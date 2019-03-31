Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
«Болонья» — «Сассуоло». 31 марта. Смотреть онлайн
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Кардифф» — «Челси» — 1:2, 31 марта, АПЛ, скандал, офсайд, VAR

«Кардифф» — «Челси» — 1:2, 31 марта, АПЛ
«Чемпионат»
Фото: twitter.com/TrollFootball
Английские судьи снова начудили. Засчитали гол из метрового офсайда
Как можно было не заметить этот офсайд?
Футбол / Англия

Матч с «Кардиффом» складывался для «Челси» трудно. В начале второго тайма Виктор Камараса вывел валлийцев вперёд, а лондонцы никак не могли пристреляться по воротам. Маурицио Сарри выпустил Эдена Азара, которому рассчитывал дать отдых, и даже убрал с поля Жоржиньо, но толку было мало. До 85-й минуты, когда Сесар Аспиликуэта головой замкнул скидку Маркоса Алонсо. Причём сделал он это из офсайда.

Офсайд как минимум метровый. Это не преувеличение, посмотрите, где был Аспиликуэта в момент паса.

«Челси» в оставшееся время забил и второй гол и добился важнейшей победы. А «Кардифф», который борется за выживание, не получил важнейшие очки, которых может не хватить по итогам сезона.

В Сети уже полно шуток на тему английских судей.

Напомним, в АПЛ до сих пор не применяется технология VAR. Летом 2018 года большинство клубов проголосовало против её внедрения. Система будет установлена на матчах АПЛ со следующего сезона.

Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент