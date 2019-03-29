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Футболисты «Тоттенхэма» впервые сыграли на новом стадионе

«Тоттенхэм Стэдиум»
Максим Ерёмин
Фото: Laurence Griffiths/Getty Images
У «Тоттенхэма» новый дом. Фото, видео
Кейн уже забил на нём первый гол.
Футбол / Англия

У «Тоттенхэм Стэдиум» непростая судьба. Строили его, конечно, не 10 лет, но проблем всё равно хватило.

Изначально арену хотели сдать ещё в прошлом году, но строительство никак не могли закончить. В итоге нагнали туда толпы рабочих, чтобы ускорить процесс, но всё упорно шло не по плану.

Неконтролируемые потоки людей на стройке создавали хаос, некоторые не гнушались алкоголем, а то и травкой.

Сроки опять сдвинулись. А потом опять. И опять. Клубу пришлось продолжать выступление на «Уэмбли».

Проклятие нового стадиона. «Тоттенхэм» никак не может вернуться домой
Клуб уже подташнивает от «Уэмбли», но никуда не деться.

«У меня нет денег на трансферы, «Тоттенхэм» сильно потратился на стадион», — грустил Почеттино всё это время, попутно предлагая строителям свою помощь. Параллельно где-то понимающе вздыхал Гончаренко.

Уже вроде бы всё вышло на финишную прямую, но тут местные СМИ обнаружили новую проблему. На площадке возле углового флажка левоногому футболисту было негде разбежаться.

Финиш

И всё-таки счастливый момент наконец наступил. Как вы поняли из предыдущего твита, цена счастья составила примерно миллиард евро. Стадион вмещает примерно 62 тыс. зрителей, и если не брать «Уэмбли», это вторая арена АПЛ по вместимости. После «Олд Траффорд».

Несколько дней назад газон уже опробовала «молодёжка». А накануне пришла очередь старших.

Кейн уже положил свою первую красоту ровно в «девять».

Нет смысла долго описывать стадион — лучше просто его показать. Вот он.

Особая фишка в том, что в будущем стадион планируют использовать для игр НФЛ. Концепт предполагает конструкцию, при которой натуральный газон можно легко убрать и использовать искусственное покрытие, которое находится под ним. «Шпоры» уже сгоняли за океан и подписали спонсорское соглашение с лигой на 10 лет.

Ну а официальный матч здесь впервые пройдёт уже 3 апреля — с «Кристал Пэлас».

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