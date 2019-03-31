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Девушка нападающего «Айнтрахта» Луки Йовича — Анжела Маниташевич

Анжела Маниташевич — девушка Луки Йовича
София Михайлова
Фото: instagram.com/andjelamanitasevicc
Она поможет выбрать Луке Йовичу между «Барселоной», «Реалом» и «Баварией»
Девушка главного молодого форварда мира готова покинуть Франкфурт вместе со своим избранником.
Футбол / Германия

Юный нападающий «Айнтрахта» Лука Йович стремительно стал желанной целью таких гигантов футбольного рынка, как «Барселона», «Реал» и «Бавария». Вундеркинд забил уже 15 мячей в 24 матчах Бундеслиги (уступает лишь Роберту Левандовски) и 7 в 10 играх Лиги Европы, причём однажды ему удался даже пента-трик.

На выбор нового клуба может повлиять спутница молодого игрока – Анжела Маниташевич. Недавно девушка родила Луке сына, которого родители сразу сделали болельщиком «Црвены Звезды», купив клубный слюнявчик. А вот у Анжелы, судя по «Инстаграму», совсем нет футбольных атрибутов и какого-либо интереса к игре. Зато она увлекается модой и сноубордингом. Теперь же вся жизнь спутницы Йовича состоит из ухода за сыном.

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