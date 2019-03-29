Новый босс «Локо» вышел из тени. Интервью обо всём: Сёмине, Фернандеше, будущем

Василий Кикнадзе умеет выждать эффектную паузу. Несколько месяцев молчания, а потом вот так сразу решил рассказать вообще всё. Без запретных тем и под запись. С ходу о самом главном.

— В каком финансовом состоянии вы приняли клуб после Ильи Геркуса? В последнее время в «Локомотиве» проводился аудит.

— Бодро мы начали (улыбается). Во многом молчание действительно было вызвано этим вопросом. Надо было разобраться и сформировать свою позицию. Я бы не драматизировал финансовое положение клуба, но есть ряд вопросов, которые предстоит решать. Сейчас аудит завершён и есть определённые выводы. Могу сказать, что нам есть что обсудить с Ильёй Леонидовичем. Этим мы обязательно займёмся в скором времени. Пока это разговор на двоих.

В зале на пару мгновений повисла пауза.

— Почему гендиректором выбрали именно вас? Вы знаете?

— Наверное, стоит задать этот вопрос другим членам совета директоров. Думаю, свою роль сыграло, что я в его составе давно — лет восемь уже. Понимал объём работы и основные проблемы. Я бы отметил, что у нас в совете всегда очень живой диалог. В первом номере газеты «Правда» Ленин писал, что полное единомыслие может быть только на кладбище. У нас в совете кладбищем и не пахнет.

— Почему в совет директоров вошёл Валерий Филатов?

— Это моя инициатива. И здесь я хочу уточнить один момент. Уход Ильи Леонидовича восприняли как результат конфликта с Сёминым, что неправильно. Юрий Палыч — неотъемлемая часть клуба, он формировал его историю на протяжение многих лет. Так вот, возвращаясь к Филатову, в самые яркие мгновения «Локо» они с Сёминым были вместе. Поэтому приход Филатова, с одной стороны — возвращение долга. С другой, Валерий Николаевич — сильный организатор. Он прекрасно разбирается в финансировании и уже сейчас приносит нам пользу.

В Черкизово вернулась легенда. Он помогал Сёмину строить тот самый «Локомотив» Их ссора втянула клуб в многолетний кризис.

— Какой полезный совет он вам дал за последнее время?

— Мы сейчас разрабатываем планы по объединению всех объектов «Локомотива» в нормативное состояние. Есть реальные проблемы с инфраструктурой, на эти цели необходимо определить финансирование. На самом деле, эти проблемы нужно было решать уже много лет назад, но мы справимся с этой задачей и вернём всё в нужное состояние. К тому же Филатов знает этот стадион и все проблемы, которые могут с ним быть.



— Работа Филатова будет как-то касаться спортивного блока?

— Конечно. Филатов работает в трансферной комиссии, полный состав которой я бы оставил за скобками. Руку на пульсе спортивного рынка он держит крепко.



— В совете директоров «Локомотива» появился ещё и Юрий Нагорных, один из главных фигурантов олимпийского допинг-скандала.

— Вы его знаете лично? Нет? Мы с ним знакомы с 1991 года. Это честный и порядочный человек, отличный друг и товарищ. Большая беда, что его попытались выкинуть на обочину российского спорта. В том скандале Россия выступила на фронте борьбы, развязанной в пропагандистстких целях. Некоторые из этих приёмов не выдерживают никакой критики, говорю это как медийщик. Нагорных на своём посту даже не получает зарплату, и лично я очень рад, что он с нами.

— Кто будет спортивным директором «Локомотива»?

— Такой должности в клубе пока не будет, это роль я оставлю за собой. На полгода-год, а может и больше.



— Почему?

— Тема достаточно нежная, и я хочу понимать, что происходит на спортивном рынке. Контролировать ситуацию и отвечать за неё перед советом директоров буду я.



— Владимир Кузьмичёв (именно про него одно время говорили как про будущего спортивного директора «Локо») как-то вовлечён в дела клуба?

— Он возглавляет всю работу, связанную с подготовкой молодёжи. Также он руководит академией, курирует «Казанку» и молодёжную команду.



— Будет ли он причастен к трансферам клуба?

— Да, он входит в трансферную комиссию.



— Можно ли считать Хвичу Кварацхелию первым плодом работы нового трансферного совета?

