Игрок «Аякса» ударил соперника ногой в лицо. Фол дня в Европе

Драма: защитник «Аякса» был удалён и по пути в раздевалку смотрел, как его команде забивают гол.

Матч «Аякс» — ПСВ – ключевой поединок сезона в Эредивизии. Команды занимают первое и второе место в турнирной таблице. Между ними пять очков, победа «Аякса» поможет сократить разницу до двух. И до 55-й минуты всё складывалось в пользу хозяев. Автогол защитника ПСВ Даниэла Шваба вывел их вперёд, а несколько опасных атак разбились о сейвы поймавшего кураж голкипера.

Но на 55-й минуте защитник «Аякса» Нуссер Мазрауи пошёл в безумный отбор на Анжелиньо и ударил его ногой по лицу.

Арбитр сразу показал жёлтую карточку, но потом посмотрел видеоповтор и поменял её на красную. Мазрауи отправился в раздевалку, а когда он проходил через туннель в подтрибунном помещении, посмотрел на висевший на стене телевизор. И увидел, как ПСВ сравнял счёт – с того самого штрафного.

ПСВ разыграл штрафной, А потом тот самый Анжелиньо, который получил шипами в лицо, выполнил подачу. Андре Онана, который несколько раз выручил «Аякс», ошибся с выходом из ворот: помчался на подачу и не добрался до мяча. Люк де Йонг опередил вратаря и сравнял счёт.

«Аякс» остался вдесятером и с ничейным счётом, который команду не устраивал. И в меньшинстве дожал ПСВ! На 87-й минуте Давид Нереш картинно упал в штрафной.

Арбитр снова воспользовался системой VAR и обнаружил, что фол всё-таки был. Тадич вывел «Аякс» вперёд. А в добавленное время сам Нереш забил третий гол в ворота ПСВ. Теперь «Аякс» вернулся в гонку за титул.