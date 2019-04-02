Адиева поддержал Бердыев, тренеришка опять утёр нос Дзюбе, а Варан разочаровал Зидана — в обзоре дня.

«Бердыев позвонил и я остался». Адиев не бросил «Анжи»

«Анжи» не принял заявление Адиева об отставке

Руководство «Анжи» не приняло заявление об отставке главного тренера Магомеда Адиева. Как сообщает официальный «твиттер» махачкалинской команды, специалист продолжит работу в клубе.

Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева «Быки» выиграли впервые в 2019 году.

Накануне главный тренер «Анжи» после поражения от «Краснодара» (0:5) в матче 21-го тура РПЛ заявил, что подал в отставку. Позже президент клуба Осман Кадиев заявил, что попытается убедить наставника остаться.

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«Я поговорил с президентом клуба, он убедил меня остаться и доработать сезон. Определяющим для меня был звонок Бердыева. Мне были приятны слова этого большого тренера. Его слова останутся со мной навсегда», — сказал Адиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Арсенал» победил «Ньюкасл» и поднялся на третье место в таблице АПЛ

В 32-м туре английской Премьер-лиги «Арсенал» принимал «Ньюкасл Юнайтед». Матч прошёл в Лондоне на стадионе «Эмирейтс» и завершился со счётом 2:0 в пользу хозяев.

Первый гол во встрече был забит на 30-й минуте. Его автором стал полузащитник «канониров» Аарон Рэмси. Под занавес матча, на 83-й минуте, нападающий Александр Ляказетт удвоил преимущество хозяев.

«Арсенал» — «Ньюкасл». Прогноз: «тренеришка» продолжит побеждать назло Дзюбе За последние 10 матчей на своём поле у «Арсенала» 8 побед с разницей в два мяча и более.

Пейчинович получил российское гражданство

Бывший защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович, перешедший в «Чанчунь Ятай», получил российское гражданство. Он стал обладателем паспорта гражданина РФ уже после того, как покинул РПЛ. В прошлом году игрок заявлял о желании получить российский паспорт. В активе серба три товарищеских матча за национальную команду.

Пейчинович: в Китае мне не хватает атмосферы «Локомотива»

«Пейчинович очень любит Россию и не против вновь поиграть здесь. Летом многие в «Локо» — в частности, главный тренер Юрий Сёмин — хотели, чтобы он остался и продлил контракт. Сам Неманья также был за, но с предыдущим руководством договориться не удалось. Вовсе не факт, что он вернётся в стан «железнодорожников» теперь, когда боссы в клубе сменились. Но вариант с возвращением в чемпионат России возможен», — цитируют «Известия» источника, знакомого с ситуацией.

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«Спартак» предложил Мелкадзе контракт на € 250 тыс. в год, игрок отказался

Как стало известно «Чемпионату», «Спартак» предложил нападающему Георгию Мелкадзе контракт с зарплатой € 250 тыс. в год. Такие условия не устроили форварда красно-белых. При этом сам игрок хочет остаться в команде и ждёт улучшенного предложения от клуба. Нынешнее соглашение футболиста с клубом истекает 1 июня этого года, и он уже имеет право вести переговоры с другими клубами.

«Я похож на Игуаина, но хочу играть как Веллитон». Интервью с Георгием Мелкадзе Молодой форвард «Спартака», разорвавший оборону «Зенита», — о единственном диалоге с Каррерой, динамовском прошлом и журавле в руках.

21-летний футболист является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне он принял участие в трёх матчах Российской Премьер-Лиги (один — в основном составе), в которых не отметился результативными действиями.

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Варан сообщил «Реалу» о желании уйти из клуба

Защитник мадридского «Реала» Рафаэль Варан, скорее всего, летом покинет свою команду. Как сообщает El Chiringuito, французский футболист заявил клубу о своём намерении уйти в летнее трансферное окно. В СМИ сообщалось, что Варан также рассказал об этом партнёрам по мадридскому клубу.

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Ранее была информация, что португальский нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет видеть в туринском клубе Варана. Сумма трансфера может составить € 90 млн.

«Ньюкасл» рассматривает вариант с приобретением Зе Луиша у «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Зе Луиш привлёк внимание клуба из английской Премьер-лиги.



Как сообщает TEAMtalk, форвард красно-белых попал в сферу интересов «Ньюкасл Юнайтед». «Сороки» рассматривают вариант с приобретением Зе Луиша на случай, если им не удастся заполучить арендованного у «Вест Бромвича» нападающего Саломона Рондона. «Дрозды» хотят выручить с продажи венесуэльского футболиста £ 16 млн (€ 18,7 млн), но «Ньюкасл» не готов платить такие деньги.



При этом утверждается, что в стане «сорок» уверены, что покупка Зе Луиша потребует меньших вложений, чем приобретение Рондона. По словам источника, английский клуб рассчитывает, что «Спартак» отпустит 28-летнего форварда за £ 10 млн (€ 11,7 млн).