— Не думаю. Сёмин говорил об этом парне примерно год, но никак не могли подписать с ним контракт. Я получил информацию из четырёх источников, со всех сторон сверхположительные отзывы. Не планировали никаких движений в зимнее трансферное окно, но Хвичу всё же решили взять.



— Летом крупные трансферы возможны?

— Я этого не говорил. Трансферы — это даже не шахматы, это карточная игра, казино. Не будем пока об этом.



— Одним из селекционеров клуба стал Риккардо Червилатти. Чем он будет заниматься?

— Он будет одним из наших скаутов в Европе. Риккардо хорошо разбирается в европейском футболе, но у нас будет много таких скаутов. Червилатти будет курировать Италию, Испанию и Францию.

***

— Раз уж вы закрепили на себе спортивный блок, есть один вопрос...

— Нет-нет, тут давайте уточним. Я не Шива многорукий, который всё будет успевать. В спортивном департаменте Кузьмичёв отвечает за российский рынок, а Лосюк — за зарубежный. На мне остаётся только контролирующая функция и принятие окончательных решений.



— То есть вопрос по Фернандешу не к вам?

— Давайте так, с Ману у нас было много разговоров. Мы высоко ценим его качества и считаем его вклад в чемпионство «Локомотива» огромным. Он высокообразованный в футбольном смысле игрок. На зимнем сборе в Катаре Ману сказал, что хочет в конце сезона уйти из клуба. Сказал честно и открыто.



Там же он получил травму и до последнего лечился. Несмотря на это, он сказал, что хочет быть полезным и помочь команде до конца сезона. Мы не ожидали его на сборе в Сочи, но он позвонил и сказал, что хочет поехать. Выйдет ли он с «Динамо», зависит только от решения Юрия Палыча. Твёрдо знаю, что, когда он хочет играть, он может помочь команде.

Сёмин: Фернандеш должен принять решение, мы сделали ему предложение Главный тренер «Локомотива» подвёл итоги катарского сбора и прокомментировал общую ситуацию в клубе.

— Есть ли шансы на то, что он останется?

— Время покажет, зависит от того, как он проявит себя до середины лета. Если это тот Ману, который был в чемпионском сезоне — он точно нужен. Если он просто доигрывает и отбывает номер — у нас амбициозные задачи, к сожалению, придётся расстаться.



— Но вы же сказали, что Фернандеш сам принял решение уйти из «Локомотива»?

— Ой, вы меня извините, но… Последние месяцы реально пошатнули мою веру в человечество, потому что я понял, как устроено подписание игроков. Постоянные игры, прятки, вы и сами знаете, о чём речь. В любом заявлении нужно внимательно разбираться, что за этим стоит. Вполне возможно, на тот момент у Ману было предложение. В СМИ выходили публикации про вариант в Турции, но мы не нашли подтверждения той информации. Нужно жить ближайшей игрой, это показал чемпионский сезон. Тут надо отдать должное Палычу, он всегда смотрит только на то, как футболист проявляет себя на поле и сколько приносит пользы.

— Какова судьба Бориса Ротенберга в клубе?

— У него серьёзная травма, он находится в одной из европейских клиник. Можем точно сказать, что клуб ни Бориса, ни любого другого игрока в такой ситуации не бросит. Каким образом — будем смотреть.

Фарфан: когда перешёл в «Локомотив», у меня было максимум 2 кг лишнего веса Перуанский полузащитник вспоминает лучший год в карьере и обещает не останавливаться.

— Чорлука получает около 4 млн евро. У Фарфана в районе 3 млн, у Хёведеса — тоже. Почему накопились такие цифры?

— Хороший вопрос, а главное — по адресу (смеётся). Не готов говорить о ваших цифрах, но зарплаты такие, потому что так договорились. Мне это не нравится. В то же время действующий контракт — это данность, тут нечего менять, его нужно просто выполнять. Меня больше волнует, как сами спортсмены его отрабатывают. Все мы знаем, что ветераны — особая каста. Там у них болит, там у них колет, где-то нужен щадящий режим. Так вот, хочу сказать, что за полтора месяца сборов Юрий Палыч очень серьёзно готовил команду, и мне понравилось, как она работала. Верю, что мы способны бороться за чемпионство. Поэтому удачный старт — это совсем не случайность, а следствие работы зимой. Цыплят считают по осени. В нашем случае — по весне.

