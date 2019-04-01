Символическая сборная 21-го тура РПЛ

В символическую сборную по версии «Чемпионата» включаются самые полезные игроки тура РПЛ. В 21-м туре «Зенит» и «Спартак» переворачивали неудачные игры, «Краснодар» разнёс «Анжи» благодаря молодёжи – Игнатьеву и Сулейманову, а новый тренер «Уфы» неожиданно зацепил очки с ЦСКА. Объясняем свой выбор.

Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева «Быки» выиграли впервые в 2019 году.

Маринато Гилерме, «Локомотив»

С «Динамо», как казалось, у «Локо» не должно было возникнуть проблем, но они были. Русский бразилец сделал 4 важнейших сейва, в том числе спас команду в самом опасном моменте хозяев после удара Маркова. Ещё Гилерме здорово работал на стандартах и классно вводил мяч ногами и руками, так что место в сборной вполне заслужил.

Кирилл Комбаров, «Арсенал»

1 в графе «забитые мячи» и 0 в графе «пропущенные» – во многом заслуга Кирилла, который оборонялся против очень активного Канунникова. Четыре отбора, перехват и шесть выигранных верховых единоборств подтверждают и тезис, и высокую оценку Комбарова в любых уважаемых источниках.

«Арсенал», набравший три очка в трудном выездном матче, должен благодарить и Беляева. Российский «сборник» сделал два отбора и три перехвата, выиграл семь верховых дуэлей – короче говоря, зацементировал оборону и не позволил «Крыльям» забить ни одного мяча.

Пусть «Урал» и не напрягал Мевлю в той мере, в какой мог бы, но Мевля всё равно выиграл практически все эпизоды, которые мог. Самое главное – его забитый гол после углового, который позволил «Ростову» набрать три очка. Эффект Кафанова.

Реактивный крайний защитник «Оренбурга» не виноват в поражении. Напротив, он провёл очень крутой первый тайм в атаке, имел неплохой момент, чтобы забить, после включения на дальнюю, отдал голевую и в целом напрягал оборону «Зенита». В обороне Терехов тоже играл здорово – пять отборов и перехват говорят сами за себя.

Если кто из нападения «Локо» и заслуживает места в сборной тура, так это Антон. Дело не только в голе с пенальти: Миранчук лучше всех открывался между линий, напрягал опорную и Шуньича с Евгеньевым, которые рвали жилы, чтобы сдержать его.

«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель А «Динамо» нужно меньше фолить.

Лучший атакующий игрок «Динамо» в матче с «Локомотивом». Умное движение Юсупова помогало разбивать средний прессинг гостей, диагонали на противоположные фланги дали «Динамо» возможность создавать опасные моменты. В обороне к Артуру тоже претензий нет: он в одиночку контролировал опорную зону, когда Теттех вылетал за Крыховяком.

Ясно, что атака «Уфы» была не так хороша в этом матче, но Игбун забил мяч, который принёс гостям ничью. Сильвестр нанёс три удара «Уфы» из четырех, рвался в атаку весь матч, был максимально полезен при обороне, выиграл пять верховых единоборств.

Луис Адриано, «Спартак»

Бразилец вытащил неудачный для «Спартака» матч двумя голами. На фоне серых Мельгарехо, Зе Луиша, Ташаева и Мелкадзе Адриано смотрелся действительно классно: он нанёс столько же ударов, сколько и все остальные игроки Кононова, которые вышли в старте.

«Спартак» должен благодарить Семёнова. Он в одиночку принёс результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой.

Сердар Азмун, «Зенит»

Иранец вытащил «Зенит» двумя точными ударами, всего нанёс целых пять, активно открывался под скидки Дзюбы и забросы, помогал обороне (два отбора). Кто, если не лучший игрок весеннего «Зенита», заслуживает места в сборной?

Хороший матч для «Краснодара», отличный для Шапи и Игнатьева. Оценка 9 говорит сама за себя: Сулейманов забил два мяча, принял активное участие ещё в трёх голах, имел 93% точных передач, целых семь раз бил по воротам, чем очень напряг бедного Дюпина, и крайне редко принимал неверные решения.

Главный тренер

Гостившие в Москве уфимцы под руководством нового главного тренера зацепили очки в матче с ЦСКА. «Уфа» испытала много проблем, нанесла всего два удара до первого гола, но результат есть результат. Очки не пахнут. Более того, замены Евсеева сработали (гол забил вышедший на замену Бизяк), а итоговый навал на угловом – тоже заслуга Вадима Валентиновича, который заставил Беленова пойти на этот корнер.