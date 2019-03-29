Погба хочет в «Реал». Но Поль не нужен в Мадриде

Не исключено, что в мире футбола началась новая трансферная сага. Поль Погба заявил, что играть за «Реал» и Зидана – мечта любого футболиста, а на вопрос о своём будущем не дал чёткого ответа. Различные СМИ, например Tuttosport, уже вовсю говорят о финансовых требованиях Погба, которые были названы Мино Райолой руководству «сливочных». Среди этих требований фигурирует и зарплата в 16 млн евро в год – в «Манчестер Юнайтед» Погба получает 10.

Талант Поля не вызывает сомнений. Умение другого француза, Зидана, гибко подстраиваться под имеющихся игроков и строить из них топ-команду – тоже. Но в «Реале» уже достаточно качественных полузащитников на любую позицию, и Погба не может заменить никого из них по функциям даже в случае их ухода. Если сравнить имеющихся у Зидана исполнителей с Полем, то станет понятно, почему звёздному французу нечего делать в Мадриде.

Погба: каждый мечтает играть за «Реал», а теперь клуб ещё и возглавил Зидан

Обладатель «Золотого мяча» всё ещё очень крут и всё ещё важен для «Реала», хоть и немного сдал в начале сезона – впрочем, на нём сказался и общий регресс «сливочных». Модрич может закрывать позиции опорного полузащитника (в паре), центрального полузащитника и даже «десятки», как в сборной, и на каждой из этих позиций приносил максимум пользы и с мячом, и без мяча.

Модрич очень сильно отличается от Погба. Хорват выполняет больше функций. В обороне Модрич является ключевым игроком в прессинге (причём в любом блоке) и контрпрессинге, в нападении задаёт темп и вектор атаки, использует слабости соперника, которые может видеть без подсказок тренера, создаёт пространство партнёрам и врывается в свободные зоны, продвигает мяч во всех третях и устойчив к прессингу. К Погба в полной мере относятся только последние два качества. Да, француз лучше продвигает мяч с помощью силового дриблинга, очень хорошо отдаёт передачи верхом за спины защитникам и здорово включается вторым темпом в атаку для опасного удара из «зоны 14» или центра штрафной, но на этом преимущества Поля заканчиваются.

В оборонительном плане сравнивать Модрича и Погба просто смешно. Лука – прессинг-машина, который давит на соперника, используя свой игровой интеллект. Например, в эпизоде ниже Иско и Асенсио выпали из прессинга, и смещение Лободки чуть выше, во фланг, могло разбить средний блок «Реала». Но Модрич обратил внимание на включение Лободки, дождался передачи на него и вылетел в отбор – в результате Лука не только отобрал мяч, но и начал опасную контратаку «сливочных». Считать, что Поль может бы также качественно читать игру и работать в прессинге даже при большом желании (которого обычно нет) – абсурдно.

Оборонительные цифры Модрича, очевидно, выше цифр Погба даже при том, что «Реал» в среднем владеет мячом 58% времени в своём чемпионате, а «Юнайтед» – 54%: у Луки 1,5 отбора и 1 перехват за матч, у Поля – 1,3 и 0,5 соответственно.

С атакующими преимуществами Модрича тоже всё понятно, но всё равно стоит привести пример, связанный больше с игровым интеллектом и чувством зон. Вот эпизод, в котором Модрич действовал на гране гениальности: во-первых, он ворвался в правый полуфланг «Баварии», который оказался свободным из-за слишком большого разрыва между линиями немцев; во-вторых, он увидел рывок Криштиану в полуфланг и отдал португальцу передачу вразрез в касание; в-третьих, когда оборона «Баварии» сфокусировалась на Роналду, Лука сделал ещё один рывок, уже на дальнюю штангу, где в одиночестве замыкал бы прострел португальца, если бы тот не оказался перехвачен.

А вот пример из игры Погба. С недавних пор, с приходом Сульшера, Поль захотел играть выше – и теперь он зачастую располагается на чужой трети при начале и развитии атаки. Новые функции француза раскрывают и его проблемы – Погба сильно сконцентрирован на мяче, хочет часто его получать, не чувствует свободных зон и отбирает пространство у партнёров, как на примере ниже.

Здесь Погба изначально располагается в полуфланге. Он закрыт для паса. У него есть два варианта для открывания: в первом варианте он бы открылся между полузащитниками и, в случае удачной сложной передачи от Матича, «Юнайтед» разбил бы линию полузащиту. Вариант 2 – не под передачу сразу в этом конкретном эпизоде, но Погба в таком случае занял бы опорную и либо стянул бы игроков на себя и дал пространство Марсьялю с Шоу, либо оказался бы один между линий. Погба выбрал третий вариант: остаться на месте, а затем сместиться во фланг, в одну точку к Марсьялю, и в результате не только выключил партнера из эпизода и оставил самую опасную зону пустой, но и стянул нескольких игроков «Ньюкасла» к бровке, заперев себя и всю команду на фланге.

Игра Погба в более высоких зонах – тема для отдельного разговора, но, если вкратце, играя выше, Поль отказывается от своих лучших качеств – силовой дриблинг и включения вторым темпом.

Если уж и говорить о потенциальной замене Модрича на случай его ухода (а ведь хорвату уже 33), то должна обсуждаться кандидатура Эриксена. Датчанин кажется практически идеальной заменой Луке – прессинг, контрпрессинг, видение поля, умение вести игру, разнообразие действий.

