Дзюба — юному футболисту: видел, какие у нас вратари слабые — Лунёвы, Кержаковы
fifa2015:
— Зато какие нападающие — Заболотный, Манекен, Дзюба.
«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне
redbluerazors:
— Барселона рассчитывает на Киркорова.
Черчесов: Агузаров — не мой агент, он оказывает мне юридическое сопровождение
ukus-suaresa:
— Черчесов: это не усы, это часть волосяного покрова, расположенная над верхней губой.
Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?
kornyhaspartak:
— Заболотный: сколько раз занимался сексом в последнее время? Манекен считается?
Сына Киркорова взяли в академию «Барселоны»
empty-street:
— Цвет настроения — сине-гранатовый.
Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный
the-gulfstream:
— Был бы у манекена агентом Агузаров, его бы Черчесов в сборную вызвал.
Westfalen:
— Манекен продадут дороже самого Заболотного.
Forchi:
— ПСЖ купит за 80 млн, им всё равно, что покупать…
Евсеев стал главным тренером «Уфы»
sergio666:
— «Уфа» вам!
Варга: ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России
lesha53:
— Тульский «Арсенал» мог бы занять 4 место.
ЛГБТ-сообщество написало заявление на Эвра из-за гомофобских высказываний
r3prog:
— Патрису в ответ нужно обвинить эту организацию в расизме. Система сломается.
Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов
cvyatoslav:
— Может они просто кричали: «MonteNEGRO, MonteNEGRO».