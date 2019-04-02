У «Спартака» самый лёгкий календарь. У ЦСКА – самый сложный

Анализ календаря, особенно на относительно длинной дистанции, — дело слишком сложное и субъективное, в нём невозможно спрогнозировать и учесть все факторы: функциональный спад изучаемых команд, форму соперников на конкретный момент (а вдруг условная «Уфа» в мае станет сильнее, чем условный «Краснодар»), стилевые особенности команд (для одних «Урал» — удобный соперник, для других – нет, одним удобнее играть дома, другим – в гостях), а также такие банальные вещи, как фактор случайности или форс-мажор (например, погодные условия).

Но мы всё же попытались оцифровать оставшийся график и ввели коэффициент сложности для каждой игры. Он рассчитывается на основе турнирных показателей команд-соперников. Набранные ими очки дома или в гостях делились на соответствующее количество встреч. Пример: у «Арсенала» дома 22 очка в 11 играх, и коэффициент для гостевых игр против него соответственно равен 2.



Матчи, в свою очередь, мы разделили на три категории: лёгкие, где крайне низка вероятность потери очков (коэффициент до 1), средней степени сложности (до 1,5) и самые сложные (1,5 и выше).

У футбольного Петербурга появился новый герой. Азмун стартовал мощнее Халка За четыре тура в «Зените» Азмун забил столько же, сколько за весь первый круг в Казани.

«Зенит»

Общий календарь:

22-й тур: «Локомотив» (г). 23-й тур: «Анжи» (д). 24-й тур: «Краснодар» (г). 25-й тур: «Динамо» (д). 26-й тур: «Крылья Советов» (д). 27-й тур: «Ахмат» (г). 28-й тур: ЦСКА (д). 29-й тур: «Ростов» (г). 30-й тур: «Енисей» (д).



«Лёгкие» матчи

23-й тур: «Анжи» (д). Коэффициент – 0,8.

25-й тур: «Динамо» (д). Коэффициент – 0,8.

30-й тур: «Енисей» (д). Коэффициент – 0,4.



Матчи средней сложности

26-й тур: «Крылья Советов» (д). Коэффициент – 1,2.

27-й тур: «Ахмат» (г). Коэффициент – 1,4.



Самые опасные матчи

22-й тур: «Локомотив» (г). Коэффициент –2,1.

24-й тур: «Краснодар» (г). Коэффициент –1,9.

28-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.

29-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.



Суммарный коэффициент сложности: 11,9.



Команда Сергея Семака возвышается над всеми конкурентами и может чувствовать себя относительно спокойно. Да, ей предстоит провести ещё минимум три зубодробительных матча против представителей «большой пятёрки» («Локо», «Краснодар», ЦСКА), но распределены по отрезку они относительно ровно. Даже в случае чувствительной неудачи у «Зенита» будет повод перевести дух и добрать очки в следующих играх с середняками и аутсайдерами, а не погружаться в состояние паники.



В четырёх домашних играх с «Анжи», «Динамо», «Крыльями и «Енисеем» сине-бело-голубые должны железно набирать максимальное количество очков. Выезды в Грозный и Ростов – история с более захватывающей интригой, но и здесь ничего страшного нет. Прогнозируем, что даже если «Зенит» потеряет 6-9 очков, то всё равно станет чемпионом, поскольку у других претендентов на золото с их календарём тоже с высокой долей вероятности будут потери.

«Локомотив» второй раз подряд побеждает благодаря пенальти. Но это не показатель А «Динамо» нужно меньше фолить.

«Локомотив»

Общий календарь:

22-й тур: «Зенит» (д). 23-й тур: «Ахмат» (г). 24-й тур: ЦСКА (д). 25-й тур: «Ростов» (г). 26-й тур: «Енисей» (д). 27-й тур: «Арсенал» (г). 28-й тур: «Рубин» (д). 29-й тур: «Урал» (г). 30-й тур: «Уфа» (д).



«Лёгкие» матчи

30-й тур: «Уфа» (д). Коэффициент – 0,6.

26-й тур: «Енисей» (д). Коэффициент – 0,4.



Матчи средней сложности

28-й тур: «Рубин» (д). Коэффициент – 1.

23-й тур: «Ахмат» (г). Коэффициент – 1,4.

29-й тур: «Урал» (г). Коэффициент – 1,2.



Самые опасные матчи

22-й тур: «Зенит» (д). Коэффициент – 1,7.

24-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.

25-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.

27-й тур: «Арсенал» (г). Коэффициент – 2.



Суммарный коэффициент сложности: 11,6.



В цифрах календарь «Локомотива» получился даже проще, чем у «Зенита», но они могут оказаться обманчивыми. «Проходная» игра у «железнодорожников» лишь одна – с «Енисеем» в 26-м туре, тогда как «Уфа», также автоматически попавшая в эту категорию, вполне может преобразиться при Вадиме Евсеева и дать бой на финише. Преимущество команды Юрия Сёмина заключается в том, что два оставшихся матча против представителей «топ-5», с «Зенитом» и ЦСКА, ей предстоит провести в Черкизово.



Хотя и выезды к «Ростову», «Арсеналу», да и «Ахмату» с «Уралом» — вовсе не гарантированные поездки за тремя очками. У «Локо» будет лишь один шанс остаться в золотой гонке – в ближайшем туре ему нужно непременно обыгрывать «Зенит» и сокращать отставание до трёх очков. Иначе Лига чемпионов останется пределом мечтаний.

Игнатьев вернулся в основу «Краснодара» и ускорил отставку Адиева «Быки» выиграли впервые в 2019 году.

