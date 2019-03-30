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«Боруссия» Д — «Вольфсбург» — 2:0, «Фрайбург» — «Бавария» — 1:1, бундеслига

«Боруссия» Д — «Вольфсбург» — 2:0
«Чемпионат»
Фото: Christof Koepsel/Bongarts/Getty Images
В бундеслиге нас ждёт фантастическая концовка. «Боруссия» снова обошла «Баварию»
И скоро у них очный матч. В Мюнхене.
Футбол / Германия

В этом сезоне «Бавария» не так сильна, как обычно. И немецкие болельщики наблюдают за очень красивой чемпионской гонкой. Что бывает не каждый год. В этом чемпионате «Боруссия» долго лидировала, имела солидный отрыв, но в итоге мюнхенцы догнали соперника. К 27-му туру команды подошли с равным количеством очков.

Бундеслига. Турнирная таблица

«Боруссия» играла дома с «Вольфсбургом». И до 90-й минуты на табло горели нули. Но на первой добавленной минуте Пако Алькасер открыл счёт, а ещё через пару минут он оформил дубль.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Боруссия Д
Дортмунд
2 : 0
Вольфсбург
Вольфсбург
1:0 – Алькасер – 90+1, 2:0 – Алькасер – 90+4

С такими помощниками трудно не выиграть.

Да и болельщики тоже помогали. Только посмотрите на этот перформанс.

«Бавария» играла в гостях с «Фрайбургом». И пропустила на третьей минуте, гол забил Лукас Хёлер. На 22-й минуте Роберт Левандовски восстановил равновесие в счёте и, казалось, мюнхенцы должны дожимать соперника. Но счёт так и не изменился.

Германия - Бундеслига. 27-й тур
30 марта 2019, суббота. 17:30 МСК
Фрайбург
Фрайбург
1 : 1
Бавария
Мюнхен
1:0 – Хёлер – 3, 1:1 – Левандовски – 22

«Боруссия» впереди на 2 очка. До конца 7 туров. 6 апреля претенденты сыграют в Мюнхене. Это будет эпичная битва!

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