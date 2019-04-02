Прийти в команду и не играть 4 года. Из-за лишнего веса и болтовни

Адель Таарабт перешёл в «Бенфику» свободным агентом летом 2015-го. Кажется, что ему уже минимум 32, но на деле полузащитнику всего лишь 29. Но карьеру он строит невероятно насыщенно, хотя и глупо. Дебют за португальцев случился на 71-й минуте победного матча чемпионата Португалии. За свои 20 минут он не успел ни ударить, ни создать.

Португальские журналисты насчитали у него 16 касаний мяча. Выход на поле во многом связан со сменой тренера в «Бенфике». Бруну Лаже возглавил команду в январе и отмечал работу Таарабта на тренировках: «Всегда хорошо тренируется, у него есть желание и азарт, который мне нравится». До Лаже марокканец 7 месяцев провёл во второй команде «Бенфики».

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Это не первый провал в карьере Таарабта, которая включает вполне серьёзные «Тоттенхэм» и «Милан», а ещё «Фулхэм» и «КПР». В последнем клубе полузащитник даже был капитаном, хотя тренер клуба Нил Уорнок, когда его попросили описать игрока в трёх словах, выбрал талант, возбуждение и разочарование. Главный конфликт времён «КПР» у Таарабта случился с Гарри Реднаппом. В какой-то момент мистер перестал ставить игрока в состав и объяснил это его ужасной физической формой. «Он очень много весит. Сейчас даже я пробегу быстрее него», – мочил футболиста Рэднапп. Было опрометчиво делать это в эпоху интернета, потому что Таарабт в ответ просто выложил свои фотографии без майки.

Таарабта отправляли в дубль и в «Тоттенхэме», когда туда приходил Хуанде Рамос. А самому футболисту никогда не нравился стиль игры АПЛ. «Англия не для меня, я думаю, что лучше всего мне подходит испанская Ла Лига. Мне не нравится английский футбол, потому что тут у меня нет возможности играть, как я умею. Я смотрю матчи некоторых команд и понимаю, что это бессмыслица. Ненавижу этот стиль. Хочу играть в одной из топ-4 команд Испании. У меня есть информация, что меня там ждут», – мечтал Таарабт.

Никакого предложения из Испании в итоге не последовало, футболист остался в «КПР», откуда уходил в аренду в «Милан». В Италии у него неплохо получилось, но полноценный контракт в итоге не предложили. «Я играл в Лиге чемпионов вместе с Кака. Не представляете, насколько мне тяжело возвращаться во всё это», – чуть ли не первые слова марокканца после возвращения в «КПР». Логично, что в итоге он уехал из клуба свободным агентом.

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В «Бенфике» чуть ли не сразу всё тоже не заладилось из-за лишнего веса. Президент клуба Луис Филипе Виейра через официальный сайт клуба заявлял, что Таарабт никогда не сыграет за «Бенфику».

«Таарабт хороший игрок. Я ничего не понимаю в футболе, но рядом со мной есть человек, который много понимает, это Руй Кошта. Мы смотрели и пересматривали игры Таарабта вместе с ним. Но футболист прибыл с 6 лишними килограммами, пусть и убрал их в итоге. А затем дал интервью, где рассуждал о желании уйти. Конечно, теперь он не наденет нашу футболку», – объяснял президент. Таарабт надел. Вопрос – надолго ли.