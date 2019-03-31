Самая дикая травма года. Защитник «Порту» сломался, пробивая пенальти

Защитник «Порту» Алекс Теллес рискует пропустить матч ¼ ЛЧ с «Ливерпулем» из-за травмы. Футболисту должно быть вдвойне обидно, потому что повреждение он получил… пробивая пенальти.

Собственному голу Теллес порадоваться не смог: сразу же после удара он упал на газон, держась за бок. Если посмотреть на раскадровку момента, то можно заметить, что защитник сначала подпрыгнул, а потом неудачно приземлился на ту же ногу, которой пробивал пенальти.

В своем «Инстаграме» футболист написал, что скоро поправится: «Ничто не происходит просто так. Я верю в судьбу и верю в Бога. Я поправлюсь, и скоро вернусь на поле. Спасибо за все сообщения, радость, веру и хорошие силы».