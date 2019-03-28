Трансфер тренера Сульшера — самый дорогой в истории «Мольде». Безумие!

Минувшей зимой всего два человека обеспечили для норвежского «Мольде» более 100% от годового бюджета клуба — теперь это официально. Переехавший в зальцбургский футбольный конвейер «Ред Булл» 18-летний нападающий Эрлинг Холанн принёс клубу 5 млн евро плюс последующие бонусы, а подписание контракта Уле-Гуннара Сульшера с «Манчестер Юнайтед» откатилось для румсдальцев совершенно невероятной суммой компенсации. По данным норвежской прессы, «МЮ» заплатил за Сульшера около 80 млн крон — более 8 млн евро.

Назначение Сульшера – рискованный шаг. Но иначе «МЮ» не мог Норвежец стал постоянным главным тренером. Контракт подписан сроком на три года.

Чтобы понять, насколько это бешеные деньги для Норвегии, достаточно привести пару цифр. Трансфер Сульшера в «Юнайтед» стал третьим в истории норвежского футбола по ценнику — дороже были проданы только Джон Оби Микел из «Люна» в «Челси» (20 млн евро) и Джон Карью из «Русенборга» в «Валенсию» (около 9 млн евро). И речь в тех случаях всё же шла о молодых футболистах, а не о тренере. Что же касается самого Сульшера, то в 1996 году за его приобретение «МЮ» заплатил порядка 2,5 млн евро. Втрое меньше, чем за тренера Сульшера!



Исполнительный директор «Мольде» Эйстейн Неерланд подтвердил, что клуб получит существенную компенсацию за уход Сульшера, но не стал подтверждать или опровергать информацию о 80 млн крон. Неерланд отметил, что ещё вчера вечером сделка не была официально оформлена, но клуб доволен, что всё закончилось ещё до начала сезона чемпионата страны, который стартует послезавтра.

Он никогда не пересматривал финал ЛЧ-1999. Что сформировало тренера Сульшера Всё, как у скандинавов из книжек: преданность семье, стойкость и дисциплина.

О том, что «Манчестер Юнайтед» будет вынужден заплатить компенсацию, стало известно заранее, и «Мольде», исходя из этого соглашения с англичанами и трансфера Холанна, развернул мощную по норвежским меркам трансферную кампанию. За зиму румсдальский клуб потратил больше, чем за четыре предыдущих года на рынке — были приобретены лучший левый инсайд прошлого сезона Типпелиги Эйрик Андерсен, опытный центральный защитник и капитан «Будё/Глимта» Мартин Бьорнбак, нападающий Ои Омойжуанфо и правый защитник и вице-капитан «Хёугесунна» Кристоффер Харальдсейд. Для Норвегии это внушительная работа на рынке — например, Андерсен или Бьорнбак вполне могли бы стать основными игроками российских клубов среднего уровня.

Таким образом, за одну зиму «Мольде», потеряв главного тренера и главного таланта, стал а) богаче; б) ближе к возвращению чемпионского титула, который последний раз бывал на «Акере» в 2014 году. Главный тренер «Стабека» Хеннинг Берг категоричен: «Мольде» — главный фаворит сезона".

Самое интересное заключается в том, что после отъезда Сульшера клубу даже не придётся менять игровую стратегию. Главным тренером теперь официально стал Эрлинг Моэ, который до этого много лет был в структуре клуба и ассистировал Уле-Гуннару. Моэ был первым, кому Сульшер сообщил, что «Манчестер Юнайтед» связался с ним. «Он сказал мне: „Сейчас ты сначала должен сесть“. Но я не сел. Я навернулся. Думаю, Уле было очень весело в тот момент», — рассказывал Моэ.

Перед новым тренером стоит большая задача. С одной стороны, «Мольде» уже много лет не меняет официальную задачу — клуб должен попадать в еврокубки, чтобы иметь возможность зарабатывать и там. С другой стороны, после такой внушительной трансферной кампании будет не совсем правильно, если команда не попытается надавить на «Русенборг», который в последние годы слишком вальяжно чувствует себя во внутреннем чемпионате.



У нового тренера «Мольде» есть дополнительный положительный стимул. Он болеет за «Ковентри Сити» (да, не удивляйтесь, скандинавы очень любят поддерживать всякие аутентичные британские клубы), который в прошлом году впервые за 50 лет добился промоушна, а в нынешнем сезоне располагается на девятом месте Лиги 1 с шансами попасть в плей-офф за попадание в Чемпионшип. По словам Моэ, единственное изменение в тренерском кабинете «Мольде», которое было сделано после отъезда Сульшера, касалось именно английских разногласий двух специалистов. Вымпел «Манчестер Юнайтед» был снят со стены и отправлен в ящик стола, а на стену был гордо вывешен вымпел «Ковентри Сити».