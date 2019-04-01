Эпик-фейл Бэйла: промазал с двух метров! «Реал» спас Бензема

А ещё это был второй матч сына Зидана в воротах.

Состав «Реала» на матч с «Уэской» содержал в себе несколько сюрпризов. Главной неожиданностью стало то, что Зинедин Зидан поставил в ворота своего сына Луку. Для 20-летнего голкипера это был второй матч за основу «сливочных». В мае 2018-го Зидан-младший сыграл в гостевой встрече чемпионата Испании с «Вильярреалом» (2:2), и тоже пропустил два мяча.

Тибо Куртуа залечивает травму, а Кейлору Навасу тренер, по-видимому, просто дал отдохнуть. Не попали в заявку и некоторые другие «сборники» Мадрида – Рафаэль Варан, Лука Модрич, Тони Кроос и Марко Асенсио. Остался на скамейке запасных Каземиро.

В первом тайме «Реал» владел мячом 74% игрового времени, но умудрился уступить по ударам по воротам – 7:8 (в створ – 3:2). Перестановки в составе так или иначе должны были сказаться на слаженности действий. Более того, гости открыли счёт уже на 3-й минуте. Начо, казалось, отобрал мяч у Луиса Авилы, однако аргентинец тоже обокрал защитника, после чего сделал передачу в штрафную на Хуана Эрнандеса. Лука Зидан в этом эпизоде не имел шансов спасти команду.

«Сливочные» отыгрались через 20 минут. Им удалась атака на скорости, в которой должен был поставить точку Карим Бензема. Французу просто не повезло: его удар парировал голкипер, после чего форвард упал. Лёжа на газоне, Бензема с улыбкой на лице наблюдал, как Иско забивает с передачи получившего место в основе Браима Диаса.

Во втором тайме у «Реала» получалось больше. На исходе часа игры атака правым флангом завершилась скидкой Бензема на дальнюю штангу. В эту зону прибежал Дани Себальос – он и вывел Мадрид вперёд.

На 70-й минуте команда Зидана была близка к третьему голу: Гарет Бэйл подставлял ногу под прострел Альваро Одриосолы вдоль вратарской, но умудрился послать мяч выше цели. Невероятный промах!

«Уэска» тут же наказала «Реал» за ужасную реализацию. Второй мяч гости забили в результате розыгрыша углового. Тот же Бэйл не смог прервать полёт мяча, а Хавьер Этчейта забил ударом головой. Пожалуй, и за этот момент Зидана-младшего не покритикуешь – виноваты полевые игроки, защищавшие ворота.

Дело шло к сенсационной ничьей, однако выдавший отличный матч Бензема всё-таки вытащил «сливочных» в концовке. Бэйл забросил мяч в штрафную, Марсело выиграл подбор, а француз здорово пробил в дальний угол. «Реал» одержал вторую победу в двух матчах при Зинедине Зидане, отставание от «Атлетико» – два очка.