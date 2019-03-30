У шведа из «МЮ» появилась дополнительная мотивация. Мощная

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет сегодня «Уотфорд», который находится на восьмой позиции в турнирной таблице. «Шершни» — неуступчивая команда, но у одного из манкуниацев сегодня будет повышенная мотивация. Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына. Рождение первенца станет дополнительным стимулом для шведа, чтобы выложиться по полной.

Майя Нилльсон – эксперт по маркетингу и блогер. Суммарный размер аудитории её соцсетей составляет 150 тыс. подписчиков. Кроме того, девушка ведёт своей собственный подкаст и колонку на одном известном шведском сайте для женщин. Например, когда Виктор играл в «Бенфике», она опубликовала на нём путеводитель по Лиссабону.

Влюблённые долгое время находились в гражданском браке, прежде чем узаконить свои отношения в мае 2018 года. На такой серьёзный шаг пара решилась после солидной проверки своих отношений на прочность. Как призналась Майя, после переезда в Англию их жизнь настолько резко поменялась, что многие вещи ребятам казались странными. И вот, спустя почти год супружеской жизни, она подарила Виктору сына. Если Линделёф сегодня вдруг отличится, несложно догадаться, каким жестом он это дело отпразднует.