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«Барселона» — «Эспаньол» — 1:0, 30 марта 2019, обзор матча Примеры

«Барселона» — «Эспаньол» — 1:0, 30 марта 2019
«Чемпионат»
Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images
Месси настолько прекрасен, что даже соперники помогают ему забивать голы
Курьёзный гол аргентинца принёс «Барселоне» победу в дерби.
Футбол / Испания

Дерби с «Эспаньолом» складывалось для «Барселоны» непросто. До 71-й минуты на табло горели нули. И не сказать, что хозяева висели на воротах соперника. Пока Виктор Санчес в подкате не заплёл ноги Месси внутри дуги штрафной площади. Лео пробил красиво, не сильно, но точно. Впрочем, у Диего Лопеса были шансы. По картинке сложно судить, достал бы голкипер «Эспаньола» этот мяч или нет, но вмешался всё тот же Санчес.

Он оценил красоту момента и подправил мяч в ворота. Изначально гол записали на Месси, но, наверное, это автогол. Возможно, что потом перепишут.

Посмотрите видео. Санчес будто специально откликнулся на передачу Лео и переправил мяч в ворота.

Этот мяч стал 40-м в сезоне для аргентинца. Уже на протяжении 10 сезонов подряд ему покоряется эта феноменальная цифра.

Ну а чтобы не оставалось осадка, в конце матча Месси забил ещё раз.

«Барса» выиграла дерби и продолжает уверенно лидировать в чемпионате.

Испания - Примера. 29-й тур
30 марта 2019, суббота. 18:15 МСК
Барселона
Барселона
2 : 0
Эспаньол
Барселона
1:0 – Месси – 71, 2:0 – Месси – 89
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