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Фанат из Аргентины праздновал чемпионство «Расинга» с черепом своего деда

Журналист пообщался с черепом в прямом эфире
Максим Ерёмин
Журналист пообщался с черепом в прямом эфире
Так в Аргентине празднуют чемпионство «Расинга».
Футбол / Южная Америка

«Расинг» из Авельянеды стал чемпионом Аргентины. Впервые с 2014 года.

Счастливые болельщики высыпали на улицы отмечать титул. Один из фанов — с черепом.

— Это невероятно. Вы должны узнать об этом человеке. Как тебя зовут?
— Габриэль.

— Посмотрите, что принёс Габриэль. Этот череп чей?
— Череп моего дедушки. Я пронёс его так (указывает на майку. — Прим. «Чемпионата»). Он был фанатом. Вперёд, «Расинг»!

— Как думаешь, что сейчас чувствует твой дедушка?
— Гордость. Его зовут Валентино Агилер. Можешь поздороваться.

— Привет, Валентино! Вот такая история, парни.

Теперь главное, чтобы до следующего чемпионства «Расинга» дожил сам Габриэль.

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