональных лигах Италии, английском Чемпионшипе и сборной Уругвая подразумевал высокую эффективность и быструю отдачу. Он же первым и рискует покинуть команду – менее чем через год после прихода. В столичном клубе изначально опасались травматичности нападающего, но действительность оказалась печальнее самых пессимистичных прогнозов.

Неспроста агент Абеля Оскар Бентанкур занялся вбросом в прессу новостей о планах своего клиента, не исключив вероятность досрочного разрыва контракта. Работодателя футболиста сложившаяся ситуация тоже напрягает: ЦСКА сейчас не в том экономическом положении, чтобы спокойно содержать не играющего легионера. Да и Эрнандеса, как человека самокритичного и совестливого, статус дорогостоящей обузы наверняка тяготит. Он добросовестно пытался перезапустить свою искорёженную травмами карьеру в России, старался быть полезным команде, но ожидания с реальностью не совпали ни у одной из сторон. Поэтому грядущее расставание представляется вопросом времени. Возможно, даже самого близкого.

Эрнандес в ЦСКА: 9 игр в РПЛ, 1 — в ЛЧ, 2 гола, 1 результативная передача.

Поначалу-то ничего не предвещало такого скорого и грустного финала в этой истории. Эрнандес бодро стартовал на российских полях: во второй игре забил с пенальти «Енисею», в третьей – с игры «Арсеналу» (ещё и голевой пас вдобавок выполнил). Но за последующие семь месяцев Абель пропустил встречи со всеми прямыми конкурентами в РПЛ («Спартак», «Локомотив», «Краснодар», «Зенит») и практически всю Лигу чемпионов (шесть минут против «Реала» в заключительном туре – слёзы, а не статистика). Голов более не забивал – на официальном уровне.

В сложившейся ситуации предложение ЦСКА продлить краткосрочное соглашение ещё на полгода выглядело как благородный жест по отношению к невезучему форварду. Абель отблагодарил клуб за добро самоотверженной работой на сборах и результативной игрой в спаррингах. Именно Эрнандес на правах старшего вывел условно резервный состав красно-синих на игру против латвийского «Вентспилса» с капитанской повязкой и забил первый «межсезонный» гол «армейцев». За ним последовал второй, третий. Виктор Гончаренко не на словах, а на деле выражал доверие латиноамериканскому легионеру: пять из шести «товарняков» Абель начинал в стартовом составе. Но стоило команде вернуться из тёплого Кампоамора в холодную Москву, как организм травматичного нападающего снова дал сбой.

«В 18 лет мне сказали: «Завязывай с футболом». Абель — «джокер» ЦСКА Абель Эрнандес — о маминых слезах, тату кумира, неудаче Слуцкого в Англии и шансах ЦСКА в Лиге чемпионов.

Во второй день весны Эрнандес отбегал полчаса против «Арсенала» на нейтральном поле в Грозном – и снова исчез из поля зрения. Оказалось – повредил колено на тренировке. Следующие победы – над «Рубином» и «Уралом» – вице-чемпионы одержали без Абеля. Уругваец третий раз за неполный год ушёл на «больничный». Когда – и куда – из него выйдет, непонятно. Высказывания словоохотливого представителя футболиста можно трактовать как угодно. Но, как бы цинично это ни прозвучало, ещё раз «переподписаться» ЦСКА Эрнандесу вряд ли предложит. Не тот случай, когда за одного битого двух небитых дают. Профессиональный клуб не благотворительная организация, какой бы «семейной» ни была атмосфера внутри конкретного «армейского» коллектива.

Наивно ожидать от игрока на 29-м году резкого и бесповоротного исцеления от всех недугов. А на теле Абеля, судя по хронике травм, место здоровое найти сложно. Если суммировать все его поломки в составе «Палермо», «Халла» и ЦСКА, получится более двух лет простоя – около 800 дней. Как бы приязненно к Абелю ни относился главный тренер, рассчитывать на него вдолгую Гончаренко не может. Делать ставку на исполнителя, который в любой момент может «вылететь», рискованно для любой команды, а для кандидата на титул – тем более.



Означает ли это, что летом ЦСКА железно купит нового нападающего? Отнюдь. Если Нисимура, Сигурдссон, Ндиайе не остановятся в росте и продолжат прогрессировать, возможно, клубу даже не придётся тратиться на нового напарника для Чалова. А Фёдору в любом случае нужно быть готовым к лидерской ответственности – скидок на возраст больше не будет.