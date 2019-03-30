Слуцкий не смог обыграть аутсайдера. У Караваева голевой пас

Месяц назад Слуцкий попал в первый серьёзный шторм. Тренер и сам намекнул, что от отставки его отделяло одно поражение. Матч с бывшим клубом Булыкина при особом желании тоже можно было бы смело заносить в статус важных — «Витесс» не выигрывал две игры. Третью тоже не выиграл.

Ничья

С «Ден Хаагом», который барахтается внизу, Слуцкий выпустил сильнейший состав. Увы, сегодня тренеру не помог ни расцветающий Эдегор, ни его лучший бомбардир Брайан Линссен.

Вместо них внезапно раззабивался Томас Бёйтинк, оформивший в этой игре хет-трик. На это ему хватило 20 с небольшим минут — и перед этим «Витесс» уже горел 14-й команде лиги. Парню всего 18 лет и 289 дней — теперь он самый молодой автор хет-трика в истории клуба.

Два из трёх мячей Бёйтинк забил с передач футболистов, которых вы прекрасно знаете — Бюттнера и Караваева. Команды обменивались голами весь первый тайм, и «Витесс» вроде бы шёл к победе. Не пришёл — 76-я минута, пропущенный гол и «Витесс» опять теряет очки.

Проблемы

Последняя неудачная серия нашего тренера случилась ещё в феврале — тогда его «Витесс» не мог победить на протяжение четырёх матчей. В пятом — как раз решающем — удалось обыграть «Виллем II», а потом попёрло. Ну как попёрло, «Витесс» смог выиграть ещё пару игр подряд, пусть и с разгромным счётом.

Теперь у парней Слуцкого новая серия из трёх матчей без побед, но по сравнению с той ситуацией есть один минус. Конец чемпионата ближе.

«Задача «Витесса» комплексная, — рассказывал тренер блогу «Красава», — нам нужно всегда быть самоокупаемым. Есть три пути, как этого добиться. Первое – это попадание в Лигу Европы. Второе – продажа игроков. Третья задача – нужно давать толчки для развития арендованным игрокам».

С первыми двумя пунктами не клеится. Третью пока тащит Эдегор.