Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева

«Краснодар» – читай Сергей Галицкий – протянул руку помощи бедствующему «Анжи», выделив аутсайдеру бесплатный автобус от Ростова-на-Дону до столицы кубанского края. Болельщикам дагестанского клуба, добравшимся до Краснодара, не пришлось платить за билеты – ещё один жест доброй воли от «быков». На поле благотворительность не распространилась – там чёрно-зелёные были максимально собраны и свирепы. В первом круге «Краснодар» отгрузил «Анжи» четвёрку мячей – теперь пошёл ещё дальше, «расстреляв» махачкалинцев пятёркой голов.

Очень некстати для «Анжи» пришлась развязка практически детективной истории с Иваном Игнатьевым в главной роли. Молодой нападающий достиг консенсуса с родным клубом по контрактному вопросу и к 21-му туру был возвращён Мурадом Мусаевым из «ссылки» во вторую команду в основу. Игра показала: за время в дубле бомбардирских качеств Игнатьев не растерял. Возвращение в первый состав Иван отметил парой очков по системе «гол+пас».



Эстета Галицкого должен был особенно порадовать первый гол. В комбинации поучаствовало большинство игроков команды, включая вратаря Сафонова. «Краснодар» ловко вышел из-под прессинга соперника, а точку в многоходовке поставил Вандерсон.



Удвоил счёт Классон с пенальти за игру рукой Гиголаева. А во втором тайме напомнил о себе герой последних дней. На этот раз – в хорошем смысле. Начал Игнатьев с результативной скидки на Сулейманова, а продолжил голом собственного производства. Пускай и несколько курьёзного – после сейва Дюпина мяч отлетел в Ивана, а от него – в ворота. Напоследок Шапи оформил дубль, реализовав передачу Перейры.

«После таких матчей комментарии излишни, — заявил после финального свистка Магомед Адиев. — «Краснодар» выиграл абсолютно заслуженно, мой план на игру не сработал. После таких игр тренер должен подать в отставку, что я сегодня и сделаю».



Кто решится принять команду в тяжёлом турнирном и практически безнадёжном экономическом состоянии – большой вопрос. Или руководство «Анжи» уговорит Адиева не пороть горячку?