Мане – лидер атаки «Ливерпуля». Садио рвёт всех

Нынешний сезон – бенефис Садио Мане. Сенегалец – лидер АПЛ по голам без учета пенальти (17) и лучший бомбардир «Ливерпуля» (20 мячей, у бьющего пенальти Салаха столько же), он играет ярко и заслуживает постоянной похвалы от болельщиков и Юргена Клоппа. «Мы все знаем, что он [Мане] – игрок мирового уровня…», «С его отношением и работоспособностью, его карьера может стать еще лучше» – слова немца перед игрой с «Эвертоном».

Высокий класс Мане подтверждает и желание «Реала» приобрести его. Да, сейчас с Мадридом и Зиданом связывают почти всех топовых игроков, но компания Азара, Мбаппе, Погба – лестная для любого футболиста. Что такого крутого в Мане и благодаря каким качествам он добился признания – узнаете из этого текста.

Источник: Мане готов перейти в «Реал»

Мане был хорош и раньше

Удивительно, но нынешний сезон, при всей мощи «Ливерпуля», не является лучшим для Мане по цифрам. Если сравнить углубленную статистику, то получится, что Садио из розыгрыша АПЛ 17/18 был намного сильнее: по xA/90 (0.21 против 0.14), xG/90+xA/90 (0.68 против 0.60), по ключевым передачам на 90 минут (1.98 против 1.17), по количеству ударов на 90 минут (2.83 против 2.51), по xGChain/90 и xGBuildup/90 (0.85 и 0.26 против 0.77 и 0.23 соответственно) и даже по количеству обводок (1.9 против 1.6). Единственный показатель, который у Мане в этом сезоне лучше, чем в предыдущем, это xG/Sh (средний вес удара в xG): 0.16 в 17/18 против 0.18 в 18/19.



Две причины, по котором Мане начали носить на руках только в этом году: реализация и Мохамед Салах. В прошлом розыгрыше АПЛ Садио настрелял всего 10 мячей, в этом – уже семнадцать, хотя xG сенегальца за 2230 минут в прошлом сезоне и 2470 минут в текущем примерно одинаково (11.52 и 12.72). Просто Мане в этом сезоне забивает чаще, чем должен. Зато Салах в прошлом сезоне забил аж 32 мяча и подкрепил все это десятью голевыми передачами, чем затмил не только Садио и остальных одноклубников, но и гениальный сезон Де Брёйне.

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Мане доминирует между любыми линиями

Интеллект позволяет Садио находить свободное пространство даже в самых насыщенных зонах. Скорость позволяет сенегальцу убегать от соперников через вертикальные каналы и на короткой дистанции, и в длинных забегах. Мане опасен и на свободном пространстве, и в условиях высокой насыщенности – такое сочетание делает его универсальным солдатом и важнейшим игроком для Клоппа.



Перемещения Садио тяжело контролировать – он может сместиться в полуфланг из фланга или из центра, от полузащитников или от защитников соперника, и при этом несколько раз поменять направление движения. На примере ниже сенегалец ложным движением корпуса обманывает двоих – Фабрегаса и Аспиликуэту (по корпусу Сесара можно понять, что он повелся), благодаря чему ему удалось получить мяч на свободном пространстве. Затем Мане отдал передачу Робертсону и сделал рывок выше, в зону, которую оставил Аспиликуэта, но Эндрю отдал пас на Милнера – у англичанина тоже была свобода, ведь из-за движения Садио и Фабрегас, и Аспи оказались отыграны.

Другой случай – здесь Мане обострил уже самостоятельно, сыграв по-умному не один раз, а дважды. Сначала Мане опустился в полуфланг из центра, получил передачу из фланга, которая отрезала центр поля «Бёрнли», и в касание отдал на Фирмино. Затем Садио начал ускорение, но практически моментально остановился, чем создал для себя еще лишний метр и лишнюю секунду, потому что Бардсли продолжил рывок. После этого, конечно, Бардсли попытался развернуться и сыграть по Мане, но было поздно: сенегалец получил пас от Фирмино, а затем отдал обратную разрезающую передачу на Бобби.

Когда Мане получает мяч в полуфланге или центре между линий, он либо создает пространство для партнеров, в которое он сам или партнер могут отдать передачу, либо принимает мяч в одиночестве и имеет возможность протащить мяч до чужой штрафной самостоятельно и/или обострить, как на примерах выше.



