Английские судьи снова начудили. Засчитали гол из метрового офсайда

Как можно было не заметить этот офсайд?

Матч с «Кардиффом» складывался для «Челси» трудно. В начале второго тайма Виктор Камараса вывел валлийцев вперёд, а лондонцы никак не могли пристреляться по воротам. Маурицио Сарри выпустил Эдена Азара, которому рассчитывал дать отдых, и даже убрал с поля Жоржиньо, но толку было мало. До 85-й минуты, когда Сесар Аспиликуэта головой замкнул скидку Маркоса Алонсо. Причём сделал он это из офсайда.

Офсайд как минимум метровый. Это не преувеличение, посмотрите, где был Аспиликуэта в момент паса.

«Челси» в оставшееся время забил и второй гол и добился важнейшей победы. А «Кардифф», который борется за выживание, не получил важнейшие очки, которых может не хватить по итогам сезона.



В Сети уже полно шуток на тему английских судей.

Напомним, в АПЛ до сих пор не применяется технология VAR. Летом 2018 года большинство клубов проголосовало против её внедрения. Система будет установлена на матчах АПЛ со следующего сезона.