— Правильно понял, что при вас контракты на три млн подписываться не будут?

— Никогда вам этого не скажу. Соотношения цена-качества никто не отменял, и если найдётся футболист, достойный такой зарплаты, подобный контракт возможен. Главное — иметь финансирование на эти цели.



— Вам не кажется, что финансирование РЖД в виде 5-6 млрд рублей чрезмерно для бюджетного футбольного клуба?

— Мне не очень корректно говорить за РЖД, но думаю, что если бы у них не было потребности в таком клубе, финансирования бы не было. Наша задача — отрабатывать эти деньги и доставлять людям радость. Но мы бы очень хотели диверсифицировать источники финансирования и научиться больше зарабатывать самостоятельно.

— Вы предприняли какие-то усилия, чтобы сократить зарплатную ведомость?

— Мы этого сделать не можем, все условия уже прописаны в контрактах, и «Локомотив» держит свои обещания. В своё время Сёмин и Филатов платили деньги из собственных карманов, чтобы выполнить все обязательства по премиальным. В феврале у нас появился софт, который позволяет подробно оценивать любое приобретение и его последствия. Точно могу сказать, что к покупкам мы будем относиться к покупкам аккуратнее.



— Расскажите подробнее о софте.

— Наша разработка реализовала его за полтора месяца по поручению совета директоров. Что-то подобное встречается в европейских клубах, но это наш собственный проект.

— Илья Геркус активно высказывался по поводу крыши на «РЖД Арене». Какое у вас мнение на этот счёт?

— Я бы хотел, чтобы она была. Также хотел бы провести реконструкцию по утеплению стадиона. Хоть в VIP-ложах этого не ощущаешь, декабрьские матчи показали, насколько холодно сидеть на трибунах, поэтому сделать это необходимо. Другое дело, что финансирование такого проекта определяется миллиардами. Не одним и даже не тремя. Сумеем найти источник финансов — сможем сделать. До тех пор пока такого источника нет, всё это прожектёрство и благие высказывания, которыми я стараюсь не заниматься. Пустая потеря времени.



— Стадион у «Локо» 2002 года постройки. Есть потребность в более глобальной реконструкции?

— Нет предела совершенству. Тем более сейчас, когда столько стадионов построили. Мы привыкли, что «Локомотив» — лучшая арена в стране. А теперь, глядя на новые сооружения, драматичным образом понимаем — мы где-то в серединке. Перестраивать стадион сегодня? Не думаю, что для этого есть предпосылки — и в плане финансирования, и по посещаемости. Вместе с тем прорабатываем серьёзный набор сервиса, с которым болельщику будет комфортнее посещать стадион. Надеемся реализовать часть из них в течение года.



— Каким менеджером вы себя ощущаете в большей степени? Антикризисным или ориентированным на прогресс?

— Скорее консерватор, я не склонен к авантюрным проектам. У меня есть пять основных пунктов, которым стараюсь следовать. Первое — уважение. К команде, сопернику, болельщику и самим себе. Тот самый «респект», о котором обычно пишут на баннерах УЕФА. Второе — традиции: без прошлого нет будущего. Третье — команда: верю, что задачи можно решать только командой. В нашем случае её формирование продолжается до сих пор. Четвёртое — успех. Нужно ставить достижимые задачи и добиваться их.



— А пятое?

— Профессионализм. Его бы я вообще поставил на первое место. Для меня важно иметь план. У меня пятилетний контракт, поэтому сейчас наша стратегия развития рассчитана на пять лет. В мае представим её в совете директоров, с разбивкой по годам. При этом я совершенно не обольщаюсь. Когда я впервые зашёл в кабинет, сразу грустно посмотрел на кресло и подумал: теперь всегда придётся быть готовым с этого кресла встать и уйти.

— Какие перед вами поставлены задачи?

— Есть три основные задачи. Первая — спортивный результат. Для нас важно участие в еврокубках. Вроде бы задача не самая сложная, но мы помним, что творилось в «Локомотиве» последние десять лет. Задача — быть в пятёрке. Эту задачу поставил совет директоров в начале сезона, та же задача была в прошлом году.



— Какие ещё?