«Краснодар»

Общий календарь:

22-й тур: «Крылья Советов» (д). 23-й тур: «Динамо» (г). 24-й тур: «Зенит» (д). 25-й тур: «Ахмат» (г). 26-й тур: ЦСКА (д). 27-й тур: «Ростов» (г). 28-й тур: «Енисей» (г). 29-й тур: «Арсенал» (г). 30-й тур: «Рубин» (д).

«Лёгкие» матчи

28-й тур: «Енисей» (г). Коэффициент – 0,8.

Матчи средней сложности

22-й тур: «Крылья Советов» (д). Коэффициент – 1,2.

23-й тур: «Динамо» (г). Коэффициент – 1,4.

25-й тур: «Ахмат» (г). Коэффициент – 1,4.

30-й тур: «Рубин» (д). Коэффициент – 1.



Самые опасные матчи

24-й тур: «Зенит» (д). Коэффициент – 1,7.

26-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.

27-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.

29-й тур: «Арсенал» (г). Коэффициент – 2.



Суммарный коэффициент сложности: 12,8.



«Краснодар» на своём примере знает, как сильно порой может помогать календарь. В конце осени «быки» взлетели на второе место и столь сильно впечатлили всех своим футболом, что кто-то заговорил о них как о главном конкуренте «Зенита». Но мало кто обратил внимание, что тогда, в ноябре, у команды Мурада Мусаева случилось восемь (!) подряд домашних матчей во всех турнирах. Безвыездная жизнь всегда намного проще, и «Краснодар» этим преимуществом воспользовался. А когда график стал более суровым, немедленно пришли усталость и поражения.



Ничего кошмарного в календаре «Краснодара» нет, но и простой жизни не предвидится. Во-первых, остались две игры с прямыми конкурентами. Во-вторых, встречаться с весёлыми и очень крепкими «Ростовом» и «Арсеналом» придётся на выезде. Хотя если «быки» сейчас последовательно обыграют «Крылья» дома и «Динамо» в гостях (вполне реальная история), то домашняя битва с «Зенитом» в 24-м туре станет новым шансом заявить о своих чемпионских намерениях. Ближайшие три тура – ключевой отрезок.

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ЦСКА

Общий календарь:

22-й тур: «Спартак» (г). 23-й тур: «Оренбург» (д). 24-й тур: «Локомотив» (г). 25-й тур: «Анжи» (д). 26-й тур: «Краснодар» (г). 27-й тур: «Динамо» (д). 28-й тур: «Зенит» (г). 29-й тур: «Ахмат» (д). 30-й тур: «Крылья Советов» (д).



«Лёгкие» матчи

25-й тур: «Анжи» (д). Коэффициент – 0,9.

27-й тур: «Динамо» (д). Коэффициент – 0,8.



Матчи средней сложности

23-й тур: «Оренбург» (д). Коэффициент – 1,1.

29-й тур: «Ахмат» (д). Коэффициент – 1,2.

30-й тур: «Крылья Советов» (д). Коэффициент – 1,2.



Самые опасные матчи

22-й тур: «Спартак» (г). Коэффициент – 1,5.

24-й тур: «Локомотив» (г). Коэффициент – 2,1.

26-й тур: «Краснодар» (г). Коэффициент – 1,9.

28-й тур: «Зенит» (г). Коэффициент – 2,5.



Суммарный коэффициент сложности: 13,2.



ЦСКА наверняка ещё не раз вспомнит глупейшую потерю очков в предыдущем туре против «Уфы», которая лишила команды двух драгоценных очков и отбросила на четвёртое место. Плюс календаря «армейцев» заключается в том, что им предстоит пять домашних матчей с середняками. Минус: другие четыре игры – против прямых конкурентов. Все – в гостях! У красно-синих рекордное количество матчей с представителями «топ-5», и нужен будет настоящий подвиг, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов. В цифровом эквиваленте именно у команды Виктора Гончаренко самый суровый оставшийся отрезок.

«Спартак» должен благодарить Семёнова. Он в одиночку принёс результат Худший по качеству футбола весенний матч для красно-белых завершился удивительной победой.

«Спартак»

Общий календарь:

22-й тур: ЦСКА (д). 23-й тур: «Ростов» (г). 24-й тур: «Енисей» (д). 25-й тур: «Арсенал» (г). 26-й тур: «Рубин» (д). 27-й тур: «Урал» (г). 28-й тур: «Уфа» (д). 29-й тур: «Крылья Советов» (г). 30-й тур: «Оренбург» (г).



«Лёгкие» матчи

24-й тур: «Енисей» (д). Коэффициент – 0,4.

28-й тур: «Уфа» (д). Коэффициент – 0,6.



Матчи средней сложности

26-й тур: «Рубин» (д). Коэффициент – 1.

27-й тур: «Урал» (г). Коэффициент – 1,2.

29-й тур: «Крылья Советов» (г). Коэффициент – 1,2.



Самые опасные матчи

22-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.

23-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.

25-й тур: «Арсенал» (г). Коэффициент – 2.

30-й тур: «Оренбург» (г). Коэффициент – 1,6.



Суммарный коэффициент сложности: 11,3.



«Спартак» свой самый адский отрезок при Кононове прошёл более чем достойно, набрав за семь туров, включавших игры с «Локо», «Краснодаром» и «Зенитом», фантастические 17 очков и ни разу не проиграв. Финальное испытание предстоит в следующем туре в дерби с ЦСКА. Если красно-белые наберут три очка, жизнь станет намного проще. Других битв с прямыми конкурентами не будет. Поэтому и суммарный коэффициент сложности у календаря «Спартака» меньше, чем у всех остальных.



При должном отношении к делу можно и нужно попадать в Лигу чемпионов.Тогда как о золоте команде думать всё-таки рано – для этого придётся набирать 100-процентные показатели в каждом туре.