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Защитник «Порту» Алекс Теллес получил травму во время пенальти — видео

Защитник «Порту» получил травму, пробивая пенальти
«Чемпионат»
Самая дикая травма года. Защитник «Порту» сломался, пробивая пенальти
Удивительный момент.
Футбол / Прочие турниры

Защитник «Порту» Алекс Теллес рискует пропустить матч ¼ ЛЧ с «Ливерпулем» из-за травмы. Футболисту должно быть вдвойне обидно, потому что повреждение он получил… пробивая пенальти.

Собственному голу Теллес порадоваться не смог: сразу же после удара он упал на газон, держась за бок. Если посмотреть на раскадровку момента, то можно заметить, что защитник сначала подпрыгнул, а потом неудачно приземлился на ту же ногу, которой пробивал пенальти.

В своем «Инстаграме» футболист написал, что скоро поправится: «Ничто не происходит просто так. Я верю в судьбу и верю в Бога. Я поправлюсь, и скоро вернусь на поле. Спасибо за все сообщения, радость, веру и хорошие силы».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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