Благодаря скорости и чувству пространства Мане стал хорошим адресатом и для вертикальных фланговых передач, в том числе и верховых. Заряжать длинные передачи на игрока с ростом 175 сантиметров – плохая идея, и большинство верховых единоборств Садио проигрывает, но, если передача получается не в голову сенегальцу, а на ход, сдержать его очень трудно. С этим столкнулась и «Бавария»: в эпизоде с первым голом Мане убежал в коридор между Рафиньей и Зюле, обработал гениальную длинную передачу от Ван Дейка, дважды развернулся и отправил мяч в ворота – без помощи Нойера, который зачем-то вышел далеко из ворот, не обошлось, но Мане все равно был хорош.

Мане делает классные рывки и через центр защиты: в эпизоде ниже Садио делал ускорение через полуфланг, но увидел, что за Фирмино выдвинулся центральный защитник «Ньюкасла», и сменил направление движения. Сенегалец получил передачу от партнера между защитниками и забил гол.

Мане в принципе здорово забегает за спины защитникам, которые либо выдвигаются на его партнеров, либо просто пласируются: похожий момент Садио получил в последнем матче против «Манчестер Сити», когда Салах отдавал передачу между остановившимся Компани и не успевавшим за Мане Стоунзом – сенегалец тогда попал в штангу.

Само собой, догнать Мане при контратаке – очень трудная задача. Садио знает, через какие вертикальные каналы надо атаковать, и обладает очень высокой дистанционной скоростью. Посмотрите, что сенегалец сделал с «Ромой»: после углового у своих ворот Мане ускорился от штрафной, обогнал сначала Флоренци, затем – Фасио, в одно касание обработал передачу в недодачу от Фирмино (внешней стороной ближней к мячу стопы), этим же касанием пробросил себе на ход и вышел один на один.

В атаке Мане важен примерно настолько же, насколько важен и Фирмино: Садио позволяет атаковать вертикально, находит свободные зоны самостоятельно (у «Ливерпуля» нету четкой и жесткой структуры атаки, поэтому такое умение крайне важно) и разгоняет или завершает контратаки. Роберто, само собой, намного круче в подыгрыше, чем Мане (потому что он один из самых лучших в мире), но зато сенегалец намного быстрее, а также обладает более качественным дриблингом. Мане и Фирмино дополняют друг друга.

Мане стал лучше действовать в штрафной

В текущем розыгрыше АПЛ Садио больше раз бил из штрафной и чаще получает явные моменты, чем в предыдущем: 56 ударов против 58, 15 явных моментов против 16. При этом в сезоне 17/18 Мане провел на 240 минут меньше, соответственно, бил из штрафной и получал явные моменты сенегалец чаще в прошлом розыгрыше АПЛ. Почему же я говорю, что он стал лучше действовать?



Мане стал лучше реализовывать явные моменты с игры. Это нельзя напрямую связать с движением штрафной через цифры, но визуально кажется, что Садио подтянул свою игру в этом компоненте. Раньше сенегалец зачастую не очень грамотно выбирал момент для рывка, особенно в центр штрафной, из-за чего он либо останавливался раньше времени и принимал мяч в статике, либо убегал слишком далеко, останавливался, разворачивался и возвращался в центр штрафной. В обоих случаях защитники был готов к удару Мане, а самому Садио не очень удобно было подстраиваться под мяч.

В этом эпизоде Мане начал рывок слишком рано, из-за чего он прибежал сначала на дальнюю штангу, затем остановился и побежал в центр штрафной. Садио бежал на мяч полубоком к воротам, соответственно, ему пришлось поворачивать корпус на довольно приличный градус, чтобы нанести удар – это оказалось тяжелой задачей. Можно предположить, что Мане ожидал увидеть Милнера в центре штрафной, но ошибка в понимании партнера все равно частично лежит на сенегальце, плюс из-за раннего рывка Флоренци все равно бы контролировал подачу на дальнюю штангу.



В текущем сезоне Мане намного эффективнее двигается в штрафной: он вовремя делает рывки и на дальнюю штангу, и в центр штрафной. На примере ниже Мане протащил мяч из фланга в полуфланг, отдал обостряющую передачу на Фирмино и начал рывок в центр штрафной. Благодаря контролю своей скорости, Садио оказался в центре штрафной ровно в тот момент, когда мяч после передачи Фирмино оказался в той же точке, а рядом не было игроков «Фулхэма», потому что защитники и опорник вжались во вратарскую.

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Мане – трудяга в обороне

Садио обладает важнейшим для Клоппа качеством: он готов к интенсивной работе без мяча – к прессингу, к контрпрессингу, к обороне глубоко на своей половине поля. Когда речь заходит об уязвимых местах «Ливерпуля», в первую очередь говорят о правом фланге, на котором играет Салах в 4-3-3. Про левый фланг не говорят вообще – Мане не просто много работает в обороне, но работает качественно. Посмотрите на оборонительную работу Мане по данным Statsbomb: это все защитные действия Садио на пятое марта. Впечатляющая картина.

Нужно отметить, что во время игры Мане не действует постоянно по всей ширине – такое количество оборонительных действий на правом фланге объясняется тем, что в 4-2-3-1 сенегалец часто играл справа.



Мане умудряется загонять в тупик даже команды, которые реально хороши во владении. На примере ниже Садио отлично запрессинговал Стоунса: благодаря движению по дуге, сенегалец одновременно перекрыл передачи низом на Данило, поджал Стоунса и продолжил движение к Эдерсону, перекрыв сразу несколько вариантов передач еще и вратарю. Конечно, отобрать мяч у Эдерсона в такой ситуации сложно, потому что ему помогает Стоунс; но Мане одновременно контролировал и передачи в центр, и центрального защитника «Сити». «Горожане» прижались к своей лицевой.

То же самое Мане делал и с «Баварией», у которой в составе, на минуточку, были Хуммельс, Алаба, Нойер и – в первом матче – Киммих.



Садио обязательно дорабатывает и на своей половине поля. В данном эпизоде Мане глубоко опустился за Алабой, а затем грамотно продолжил движение навстречу Рибери – по Алабе в полуфланге играл уже Вейналдум, в результате чего австриец оказался заперт в треугольнике игроков «Ливерпуля».

По данным все того же Statsbomb, показатель Pressure Regains, то есть возвраты мяча в прессинге, у Мане равен 4.45 (на все то же пятое марта). Для сравнения, показатель Салаха – около 2.6; если сравнивать с игроками команды, делящей первое место по интенсивности прессинга в АПЛ, то Садио по показателям намного ближе к Бернарду Силве (который большую часть сезона носился по всему полю на позиции центрального полузащитника), чем к вингерам Рахиму Стерлингу и Лерою Сане. К слову, первые две команды по интенсивности прессинга – это «Тоттенхэм» и «Манчестер Сити», а «Ливерпуль» находится на пятом месте.

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В чем плох Мане?

У сенегальца есть один явный недостаток. Нет, это не реализация: как мы уже выяснили, в этом сезоне Мане забивает намного чаще, чем должен.



Садио, принимая мяч между горизонтальными линиями соперника, практически всегда делает это спиной к воротам. Более того, если пас не совсем идеальный (а сильные вертикальные пасы зачастую дробят), Мане тратит какое-то время на обработку мяча. Он не так часто теряет мяч в подобных ситуациях, но, активно накрывая Садио сзади, можно вынудить его отойти с мячом глубже.

Вот два примера. На первом Мане получил немного дробящую, но не самую сложную передачу от Милнера; но Садио, во-первых, все равно поднял мяч (это видно по картинке), во-вторых, принял мяч спиной к воротам, и, чтобы переложить плохо обработанный мяч под удобную правую ногу, ему пришлось разворачиваться назад. И пасовать тоже пришлось назад, хотя Милнер перспективно забегал по левому полуфлангу, а справа между линий был Фирмино. На втором примере Мане опустился глубже и получил совсем неудобную передачу от Робертсона – сенегальца накрыл сзади игрок, которого он не видел, и соперник начал опасную контратаку.



Возможно, Мане стоит прокачать и скорость принятия решений с мячом. Садио ни в коем случае не тугодум, но, чтобы выйти на уровень лучших игроков мира и стать лучшим на позиции, решения надо принимать за доли секунды. Развитию мешает все тот же прием спиной к воротам: на примере ниже сенегалец здорово открылся между линий и быстро развернулся в сторону центра, но, принимая мяч спиной к воротам, Мане не видел включения Салаха и Фирмино, потратил лишнюю секунду на оценку ситуации – и в итоге упустил момент для обострения.

Садио Мане двадцать семь лет – есть вероятность, что именно этот сезон станет для него пиковым. Но сенегалец может обмануть природу: ему хватило трудолюбия, чтобы стать важнейшим в «Ливерпуле» и топом на своей позиции, соответственно, можно ожидать и дальнейшего прогресса. До всемирного признания осталось совсем немного.