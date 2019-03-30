Дзюба — юному футболисту: видел, какие у нас вратари слабые — Лунёвы, Кержаковы



fifa2015:

— Зато какие нападающие — Заболотный, Манекен, Дзюба.

«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

redbluerazors:

— Барселона рассчитывает на Киркорова.



Черчесов: Агузаров — не мой агент, он оказывает мне юридическое сопровождение



ukus-suaresa:

— Черчесов: это не усы, это часть волосяного покрова, расположенная над верхней губой.



Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?



kornyhaspartak:

— Заболотный: сколько раз занимался сексом в последнее время? Манекен считается?

Сына Киркорова взяли в академию «Барселоны»

empty-street:

— Цвет настроения — сине-гранатовый.



Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный



the-gulfstream:

— Был бы у манекена агентом Агузаров, его бы Черчесов в сборную вызвал.



Westfalen:

— Манекен продадут дороже самого Заболотного.



Forchi:

— ПСЖ купит за 80 млн, им всё равно, что покупать…



Евсеев стал главным тренером «Уфы»



sergio666:

— «Уфа» вам!

Варга: ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России



lesha53:

— Тульский «Арсенал» мог бы занять 4 место.



ЛГБТ-сообщество написало заявление на Эвра из-за гомофобских высказываний



r3prog:

— Патрису в ответ нужно обвинить эту организацию в расизме. Система сломается.



Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов



cvyatoslav:

— Может они просто кричали: «MonteNEGRO, MonteNEGRO».