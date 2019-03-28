Назначение Сульшера – рискованный шаг. Но иначе «МЮ» не мог

Нынешний период работы Сульшера в «МЮ» — это детская сказка в чистом виде. На смену осточертевшему всем злому деспоту приходит добрый волшебник со светлым лицом и яркими горящими глазами, который когда-то, давным-давно, уже стал героем среди местной публики и тогда же прослыл настоящим чудотворцем.

Одним лишь взмахом волшебной палочки он избавляет команду от убивающих её недугов, и та вдруг сразу веселеет, румянится, приосанивается – и начинает сокрушать всех врагов. Народ рукоплещет, искренне веря, что спаситель пришёл сюда на долгие годы. А ведь ещё этот чудотворец – ученик и верный последователь другого большого волшебника, ковавшего золото несколько десятилетий подряд. И он так на него похож…

У владельцев «МЮ» не было ни единого шанса не назначить Сульшера главным тренером на постоянной основе на волне его впечатляющего временного периода. Иначе болельщики сожрали бы всё руководство и устроили акцию протестов. На сегодняшний день норвежский тренер действительно идеально вписался в команду и продемонстрировал завидные навыки кризис-менеджмента.



Сульшер резко улучшил атмосферу в команде. Без душевного спокойствия и правильной положительной мотивации (а не отрицательной, которую создавал Моуринью) побеждать в современном футболе почти невозможно. Это очень важный фактор, и на одной лишь мощной психологии команды иногда могут выдать сильный отрезок.

Легенды «МЮ» 1990-х. Где они сейчас? Один из них сегодня будет противостоять «ПСЖ» в ЛЧ.

Ещё Сульшер принял важное кадровое решение – вернул Майка Фелана, который был первым ассистентом сэра Алекса Фергюсона и покинул клуб после его увольнения. Это стало плюсом как с точки зрения атмосферы внутри и вокруг команды, так и качества тренировочных занятий.

Также на счету Сульшера несколько эффективных тактических решений – передвижение конфликтовавшего с Моуринью Погба в атаку (у француза с тех пор – «9+7» по системе «гол+пас», половину очков для команды заработал именно он), повышение средних позиций крайних защитников, окончательный уход от модуля 3-Х-Х, удачный матч-менеджмент ряде важных игр («Тоттенхэм» и «Арсенал» в чемпионате, «Челси» в Кубке Англии).

А ещё Сульшер принёс с собой удачу. Понятно, что всерьёз опираться на эфемерный и мистический фактор трудно, но выбить «ПСЖ» из Лиги чемпионов именно так, как это случилось, — после 0:2 дома, ослабленным десятком травм составом, реализовав каждый свой шанс впереди и избежав нескольких пропущенных голов исключительно из-за пижонства парижан – это именно фарт.



Итого – 14 побед, 2 ничьих и три поражения в дебютном отрезке. Восхитительный результат, который привёл в восторг «Олд Траффорд» и автоматически назначил Сульшера постоянным главным тренером. Руководство клуба выступило лишь посредниками, поставив формальную подпись и назначив сроки соглашения и зарплату. Хотя важно, что это сделано на фоне двух последних поражений подряд – норвежец ощутил поддержку.

Но все сказки когда-то заканчиваются, а вслед за ними наступает реальность. Иногда – благоприятная, а иногда – суровая. Нужно чётко понимать, что назначение Сульшера – это и близко не гарантия хотя бы одного светлого полноценного сезона.

Для Сульшера «МЮ» — работа мечты. Он даже не отдыхает Сульшер не только расслабил игроков. Он вернул помощника Фергюсона и принял несколько сложных решений.

Если опираться на долгосрочную стратегию, то, выбирая того или иного специалиста, современные топ-клубы, которые ценят время и деньги и понимают дикую конкуренцию, смотрят обычно на две важные составляющие:



1) Опыт достижения больших результатов. У Сульшера же за спиной нет почти ничего. Чемпионские титулы с «Мольде», наверное, показателем служить не могут. Неудача с «Кардиффом» в сложном чемпионате более показательна.

2) Наличие собственной философии и умение ставить стабильную качественную игру (для «МЮ» это особенно актуально). Есть ли всё это у Сульшера? Сегодня его футбол выглядит лоскутным – агрессивным и атакующим в матчах с аутсайдерами и середняками, трусливым и оборонительным в играх с равными по классу. И «Ливерпуль», и «Челси», и «Тоттенхэм», и «ПСЖ» заставляли «МЮ» подолгу бегать без мяча, что возвращало клуб во времена Моуринью. Пока это болельщики принимают, но спустя время начнут задавать вопросы.



Сейчас сам Сульшер не может быть уверен, что ему удастся выдать столь же эффективный результат не на трехмесячном отрезке в условиях эмоциональной вспышки, а на протяжении полноценного сезона.



Но если задуматься, а разве много свободных топ-тренеров, чьё приглашение служило бы гораздо большей гарантией результата, гуляют на рынке и с нетерпением ждут предложений? Да нет никого, все трудоустроены.



Поэтому гораздо разумнее сейчас продолжать романтично верить в Сульшера. Что «МЮ» и сделал. А там, глядишь, выяснится, что он действительно волшебник.