В бундеслиге нас ждёт фантастическая концовка. «Боруссия» снова обошла «Баварию»

И скоро у них очный матч. В Мюнхене.

В этом сезоне «Бавария» не так сильна, как обычно. И немецкие болельщики наблюдают за очень красивой чемпионской гонкой. Что бывает не каждый год. В этом чемпионате «Боруссия» долго лидировала, имела солидный отрыв, но в итоге мюнхенцы догнали соперника. К 27-му туру команды подошли с равным количеством очков.

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«Боруссия» играла дома с «Вольфсбургом». И до 90-й минуты на табло горели нули. Но на первой добавленной минуте Пако Алькасер открыл счёт, а ещё через пару минут он оформил дубль.

С такими помощниками трудно не выиграть.

Да и болельщики тоже помогали. Только посмотрите на этот перформанс.

«Бавария» играла в гостях с «Фрайбургом». И пропустила на третьей минуте, гол забил Лукас Хёлер. На 22-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие в счёте и, казалось, мюнхенцы должны дожимать соперника. Но счёт так и не изменился.

«Боруссия» впереди на 2 очка. До конца 7 туров. 6 апреля претенденты сыграют в Мюнхене. Это будет эпичная битва!