— Вторая задача — финансовая. Необходимо привлекать коммерческих партнёров и спонсоров, этим мы занимаемся каждый день. Третья задача — акцент на работе с российскими молодыми футболистами. Для нас необходимо, чтобы каждый год из «Казанки» и «молодёжки» появлялись хотя бы один-два человека в основной команде. Женская команда тоже останется.



— «Казанку» покинул Алексей Поляков. Почему? И вопрос вдогонку — кредит доверия к её тренеру Клюеву есть?

— Есть, хотя «Казанкой» и женской командой я пока не занимался так плотно, как основной. По поводу Полякова, он рассматривал вариант другого трудоустройства. Дверь перед ним не закрыта.



— На Кубок России задачи есть?

— Честно говоря, даже не обсуждали этот вопрос на совете директоров. У нас есть хорошие шансы побороться за кубок, но мы не считаем себя главным претендентом на этот трофей.



***



— Вопрос как к болельщику. Как вы отнеслись к поступку Баринова и последующему индиценту в самолёте с его участием?

— Улыбаться тут точно нечему, те выкрики были неприемлемой ошибкой. Но меня радует, что Бара нашёл силы в себе извиниться и то, как он отреагировал в самолёте. Когда тебя пятеро друзей так загружают… Не знаю, сдержался бы ли я в той ситуации. Но он сдержался, поэтому большой молодец. Что касается тех болельщиков в самолёте, по фотографиям вроде не маленькие, а вели себя как пятиклассники. Наверное, это тоже говорит об их уровне развития.

«Он переобулся в воздухе». Фанат «Спартака» заставил Баринова отвечать за наезд Полузащитнику припомнили историю почти годичной давности.

— Подход к трансферам — главная причина разногласий между Геркусом и Сёминым. Какова теперь будет роль главного тренера в селекции клуба?

— Ситуации, в которых футболист приходит без согласования с тренером, возможны. И дело не в роли, которую Юрий Палыч сыграл в становлении этого клуба. Мнение тренера и его штаба для нас принципиально. При этом у нас в комитете есть люди, которые очень сильны в экономических вопросах.



— То есть вариант приглашения футболиста без учёта мнения тренера остаётся?

— Мы стараемся найти консенсус. Палыч слышит аргументы. У нас бывают очень яркие баталии, но мы стараемся прислушиваться друг к другу. Мы пытаемся найти лучшие решения для клуба, поэтому компромисс всегда возможен и досягаем. Считаю, что Палыч — один из лучших тренеров лиги с точки зрения того, как он может перевернуть игру. Обратите внимание, как мы играем в отбор. Он в свои годы — отличный мотиватор и боец. Считаю неприемлемым, что кто-то пытается свести с ним старые счёты. И речь не только об Уткине.



— Состав «Локомотива» позволяет решать чемпионские задачи?

— Однозначно. У нас впереди много капканов, но мне очень нравится наша согласованная позиция, согласно которой мы идём от игры к игре.



— Ольга Смородская считает, что чемпионство «Локомотива» и её заслуга тоже. Согласны?

— Нет.



— Каково будущее Крыховяка в «Локомотиве»?

— В контракте есть обязательство выкупа игрока по достижению определённого количества игр. Он их уже провёл, поэтому сейчас мы ведём работу по исполнению этих условий. Деньги на выполнение условий у нас есть.



— Допускаете появление Дмитрия Сычёва в системе клуба?

— Дмитрий очень ярко появился в «Казанке» и также незаметно её покинул. Не исключаю, что он придёт в клуб. Дмитрий Булыкин разрабатывает концепцию работы с ветеранами «Локомотива», поэтому посмотрим — сейчас это не находится в списке приоритетных задач.



— У Глушакова непростая ситуация в «Спартаке». Он может быть интересен «Локомотиву»?

— Нет! Объясню почему. Мы приняли решение, что ищем молодых игроков. В фокусе нашего зрения находятся только игроки до 25 лет. Игроков старше мы будем брать, только если мы чётко понимаем, что он нам нужен. Но 90-95 процентов игроков, которые нам могут быть интересны летом, составляют игроки в возрасте 25 лет и меньше.



— Как вы намерены решать вопрос с низкой посещаемостью «Локомотива»?

