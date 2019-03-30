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Дзюба, Заболотный, Черчесов, Агузаров – комментарии читателей

Антон Заболотный
Андрей Панков
Фото: РИА Новости
«Заболотный: сколько раз занимался сексом в последнее время? Манекен считается?»
Сын Киркорова в академии «Барсы», манекен и Заболотный, расизм в адрес Стерлинга. Свежая подборка комментариев читателей.
Футбол

Дзюба — юному футболисту: видел, какие у нас вратари слабые — Лунёвы, Кержаковы

fifa2015:
— Зато какие нападающие — Заболотный, Манекен, Дзюба.

«Эвертон» рассчитывает на Влашича в следующем сезоне

redbluerazors:
— Барселона рассчитывает на Киркорова.

Черчесов: Агузаров — не мой агент, он оказывает мне юридическое сопровождение

ukus-suaresa:
— Черчесов: это не усы, это часть волосяного покрова, расположенная над верхней губой.

Пике: сколько раз занимался сексом в последнее время? Матч с «Реалом» считается?

kornyhaspartak:
— Заболотный: сколько раз занимался сексом в последнее время? Манекен считается?

Сына Киркорова взяли в академию «Барселоны»

empty-street:
— Цвет настроения — сине-гранатовый.

Савин продаст манекен, с которым столкнулся Заболотный

the-gulfstream:
— Был бы у манекена агентом Агузаров, его бы Черчесов в сборную вызвал.

Westfalen:
— Манекен продадут дороже самого Заболотного.

Forchi:
— ПСЖ купит за 80 млн, им всё равно, что покупать…

Евсеев стал главным тренером «Уфы»

sergio666:
— «Уфа» вам!

Варга: ищем варианты работы для Венгера, он уже был готов тренировать в России

lesha53:
— Тульский «Арсенал» мог бы занять 4 место.

ЛГБТ-сообщество написало заявление на Эвра из-за гомофобских высказываний

r3prog:
— Патрису в ответ нужно обвинить эту организацию в расизме. Система сломается.

Стерлинг – о праздновании гола: хотел немного позлить расистов

cvyatoslav:
— Может они просто кричали: «MonteNEGRO, MonteNEGRO».

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