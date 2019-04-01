Журналист пообщался с черепом в прямом эфире

«Расинг» из Авельянеды стал чемпионом Аргентины. Впервые с 2014 года.

Счастливые болельщики высыпали на улицы отмечать титул. Один из фанов — с черепом.

— Это невероятно. Вы должны узнать об этом человеке. Как тебя зовут?

— Габриэль.



— Посмотрите, что принёс Габриэль. Этот череп чей?

— Череп моего дедушки. Я пронёс его так (указывает на майку. — Прим. «Чемпионата»). Он был фанатом. Вперёд, «Расинг»!



— Как думаешь, что сейчас чувствует твой дедушка?

— Гордость. Его зовут Валентино Агилер. Можешь поздороваться.



— Привет, Валентино! Вот такая история, парни.

Теперь главное, чтобы до следующего чемпионства «Расинга» дожил сам Габриэль.