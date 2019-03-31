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«Краснодар» — «Анжи» — 5:0, 31 марта 2019 года, отставка Адиева

«Краснодар» — «Анжи» — 5:0
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева
«Быки» выиграли впервые в 2019 году.
Футбол / РПЛ

«Краснодар» – читай Сергей Галицкий – протянул руку помощи бедствующему «Анжи», выделив аутсайдеру бесплатный автобус от Ростова-на-Дону до столицы кубанского края. Болельщикам дагестанского клуба, добравшимся до Краснодара, не пришлось платить за билеты – ещё один жест доброй воли от «быков». На поле благотворительность не распространилась – там чёрно-зелёные были максимально собраны и свирепы. В первом круге «Краснодар» отгрузил «Анжи» четвёрку мячей – теперь пошёл ещё дальше, «расстреляв» махачкалинцев пятёркой голов.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
5 : 0
Анжи
Махачкала
1:0 – Вандерсон – 18, 2:0 – Классон – 38 (пен), 3:0 – Сулейманов – 55, 4:0 – Игнатьев – 67, 5:0 – Сулейманов – 70

Очень некстати для «Анжи» пришлась развязка практически детективной истории с Иваном Игнатьевым в главной роли. Молодой нападающий достиг консенсуса с родным клубом по контрактному вопросу и к 21-му туру был возвращён Мурадом Мусаевым из «ссылки» во вторую команду в основу. Игра показала: за время в дубле бомбардирских качеств Игнатьев не растерял. Возвращение в первый состав Иван отметил парой очков по системе «гол+пас».

Эстета Галицкого должен был особенно порадовать первый гол. В комбинации поучаствовало большинство игроков команды, включая вратаря Сафонова. «Краснодар» ловко вышел из-под прессинга соперника, а точку в многоходовке поставил Вандерсон.

Удвоил счёт Классон с пенальти за игру рукой Гиголаева. А во втором тайме напомнил о себе герой последних дней. На этот раз – в хорошем смысле. Начал Игнатьев с результативной скидки на Сулейманова, а продолжил голом собственного производства. Пускай и несколько курьёзного – после сейва Дюпина мяч отлетел в Ивана, а от него – в ворота. Напоследок Шапи оформил дубль, реализовав передачу Перейры.

«После таких матчей комментарии излишни, — заявил после финального свистка Магомед Адиев. — «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю».

Кто решится принять команду в тяжёлом турнирном и практически безнадёжном экономическом состоянии – большой вопрос. Или руководство «Анжи» уговорит Адиева не пороть горячку?

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