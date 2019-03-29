У «Тоттенхэма» новый дом. Фото, видео

У «Тоттенхэм Стэдиум» непростая судьба. Строили его, конечно, не 10 лет, но проблем всё равно хватило.
Изначально арену хотели сдать ещё в прошлом году, но строительство никак не могли закончить. В итоге нагнали туда толпы рабочих, чтобы ускорить процесс, но всё упорно шло не по плану.
Неконтролируемые потоки людей на стройке создавали хаос, некоторые не гнушались алкоголем, а то и травкой.
Сроки опять сдвинулись. А потом опять. И опять. Клубу пришлось продолжать выступление на «Уэмбли».
«У меня нет денег на трансферы, «Тоттенхэм» сильно потратился на стадион», — грустил Почеттино всё это время, попутно предлагая строителям свою помощь. Параллельно где-то понимающе вздыхал Гончаренко.
Уже вроде бы всё вышло на финишную прямую, но тут местные СМИ обнаружили новую проблему. На площадке возле углового флажка левоногому футболисту было негде разбежаться.
Финиш
И всё-таки счастливый момент наконец наступил. Как вы поняли из предыдущего твита, цена счастья составила примерно миллиард евро. Стадион вмещает примерно 62 тыс. зрителей, и если не брать «Уэмбли», это вторая арена АПЛ по вместимости. После «Олд Траффорд».
Несколько дней назад газон уже опробовала «молодёжка». А накануне пришла очередь старших.
Кейн уже положил свою первую красоту ровно в «девять».
Нет смысла долго описывать стадион — лучше просто его показать. Вот он.
Особая фишка в том, что в будущем стадион планируют использовать для игр НФЛ. Концепт предполагает конструкцию, при которой натуральный газон можно легко убрать и использовать искусственное покрытие, которое находится под ним. «Шпоры» уже сгоняли за океан и подписали спонсорское соглашение с лигой на 10 лет.
Ну а официальный матч здесь впервые пройдёт уже 3 апреля — с «Кристал Пэлас».