Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Футбол / Статьи /

«Арсенал» — «Ньюкасл» — 2:0, 1 апреля 2019, АПЛ, обзор матча

Адиев не бросил «Анжи»
«Чемпионат»
Фото: РИА Новости
«Бердыев позвонил и я остался». Адиев не бросил «Анжи»
Адиева поддержал Бердыев, тренеришка опять утёр нос Дзюбе, а Варан разочаровал Зидана — в обзоре дня.
Футбол

«Анжи» не принял заявление Адиева об отставке

Руководство «Анжи» не приняло заявление об отставке главного тренера Магомеда Адиева. Как сообщает официальный «твиттер» махачкалинской команды, специалист продолжит работу в клубе.

Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева
«Быки» выиграли впервые в 2019 году.

Накануне главный тренер «Анжи» после поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что подал в отставку. Позже президент клуба Осман Кадиев заявил, что попытается убедить наставника остаться.

Адиев подал в отставку с поста тренера «Анжи» после разгрома от «Краснодара»

«Я поговорил с президентом клуба, он убедил меня остаться и доработать сезон. Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Англия - Премьер-лига. 32-й тур
01 апреля 2019, понедельник. 22:00 МСК
Арсенал
Лондон
2 : 0
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
1:0 – Рэмси – 30, 2:0 – Ляказетт – 83

Первый гол во встрече был забит на 30-й минуте. Его автором стал полузащитник «канониров» Аарон Рэмси. Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: «тренеришка» продолжит побеждать назло Дзюбе
За последние 10 матчей на своём поле у «Арсенала» 8 побед с разницей в два мяча и более.

Пейчинович получил российское гражданство

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, перешедший в «Чанчунь Ятай», получил российское гражданство. Он стал обладателем паспорта гражданина РФ уже после того, как покинул РПЛ. В прошлом году игрок заявлял о желании получить российский паспорт. В активе серба три товарищеских матча за национальную команду.

Пейчинович: в Китае мне не хватает атмосферы «Локомотива»

«Пейчинович очень любит Россию и не против вновь поиграть здесь. Летом многие в «Локо» — в частности, главный тренер Юрий Сёмин — хотели, чтобы он остался и продлил контракт. Сам Неманья также был за, но с предыдущим руководством договориться не удалось. Вовсе не факт, что он вернётся в стан «железнодорожников» теперь, когда боссы в клубе сменились. Но вариант с возвращением в чемпионат России возможен», — цитируют «Известия» источника, знакомого с ситуацией.

Как дела у легионеров, покинувших Российскую Премьер-Лигу летом
Квинси Промес дарит болельщикам «Севильи» iPhone и оплачивает их счёт в ресторане.

«Спартак» предложил Мелкадзе контракт на € 250 тыс. в год, игрок отказался

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» предложил нападающему Георгию Мелкадзе контракт с зарплатой € 250 тыс. в год. Такие условия не устроили форварда красно-белых. При этом сам игрок хочет остаться в команде и ждёт улучшенного предложения от клуба. Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает 1 июня этого года, и он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

«Я похож на Игуаина, но хочу играть как Веллитон». Интервью с Георгием Мелкадзе
Молодой форвард «Спартака», разорвавший оборону «Зенита», — о единственном диалоге с Каррерой, динамовском прошлом и журавле в руках.

21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

Мелкадзе: хочу быть похожим на Эдена Азара
Полузащитник юношеской сборной России U19 Георгий Мелкадзе рассказал о серебряных медалях чемпионата Европы и о своих планах на будущее.

Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, скорее всего, летом покинет свою команду. Как сообщает El Chiringuito, французский футболист заявил клубу о своём намерении уйти в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что Варан также рассказал об этом партнёрам по мадридскому клубу.

Зидан: Варан счастлив в «Реале», не вижу ничего из того, о чём пишут СМИ

Ранее была информация, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе Варана. Сумма трансфера может составить € 90 млн.

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш привлёк внимание клуба из английской Премьер-лиги.

Как сообщает TEAMtalk, форвард красно-белых попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона. «Дрозды» хотят выручить с продажи венесуэльского футболиста £ 16 млн (€ 18,7 млн), но «Ньюкасл» не готов платить такие деньги.

При этом утверждается, что в стане «сорок» уверены, что покупка Зе Луиша потребует меньших вложений, чем приобретение Рондона. По словам источника, английский клуб рассчитывает, что «Спартак» отпустит 28-летнего форварда за £ 10 млн (€ 11,7 млн).

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Комментарии (0)
Рассылка лучших статей за неделю

Подпишитесь на рассылку и получайте самые интересные материалы портала одним письмом

Введите корректный e-mail
Загрузка
Произошла ошибка. Пожалуйста, попробуйте еще раз.
Спасибо!

Для завершения подписки остался один шаг. Проверьте свою почту.

Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент