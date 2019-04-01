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ЦСКА – «Уфа» – 2:2. Сильвестр Игбун забил команде Гончаренко на 93 минуте

Кто ошибся в голе «Уфы» в ворота ЦСКА?
Григорий Телингатер
Фото: Матч Премьер
«При мне за такое штрафовали!» Разбор главного эпизода тура РПЛ
Один защитник против трех соперников! Это вообще как?
Футбол / РПЛ

В 21-м туре лидеры РПЛ встречались с соперниками из второй половины таблицы. «Зенит», «Локомотив», «Краснодар» и «Спартак» свои матчи выиграли, а ЦСКА оступился, сыграв вничью на своём поле с 15-й командой РПЛ. «Армейцы» к 87-й минуте выигрывали – 2:0, но потом пропустили гол, а на 93-й – ещё один.

Россия - Премьер-Лига. 21-й тур
31 марта 2019, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
2 : 2
Уфа
Уфа
1:0 – Влашич – 25, 2:0 – Чалов – 64, 2:1 – Бизяк – 87, 2:2 – Игбун – 90+3

Последний гол получился весьма странным. Сразу девять «армейцев» столпились у ближней штанги, а на дальней лишь один Бистрович остался против троих игроков «Уфы». И то за их спинами.

Мы позвонили генеральному директору Академии тренерского мастерства Андрею Лексакову, чтобы узнать, играют сейчас защитники при угловых зонно или персонально.

– Всё зависит от тренера. Играют и смешанно: часть игроков берётся персонально, а часть – в зонах. Например, 4 или 5 футболистов становятся по позициям, а трое берут персонально соперников.

– Насколько распространена ошибка, когда на дальней штанге остаётся один защитник против трёх соперников?
– Конечно это ошибка. Нераспространённая, но иногда случается.

Фото: Матч Премьер

Того же мнения придерживается и Валерий Газзаев. Хотя бывший тренер ЦСКА высказался несколько жёстче.

– Необходимо обороняться и зонно, и персонально – совмещать оба метода. На установке тренер даёт указания: кто по кому играет, кто идёт на дальнюю штангу, кто на опережение… Нельзя же, чтобы высокорослый нападающий остался с низким защитником. Тренер на занятиях эти моменты отрабатывает, а футболисты в матчах продолжают выполнять установку. Второй гол «Уфы» – это хаос, растерянность и отсутствие дисциплины. Тем более в последние минуты матча, когда должна быть максимальная концентрация! Как можно было оставить трёх соперников на дальней штанге против одного защитника? Грубейшая ошибка обороны ЦСКА.

Березуцкий рассказывал, что вы в ЦСКА штрафовали футболистов за отсутствие на дальней штанге – сначала 500 долларов, а потом 1000.
– Да, при мне за такое штрафовали. И в атаке, и в обороне. А как их ещё к дисциплине приучить? Только материальный стимул.

Фото: Матч Премьер

Футбольный аналитик «Чемпионата» Алек Кегелес назвал фамилии игроков ЦСКА, которые ошиблись при угловом на 93-й минуте.

– Первой в глаза бросается несистемная (как для ЦСКА, так и для самого игрока), но очень грубая ошибка Бистровича, который упустил ворвавшегося в штрафную Никитина. Никитин мог бы забивать и сам, то есть потенциально одна эта ошибка могла решить эпизод.

Вторая проблема – очень много «армейцев», игравших в штрафной по футболистам «Уфы», либо проиграли им рывок или единоборство, либо вообще их отпустили. После рывка четырёх гостей на ближнюю Обляков упустил Алиева, который в итоге делал скидку, НисимураЙокича, НабабкинАликина. Георгий Щенников же играл против Игбуна, но, когда Сильвестр сделал движение из центра на дальнюю, либо переключился на Беленова (вратарь в эпизоде лучше блокировал Игбуна и Аликина, чем игроки ЦСКА), либо просто смотрел только на мяч и ничего не видел.

Фото: Матч Премьер

Третья ошибка – Дивеева: видимо, он был одним из футболистов, игравших по зоне, но во время подачи не увидел открывания Игбуна и Карпа к нему за спину и зачем-то сделал рывок в сторону ближней штанги, хотя сыграть верховой он явно не успевал.

Ну и в целом не очень понятно расположение Ахметова на этом угловом. По факту сыграть на ближней штанге при подаче он никак не мог, потому что был от неё достаточно далеко и мяч точно его перелетал; то есть Ахметов контролировал только пас низом по лицевой, хотя возможные адресаты этой передачей уже контролировались персонально. При этом на дальней штанге абсолютно одинокий Карп никем не контролировался.

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