— Примерно треть времени всех наших дискуссий посвящена увеличению лояльности болельщиков по отношению к клубу. По состоянию на сегодня мы уже достигли примерно тех же объёмов выручки, которые были по итогам прошлого года. Посещаемость тоже растёт. Но мы должны чётко понимать, что на посещаемость больше всего влияет игра команды. На матч с «Зенитом» ждём более 20 тысяч болельщиков, и это очень хорошо.



— Планируете проводить игры Лиги чемпионов в Лужниках?

— Если мы выйдем в ЛЧ и нам попадётся достаточное количество интересных соперников, будем рассматривать такую возможность. Меня очень радует, что команда нацелена вернуться в Лигу чемпионов, я это вижу.



— У Дмитрия Тарасова летом заканчивается контракт. Планируете продлить соглашение?

— Ну вы даёте! Что мне теперь, всё рассказывать?! Это внутреннее дело команды. Будет у него шанс проявить себя — один разговор, не будет — другой. У меня есть впечатление, что трансферные переговоры нужно проводить за год-полтора до истечения. У нас сейчас заканчивается 14 контрактов, и вопрос продления — болезненный момент. Решили для себя посмотреть несколько туров и только после этого принимать решения.

— Сёмин останется на посту главного тренера в следующем сезоне?

— У него контракт подписан по системе «1+1», чемпионат ещё не закончился. Решение примет совет директоров, но вопрос главного тренера точно не списке приоритетных. Мы довольны тем, как играет команда, матч с «Краснодаром» вообще один из лучших за последние годы.

— Правда, что, если «Локомотив» займёт ниже второго, Сёмин покинет команду?

— Неправда. Я и в 2017-м был за то, чтобы Сёмин остался в команде — клуб выполнял задачи. Слово «покинуть» в контексте Сёмина я вообще не люблю. Когда-нибудь он уйдёт с поста главного тренера, но команду он точно не покинет. Уйдёт в совет директоров или будет почётным президентом.



— Антон Миранчук божественно играет в этом сезоне. Жирное предложение в данном случае может повлиять на решение делать ставку на молодых футболистов клуба?

— Футбол — это бизнес. Если мы получаем предложение, которое интересует игрока и клуб, мы будем стараться его реализовать. Будут предложения — будем решать, тут всё по ситуации.

Антон Миранчук: реализуй мы все моменты в Лиге чемпионов, готовились бы к «ПСЖ» Интервью с полузащитником «Локомотива» о кроссовках, хип-хопе, Лиге чемпионов и дружбе с Тарасовым.

— Порой молодые футболисты хотят получать большие деньги. У «Локомотива» есть свой метод ведения переговоров?

— Молодые игроки всегда хотят много денег. Согласие есть продукт непротивления сторон. Со временем мы постараемся прийти к тому, чтобы игроки одного возраста получали примерно одни и те же деньги.



— У «Локомотива» были проблемы с финансовым фэйр-плей. Ситуация изменилась?

— Как раз сейчас проходим процедуры, связанные с этим вопросом. Прогнозы оптимистичные, должны пройти.



— У вас есть мнение, почему в клубе Миранчуки одни из лидеров, а в сборной растворяются?

— Если хотите меня погрузить в сравнение тренерских концепций Сёмина и Черчесова, я воздержусь. Но мне кажется, что Юрий Палыч в средней линии хочет острой и тонкой игры. Мы сегодня говорили об Антоне, а вы посмотрите на Алексея — как он полезен, берёт на себя ответственность. Отчасти вижу в этом результат опыта совместной игры с Ману. Станислав Саламович больше внимания уделяет ответственности и самоотверженности — в сборной, наверное, так и нужно. Я надеюсь, рано или поздно у них пойдёт в сборной.



— Научились их различать?

— Нет, они вечно меня разыгрывают. Палыч говорит: «Ну как ты их не различаешь?».

***



— Какова ваша позиция по лимиту на легионеров?

— Клубам, конечно, удобнее работать, если руки развязаны. Но лимит сделан в интересах сборной, поэтому принципиально важна позиция РФС. Если там считают, что с комплектованием сборной справятся без лимита, тогда его нужно изменить. Не могу сказать, что у меня есть резкое неприятие по этой теме. Просто нужно заранее знать правила игры, чтобы учитывать это в трансферной кампании.



— Погребняк недавно отметился высказыванием про темнокожих футболистов сборной. Как отреагировали на его слова?

— Не могу понять, что его заставило их сказать. Для меня принципиально важно лишь то, насколько человек проникся духом страны, за которую играет. Тут даже знание языка не является ключевым фактором. На Гилерме мы смотрим как на звезду и символ клуба. Возможно, он останется у нас и после завершения карьеры. А Марио Фернандес разве не заслуживает того, чтобы быть в сборной? Конечно, было бы здорово, играй на этих позициях наши ребята, но они объективно проигрывают конкуренцию. Тот же Гилерме — вратарь номер один в стране&



— Сёмин постоянно недоволен календарём. Как на это смотрите вы?

— Юрий Палыч — большой профессионал. Он видит подводные камни даже там, где я их не вижу. Вместе с тем формирование календаря — задача непростая, но и не самая сложная. Хотелось бы иметь более понятный и прозрачный календарь в соответствии с климатическими условиями и потребностью команд, выступающими команд в еврокубках. Соберёмся 2-го числа и обсудим.



— Что думаете на тему возможного сокращения РПЛ?

— Плохо отношусь к этой идее. Отрезать легко, а вернуть будет очень сложно. Меня вообще очень пугает разрыв, который образовался между РПЛ и ФНЛ. Если будем идти таким путём, мы начнём пожирать сами себя и превратимся в чемпионат Москвы и Санкт-Петербурга. Я вот был в Казани сейчас, там очень тяжело. И в Махачкале тяжело. Взять и отрубить их? Ну отлично, а дальше-то что будем делать?



— Первые полгода в «Локомотиве» явно ждали большего от Смолова. Вас беспокоит эта тема?

— Фёдор несомненно игрок высокого класса. Уверен, что он может забивать больше. То, что не получалось в последнее время, — следствие сами знаете чего. Мы верим, что он придёт в себя. Он сильный, психологически устойчивый. Верим, что его трио с братьями ещё поможет сборной.

О чём жалеет Фёдор Смолов. Нападающий дал откровенное интервью Некоторые ответы вас наверняка удивят.

— Помимо «Локомотива» у вас есть свой проект, связанный с телеканалом. Насколько сложно будет совмещать две работы?

— Когда закончилась работа на Олимпиаде, мы с сыном запустили несколько проектов. Я планировал этим заниматься, но события декабря поставили целый ряд вопросов. Сыну пришлось многое взять на себя, а я остался на канале на посту главреда — есть большая ответственность перед другими людьми, надо этот проект запустить.



***



— Смотрели программу «Z+»?

— «Z+» — это позор. Сам я на этом языке разговаривать тоже умею и этих слов не боюсь. Другой вопрос, с какой аудиторией это делать. Мы ведём дискуссию с болельщиками на тему того, что на футбол можно ходить семьями. Трибуны к нам прислушиваются, а теперь мы получаем фидбек: «А вы сами-то чего?». В плане работы с болельщиками это неправильно.



— Вам, как телевизионщику, понятно, почему «Z+» дали права на трансляции?

— Для меня этот формат странный. Правообладатель так просто не отдаёт права, поэтому есть большой вопрос. Напрягает то, как создаются преференции одному клубу. Учитывая, что это родственные структуры, это некорректно, и неважно, какая у вас «армия болельщиков». Мы бы тоже хотели иметь часть прав на трансляции. Например, на фрагментарное использование трансляций в чаше стадиона. И право показа матча с определённой задержкой. Эти предложения мы готовим и обсудим в РФС.



— Ближайший выпуск «Z+» состоится перед игрой с «Локомотивом». Готовы прийти в эфир?

— Готов. С этой нашей встречи я «развязался» и теперь буду появляться в прессе. Просто хотел понять, что к чему.

— Перед матчами «Локомотива» проводится развлекательная программа. Продолжите эту практику?

— Сто процентов продолжим, но у меня есть большие вопросы к тому, как это проводится. Мы попытаемся перенести больше активностей в чашу стадиона. И пересмотрим подбор артистов.



— Он будет скромнее?

— Или ярче.



***



— И ещё один вопрос. Помните, как вы попали в совет директоров?

— Для меня это до сих пор загадка, уже и не вспомню, кто меня пригласил. Но «Локо» для меня не чужой клуб. Я сам играл за волейбольный «Локомотив». До 2015 года не очень много ходил на матчи футбольного «Локо» из-за большой занятости, а потом стало полегче и начал. Результат видите (улыбается).