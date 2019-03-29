ЕСПЧ проигнорировал жалобу Кокорина. Во всём виноваты адвокаты

«Реал» готовит полмиллиарда евро на новичков, Сульшер подписал контракт с «МЮ», а АПЛ планирует побить очередной рекорд — в обзоре дня.

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера в должности главного тренера

«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года, сообщает официальный сайт английского клуба.

Трансфер тренера Сульшера — самый дорогой в истории «Мольде». Безумие! За игрока Сульшера заплатили втрое меньше.

Напомним, что норвежский специалист принял «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью, покинув «Мольде», однако по соглашению с клубом его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.

Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.

Источник: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год

«ПСЖ» намерен сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Mundo.



По данным источника, парижский клуб готов платить форварду зарплату в размере более € 40 млн в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский «Реал». Такую зарплату сейчас получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси.

Мбаппе действительно стоит 280 млн. Если «Реал» отдаст столько – не переплатит Кое-что делает Мбаппе исключительным.

Кроме того, «ПСЖ» намерен подписать новый контракт с нападающим Неймаром с улучшенными финансовыми условиями. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» летом 2020 года.

«Реал» может потратить € 500 млн на Мбаппе, Азара и Погба

Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов выделить € 500 млн на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.



По данным источника, приоритетными трансферными целями «Королевского клуба» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающие «Челси» Эден Азар и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.

Топ-6 трансферов для «Реала» после прихода Зидана Краткий гид по летнему трансферному окну для француза.

Кандидатуры этих футболистов одобрены Зинедином Зиданом, который недавно вернулся на пост главного тренера мадридского клуба.



Ранее сообщалось, что «Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе. Кроме того испанцы согласовали условия личного контракта с Азаром.

Руководство «Реала» обсудит возможный трансфер Икарди

Руководство мадридского «Реала» проведёт собрание, на котором обсудит возможный трансфер аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери в своём «твиттере».

Икарди может уйти в «Ювентус». А его жене угрожают Сам футболист по-прежнему молчит.

По данным источника, собрание состоится сегодня, 28 марта.



В контракте Икарди есть опция выкупа за € 110 млн, действующая для иностранных клубов в период с 1 по 15 июля. Ранее сообщалось, что миланский клуб может продать форварда, по разным данным, за сумму от € 50 до € 90 млн.

Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»

Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.



Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.

Ты будешь лучшим, если проявишь терпение. Обращение к Шапи Сулейманову Слёзы этого парня объяснимы.

19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей. Также на его счету три гола в восьми матчах Лиги Европы.

АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд

Английская премьер-лига в ближайшее время подпишет новое соглашение о продаже прав на трансляции матчей турнира за границей. Об этом сообщает The Telegraph.



По данным источника, сумма сделки вырастет на 25% и составит рекордные € 4,73 млрд. Соглашение будет действовать до 2022 года.

Англия возвращается. У клубов АПЛ лучшее время в ЛЧ за 10 лет На очереди «Ливерпуль».

Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров. Ожидается, что разница составит € 87,5 млн. Чемпион английской Премьер-лиги дополнительно получит € 29 млн.

В настоящее время каждый клуб получает € 47,5 млн в год от прав на трансляцию за рубежом, независимо от их положения в чемпионате.

ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина на арест

Жалоба адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина на его арест не была рассмотрена Страсбургским судом. Причиной стали ошибки в её оформлении, сообщает РИА «Новости».

«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», — сообщили в пресс-службе суда.



Ранее адвокаты Кокорина заявили, что отправили в ЕСПЧ жалобу на решение суда о продлении ареста спортсмену. По их словам, футболист содержится в неподобающих для его состояния здоровья условиях.