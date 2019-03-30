Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Енисей» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
11:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

Красота дня, жена защитника «МЮ» Виктора Линделёфа родила сына, фото

Майя Нильссон
София Михайлова
Фото: instagram.com/majanilssonlindelof
У шведа из «МЮ» появилась дополнительная мотивация. Мощная
Жена подарила Линделёфу наследника.
Футбол / Англия

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» примет сегодня «Уотфорд», который находится на восьмой позиции в турнирной таблице. «Шершни» — неуступчивая команда, но у одного из манкуниацев сегодня будет повышенная мотивация. Красавица-жена Майя Нильссон подарила Виктору Линделёфу сына. Рождение первенца станет дополнительным стимулом для шведа, чтобы выложиться по полной.

Майя Нилльсон – эксперт по маркетингу и блогер. Суммарный размер аудитории её соцсетей составляет 150 тыс. подписчиков. Кроме того, девушка ведёт своей собственный подкаст и колонку на одном известном шведском сайте для женщин. Например, когда Виктор играл в «Бенфике», она опубликовала на нём путеводитель по Лиссабону.

Влюблённые долгое время находились в гражданском браке, прежде чем узаконить свои отношения в мае 2018 года. На такой серьёзный шаг пара решилась после солидной проверки своих отношений на прочность. Как призналась Майя, после переезда в Англию их жизнь настолько резко поменялась, что многие вещи ребятам казались странными. И вот, спустя почти год супружеской жизни, она подарила Виктору сына. Если Линделёф сегодня вдруг отличится, несложно догадаться, каким жестом он это дело отпразднует.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент