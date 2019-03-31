«Сами себя наказали». Гончаренко и Евсеев о главной сенсации тура

Свою первую пресс-конференцию в качестве наставника «Уфа» Вадим Евсеев начал с шутки: «Комментарий? Почти как в ФНЛ. Только там два-три человека сидят, а тут вон как много».



— Соперник был сильнее и должен был выигрывать, — перешёл тренер гостей к делу. — Так складывается футбол — надо играть до конца. Мы доиграли концовку.

— Примите поздравления с первым набранным очков с «Уфой». На что обращали внимание своих игроков?

— Не первым очком, а с 17-м. С корабля на бал тяжело. Помощники, которые остались, разбирали команду соперника. Вместе консолидировались и подготовились. Упирали на быстрый переход из обороны в атаку, хотели больше атаковать через зоны линейных — Фернандеса и Щенникова. Ожидали, что будет играть Ахметов. Он не сыграл, и мы немного видоизменили игру.



— С чем связана замена Кротова? И удивил ли ЦСКА?

— У них есть игроки, которые могут заменить Ахметова. Играл другой. Рисунок был тот же.



Замена Кротова – тактическая.



— До 80-й минуты казалось, что ЦСКА вёл игру к победе. Что послужило причиной перелома?

— Во-первых, мы забили гол. Когда остаётся один мяч, любая ошибка может сказаться. Соперник был на нашей половине, угловой подавал. Мы не могли перехватить мяч. Когда вратарь поймал его, я крикнул ему, чтобы шёл в атаку. Была рука, не была – не видел. Хорошая подача получилась, и Слай сравнял счёт.

Евсеев удружил Семаку и Сёмину. ЦСКА упустил победу, ведя в счёте 2:0 «Армейцы» обошли «Спартак», но не догнали «Локо».

Виктору Гончаренко, напротив, было не до шуток.



— Тяжело принять такой результат, — отметил главный тренер ЦСКА. — До 2:1 игра проходила под нашим полным контролем. Сложно сказать, что произошло в концовке. Наверное, сами себя наказали. Что ж, не встаёт тот, кто не падает. Наверное, нам надо пройти эту школу. В ситуациях, когда нам забивали и первый, и второй гол, сказалась нехватка опыта.



— Кажется, что держать Игбуна на последнем угловом должен был Дивеев. Не жалеете, что выпустили его в основе?

— Они должны когда-то получать доверие, набить какое-то количество ошибок. У нас и вариантов особых не было в обороне.

— Внесите ясность в ситуацию с Абелем.

— Он только полторы тренировки провёл в общей группе. В такой ситуации сложно рассчитывать на какие-то минуты. Такума и Бийол заслужили сыграть.



— Замена Чалова на Бийола сказалась на результате?

— Бийол вышел в атаку. Если атака два забивает, дело не в атаке. Могли лучше сыграть в защите.



— Евсеева удивил состав ЦСКА отсутствием Ахметова. Вас что-то удивило?

— Мы знали, что Безденежных хорошо сыграл с «Локомотивом», и ждали его в основе. Особой разницы между Пуцко и Никитиным я не вижу. А Ахметова решили по медицинским показателям не поставить сегодня.