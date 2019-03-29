Бразилец выжил при крушении самолета «Шапекоэнсе», а теперь скончался на поле

В ноябре 2016 года произошла трагедия, которую обсуждал весь мир – разбился самолет с футболистами бразильского «Шапекоэнсе». На борту находилось 77 человек, из которых 6 выжили: 3 футболиста, 2 члена экипажа и 1 журналист.



Вратарь Жаксон Фолман сейчас работает послом «Шапекоэнсе» и комментатором на Fox Sports Brasil.

Защитник Алан Рушел продолжает выступать за «Шапекоэнсе», продлив контракт с клубом на три года.

Другой защитник Нето пока не вернулся к официальным играм, но пару дней назад возобновил тренировки с командой. «Одна фотография вместо тысячи слов», – подпись к этому кадру в официальном аккаунте «Шапекоэнсе».

Спортивный журналист Рафаэл Энзел выжил при крушении того самолета, хоть и сломал семь ребер. Он вернулся к профессиональной деятельности и повседневной жизни.

Однако на этой неделе Бразилию потрясла грустная весть — 45-летний журналист скончался. Рафаэл почувствовал себя плохо, когда играл в футбол с друзьями. У него случился сердечный приступ. Журналист был доставлен на вертолете в больницу, но его не удалось спасти.

В этот же день незадолго до футбола Рафаэл как обычно участвовал в программе на радио Западная столица FM.А на прошлой неделе летал в Европу на презентацию фильма «Наш Шапеко».

Мэр Шапеко Лучано Булигон объявил о трехдневном трауре из-за смерти Рафаэла. Была информация, что вчерашний матч Кубка Бразилии «Шапекоэнсе» – «Крисиума» перенесут, но игру провели согласно расписанию. Встреча началась с минуты молчания, а на поле с помощью лазерной проекции появлялось имя Rafael Henzel. Один из голов «Шапекоэнсе» (хозяева победили со счетом 3:2) полузащитник Густаво Кампаньяро отпраздновал, подняв над головой микрофон. Его игроку дал кто-то из радиожурналистов, находившихся за воротами.

Редакция «Чемпионата» связалась с бразильским журналистом Ричардом Соузой (Globo Esporte), который работал в России на ЧМ-2018. Ричард был лично знаком с умершим коллегой.



– Рафаэл всегда говорил о втором шансе, который получил после катастрофы, — говорит Соуза. — Он стал иначе видеть мир, больше времени проводить с родными и друзьями. Он был очень привязан к сыну Отавиу, который при крушении самолета вопреки всем новостям утверждал, что его отец точно жив. Видео их первой встречи после падения самолета – один из самых запоминающихся моментов, которые тогда показывали по ТВ.

– Он был известным журналистом?

– До трагедии Рафаэла не знала вся Бразилия. Но после того как уцелел, он стал известен во всем мире. Вот даже вы позвонили из России. Рафаэл вообще превратился в символ жизни. А еще символ города Шапеко и местного клуба.

– Чем занимался Рафаэл после крушения самолета?

–Он комментировал все матчи «Шапекоэнсе», участвовал в акциях по благоустройству города, помогал решать социальные вопросы. А еще ездил по Бразилии и миру, читая лекции, рассказывая о своем опыте. Рафаэл придавал людям оптимизма – это стало его миссией. К работе журналиста он вернулся очень быстро, уже через 41 день снова был ведущим на радио, на SporTV, на O Globo. Он всегда сочувствовал жертвам той трагедии и поддерживал родителей погибших. Объяснял, что всё произошло быстро и никто не страдал. Мы все думали о том, как это происходило.

– Вы же были лично знакомы с Рафаэлом?

– Да, помню наш разговор в начале моей карьеры. Мы тогда вместе работали на RioSulTV. Он был одним из основных репортеров на канале. Рафаэл тогда освещал разные темы, но мне всегда было интереснее всего слушать его истории о спорте. Рафаэл был креативным и аутентичным мужиком. Любил шутить и вообще был всячески за добро. Мне советовал разные вещи, иногда хвалил, и я берегу эти воспоминания. Как и еще одну нашу встречу.

– Какую?

– То, как он вернулся в нашу редакцию GloboTV после крушения самолета. Мы много общались, обнимались, от него шла позитивная энергия.Он ведь вскоре и книгу выпустил «Живи, будто уходишь». В ней он делился своим положительным мотивирующим зарядом, им прониклась вся наша страна.

– Как он умер?

– Я пытался говорить с его кузеном. Понятно, как тяжело ему сейчас. Знаю, что Рафаэл играл в футбол с друзьями, когда случился сердечный приступ. Он боролся как мог, но всё-таки скончался в 45-летнем возрасте.