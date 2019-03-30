Месси настолько прекрасен, что даже соперники помогают ему забивать голы

Дерби с «Эспаньолом» складывалось для «Барселоны» непросто. До 71-й минуты на табло горели нули. И не сказать, что хозяева висели на воротах соперника. Пока Виктор Санчес в подкате не заплёл ноги Месси внутри дуги штрафной площади. Лео пробил красиво, не сильно, но точно. Впрочем, у Диего Лопеса были шансы. По картинке сложно судить, достал бы голкипер «Эспаньола» этот мяч или нет, но вмешался всё тот же Санчес.

Он оценил красоту момента и подправил мяч в ворота. Изначально гол записали на Месси, но, наверное, это автогол. Возможно, что потом перепишут.

Посмотрите видео. Санчес будто специально откликнулся на передачу Лео и переправил мяч в ворота.

Этот мяч стал 40-м в сезоне для аргентинца. Уже на протяжении 10 сезонов подряд ему покоряется эта феноменальная цифра.

Ну а чтобы не оставалось осадка, в конце матча Месси забил ещё раз.

«Барса» выиграла дерби и продолжает уверенно лидировать в чемпионате.