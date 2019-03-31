Юный спартаковец забил самый курьёзный пенальти весны

В финале юниорского турнира в ЮАР случилось то, чего вы уже давно не видели.

На днях в ЮАР проходил ежегодный турнир среди юношеских команд под названием Future Champions. Россию на состязании представляли спартаковцы 2002 года рождения. Команда оказалась в группе с двумя командами из ЮАР – «Бидвест Витс» и «Кайзер Чифс», а также с командой из Мексики под названием «Тихуана».

Уверенно выйдя из группы, наша команда добралась до финала, где ей выпало сыграть с ещё одной командой-хозяйкой – «Орландо Пайретс», пожалуй, самым известный клубом ЮАР. Проигрывая по ходу матча, молодые спартаковцы сумели сравнять счёт усилиями Магомеда Рабаданова. После этого гола счёт матча не изменился, и победитель турнира определялся в серии пенальти.

Команды били очень точно и не сумели уложиться в первые пять ударов. При счёте 6-6 в серии к точке подошёл нападающий красно-белых Владислав Шитов, который является единственным игроком команды 2003 года рождения. Его удар отразил молодой вратарь «пиратов», но в пылу радостей он совсем забыл, что значит – играть до конца. Мяч, взлетев в воздух, приземлился обратно на поле и отскочил в ворота.

К сожалению, спартаковцы не смогли воспользоваться такой удачей и всё же уступили в серии пенальти со счётом 7:8. Но этот пенальти Владислава Шитова стал самым запоминающемся моментом турнира.