Бразилец – игрок с совершенно другими задачами. По факту Каземиро при Зидане выжигает огромные зоны, которые оставляют за собой все атакующие игроки «Реала»: бразилец страхует левый фланг, позволяя Марсело подключаться максимально высоко, страхует слабого без мяча Крооса, страхует вечно вылетающего в отбор Рамоса; также опорник принимает активное участие в прессинге и контрпрессинге. Каземиро выполняет огромный объём работы без мяча, а при атаках французский тренер зачастую просто выключаеь опорника из билд-апа – ниже опускаются Кроос, Модрич и даже Иско. В прошлом сезоне в Ла Лиге Каземиро делал 3,6 отбора и 2,1 перехвата за матч – этих цифр достаточно, чтобы описать роль бразильца.

Чтобы продемонстрировать, насколько хорош в подстраховке Каземиро и почему Погба игрок совсем другого плана, достаточно увидеть эпизод ниже. Бразилец преследовал соперника, у которого была фора (он начал движение раньше), от центра до фланга, догнал его и не просто не дал убежать дальше к воротам «Реала», но и отобрал мяч.

Очевидно, что у Погба есть множество преимуществ над Каземиро, но такой же объём настолько качественной оборонительной обороны, как бразилец, в мире не даст никто, не говоря уже о Поле. Каземиро ещё и не нуждается в поддержке второго опорника, что делает его сильнее, например, Канте по нескольким параметрам.

Иско

Похожая на предыдущую история: Аларкон – «десятка», чья роль сильно отличается от роли Погба в любом клубе. Несмотря на очень размытый, но всё-таки общий для испанца и француза штамп «креативный игрок», Иско креативит совсем по-другому. Он двигается по ширине всего поля, перегружает зоны, приходит в эпицентр комбинационных действий партнёров – это Погба если и делает, то посредственно. Но самое главное отличие Иско от Поля в том, что испанец прекрасно действует в очень узких пространствах, выбираясь из них как через пас, так и на дриблинге, в то время как Погба некомфортно себя чувствует в сжатых пространствах (причина, по которой изменение роли Погба в «Юнайтед» мне не нравится).

Ниже – примеры игры Иско. Это стандартные эпизоды, в которых испанец становится центром «сети» передач, при этом оба раза в настолько тесных условиях он находит свободную зону, чтобы комбинировать дальше. В первом случае Иско, возможно, излишне перегрузил зону, но так или иначе это смещение стянуло и игроков «Сельты» во фланг, что позволило сделать перевод на Одриосолу, который поднимется выше. Во втором случае Иско очень грамотно сместился в полуфланг и нашёл свободную зону, из которой он мог бы развивать атаку. Передача от партнёра получилась не лучшей – она отскочила от соперника, но Аларкон всё равно её принял, сбросил давление двух соперников и отдал передачу Кроосу, который снова сделал перевод на противоположный фланг.

У Иско тоже есть масса недостатков, которые надо компенсировать: он ломает любую структуру с мячом и плохо работает в обороне – это основные. Но качества Иско (чувство зон, движение, игра в узких пространствах – в общем, качества, которыми не обладает Погба) полезны Зидану в определённых матчах и сценариях.

Из всех перечисленных игроков «Реала» именно Кроос напоминает Погба по набору качеств и функциям. Немец тоже продвигает мяч из глубины – правда, намного больше за счёт паса, нежели за счёт силового дриблинга, тоже устойчив к прессингу, тоже умело раздаёт передачи за спины соперникам, особенно верхом, тоже хорошо включается в «зону 14» и бьёт оттуда. Претензии к Кроосу в обороне зачастую те же, что и к Погба: большая концентрация на мяче, потеря соперников, периодические недоработки.

Но Кроос всё равно сильнее Погба как глубинный плеймейкер. Можно сравнить вклад немца в игру «Реала» с вкладом француза в игру «Юнайтед» с помощью цифр: xA/90 (ожидаемые голевые передачи на 90 минут) у Тони выше (0,18 против 0,16), ключевых передач у Тони больше (2,49 против 1,57), важнейший показатель для плеймейкера – xGBuildup/90 (суммарное xG всех атак, в которых участвует футболист, без ключевых передач и ударов самого футболиста в среднем на 90 минут) – у Тони тоже больше (0,45 против 0,35). Погба чаще завершает атаки ударом и имеет высокий xG, но он играет выше, чаще бьёт, а ещё исполняет пенальти.

Эпизод ниже тоже довольно показателен. Кроос разбил прессинг даже не передачей, а умным движением: Тони получил мяч, увидел, что за ним вылетел Вейналдум, и сместился в сторону – благодаря этому Марсело получил много пространства, потому что «Ливерпуль» прессингует крайних защитников центральными полузащитниками. Погба не двигается настолько умно.

Если Погба окончательно сменит роль и закрепит за собой позицию выше, то сравнения с Кроосом тоже отпадут. Конечно, Поль с большой вероятностью согласится играть глубже в новом клубе и за большую зарплату, но даже в глубине француз не сможет заменить Крооса.

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Понятно, что Погба – талантливый футболист, и как бы он ни менял на поле свои задачи, умение отдавать отличные обостряющие передачи, дальний удар и мощный дриблинг от него никуда не денутся. Зидан мог бы встроить Погба в игру «Реала», но зачем покупать игрока втридорога и платить ему огромную зарплату, если в команде уже есть исполнители на любой вкус с более разнообразным набором качеств?