ЕСПЧ проигнорировал жалобу Кокорина. Во всём виноваты адвокаты

«Манчестер Юнайтед» утвердил Сульшера в должности главного тренера
«Манчестер Юнайтед» объявил о заключении нового контракта с главным тренером команды Уле-Гуннаром Сульшером. Новое соглашение с норвежским специалистом рассчитано на три года, сообщает официальный сайт английского клуба.
Напомним, что норвежский специалист принял «Манчестер Юнайтед» в декабре прошлого года после увольнения Жозе Моуринью, покинув «Мольде», однако по соглашению с клубом его контракт изначально был рассчитан лишь до конца нынешнего сезона.
Под руководством Сульшера «Манчестер Юнайтед» провёл в чемпионате Англии 13 матчей, в которых одержал 10 побед, два раза сыграл вничью и лишь однажды проиграл. Кроме того команда в Лиге чемпионов выбила из турнира «ПСЖ» и вышла в четвертьфинал еврокубка.
Источник: «ПСЖ» готов платить Мбаппе более € 40 млн в год
«ПСЖ» намерен сохранить в составе нападающего Килиана Мбаппе. Об этом сообщает El Mundo.
По данным источника, парижский клуб готов платить форварду зарплату в размере более € 40 млн в год, чтобы удержать его от перехода в мадридский «Реал». Такую зарплату сейчас получает нападающий «Барселоны» Лионель Месси.
Кроме того, «ПСЖ» намерен подписать новый контракт с нападающим Неймаром с улучшенными финансовыми условиями. Ранее сообщалось, что Мбаппе может перейти в «Реал» летом 2020 года.
«Реал» может потратить € 500 млн на Мбаппе, Азара и Погба
Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес готов выделить € 500 млн на усиление состава в летнее трансферное окно. Об этом сообщает AS со ссылкой на L'Equipe.
По данным источника, приоритетными трансферными целями «Королевского клуба» являются полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба, а также нападающие «Челси» Эден Азар и «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе.
Кандидатуры этих футболистов одобрены Зинедином Зиданом, который недавно вернулся на пост главного тренера мадридского клуба.
Ранее сообщалось, что «Реал» предложит «ПСЖ» около € 280 млн за Мбаппе. Кроме того испанцы согласовали условия личного контракта с Азаром.
Руководство «Реала» обсудит возможный трансфер Икарди
Руководство мадридского «Реала» проведёт собрание, на котором обсудит возможный трансфер аргентинского нападающего миланского «Интера» Мауро Икарди. Об этом сообщает журналист beIN Sports Танкреди Палмери в своём «твиттере».
По данным источника, собрание состоится сегодня, 28 марта.
В контракте Икарди есть опция выкупа за € 110 млн, действующая для иностранных клубов в период с 1 по 15 июля. Ранее сообщалось, что миланский клуб может продать форварда, по разным данным, за сумму от € 50 до € 90 млн.
Сулейманов подписал новый контракт с «Краснодаром»
Как стало известно «Чемпионату», нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов подписал новый контракт с клубом.
Новое соглашение на улучшенных условиях было подписано в один день с другим форвардом «быков» Иваном Игнатьевым. Детали и сроки нового контракта не разглашаются.
19-летний Сулейманов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне форвард принял участие в 12 матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых стал автором пяти забитых мячей. Также на его счету три гола в восьми матчах Лиги Европы.
АПЛ продаст права на показ матчей за границей за € 4,73 млрд
Английская премьер-лига в ближайшее время подпишет новое соглашение о продаже прав на трансляции матчей турнира за границей. Об этом сообщает The Telegraph.
По данным источника, сумма сделки вырастет на 25% и составит рекордные € 4,73 млрд. Соглашение будет действовать до 2022 года.
Впервые в истории топ-клубы будут получать за ТВ-права больше аутсайдеров. Ожидается, что разница составит € 87,5 млн. Чемпион английской Премьер-лиги дополнительно получит € 29 млн.
В настоящее время каждый клуб получает € 47,5 млн в год от прав на трансляцию за рубежом, независимо от их положения в чемпионате.
ЕСПЧ не стал рассматривать жалобу Кокорина на арест
Жалоба адвокатов нападающего «Зенита» Александра Кокорина на его арест не была рассмотрена Страсбургским судом. Причиной стали ошибки в её оформлении, сообщает РИА «Новости».
«Обратите внимание на то, что данное заявление не было рассмотрено судом из-за несоблюдения требований правила 47 регламента суда», — сообщили в пресс-службе суда.
Ранее адвокаты Кокорина заявили, что отправили в ЕСПЧ жалобу на решение суда о продлении ареста спортсмену. По их словам, футболист содержится в неподобающих для его состояния здоровья условиях.