У «Спартака» самый лёгкий календарь. У ЦСКА – самый сложный

Анализ календаря, особенно на относительно длинной дистанции, — дело слишком сложное и субъективное, в нём невозможно спрогнозировать и учесть все факторы: функциональный спад изучаемых команд, форму соперников на конкретный момент (а вдруг условная «Уфа» в мае станет сильнее, чем условный «Краснодар»), стилевые особенности команд (для одних «Урал» — удобный соперник, для других – нет, одним удобнее играть дома, другим – в гостях), а также такие банальные вещи, как фактор случайности или форс-мажор (например, погодные условия).
Но мы всё же попытались оцифровать оставшийся график и ввели коэффициент сложности для каждой игры. Он рассчитывается на основе турнирных показателей команд-соперников. Набранные ими очки дома или в гостях делились на соответствующее количество встреч. Пример: у «Арсенала» дома 22 очка в 11 играх, и коэффициент для гостевых игр против него соответственно равен 2.
Матчи, в свою очередь, мы разделили на три категории: лёгкие, где крайне низка вероятность потери очков (коэффициент до 1), средней степени сложности (до 1,5) и самые сложные (1,5 и выше).
«Зенит»
Общий календарь:
22-й тур: «Локомотив» (г). 23-й тур: «Анжи» (д). 24-й тур: «Краснодар» (г). 25-й тур: «Динамо» (д). 26-й тур: «Крылья Советов» (д). 27-й тур: «Ахмат» (г). 28-й тур: ЦСКА (д). 29-й тур: «Ростов» (г). 30-й тур: «Енисей» (д).
«Лёгкие» матчи
23-й тур: «Анжи» (д). Коэффициент – 0,8.
25-й тур: «Динамо» (д). Коэффициент – 0,8.
30-й тур: «Енисей» (д). Коэффициент – 0,4.
Матчи средней сложности
26-й тур: «Крылья Советов» (д). Коэффициент – 1,2.
27-й тур: «Ахмат» (г). Коэффициент – 1,4.
Самые опасные матчи
22-й тур: «Локомотив» (г). Коэффициент –2,1.
24-й тур: «Краснодар» (г). Коэффициент –1,9.
28-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.
29-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.
Суммарный коэффициент сложности: 11,9.
Команда Сергея Семака возвышается над всеми конкурентами и может чувствовать себя относительно спокойно. Да, ей предстоит провести ещё минимум три зубодробительных матча против представителей «большой пятёрки» («Локо», «Краснодар», ЦСКА), но распределены по отрезку они относительно ровно. Даже в случае чувствительной неудачи у «Зенита» будет повод перевести дух и добрать очки в следующих играх с середняками и аутсайдерами, а не погружаться в состояние паники.
В четырёх домашних играх с «Анжи», «Динамо», «Крыльями и «Енисеем» сине-бело-голубые должны железно набирать максимальное количество очков. Выезды в Грозный и Ростов – история с более захватывающей интригой, но и здесь ничего страшного нет. Прогнозируем, что даже если «Зенит» потеряет 6-9 очков, то всё равно станет чемпионом, поскольку у других претендентов на золото с их календарём тоже с высокой долей вероятности будут потери.
«Локомотив»
Общий календарь:
22-й тур: «Зенит» (д). 23-й тур: «Ахмат» (г). 24-й тур: ЦСКА (д). 25-й тур: «Ростов» (г). 26-й тур: «Енисей» (д). 27-й тур: «Арсенал» (г). 28-й тур: «Рубин» (д). 29-й тур: «Урал» (г). 30-й тур: «Уфа» (д).
«Лёгкие» матчи
30-й тур: «Уфа» (д). Коэффициент – 0,6.
26-й тур: «Енисей» (д). Коэффициент – 0,4.
Матчи средней сложности
28-й тур: «Рубин» (д). Коэффициент – 1.
23-й тур: «Ахмат» (г). Коэффициент – 1,4.
29-й тур: «Урал» (г). Коэффициент – 1,2.
Самые опасные матчи
22-й тур: «Зенит» (д). Коэффициент – 1,7.
24-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.
25-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.
27-й тур: «Арсенал» (г). Коэффициент – 2.
Суммарный коэффициент сложности: 11,6.
В цифрах календарь «Локомотива» получился даже проще, чем у «Зенита», но они могут оказаться обманчивыми. «Проходная» игра у «железнодорожников» лишь одна – с «Енисеем» в 26-м туре, тогда как «Уфа», также автоматически попавшая в эту категорию, вполне может преобразиться при Вадиме Евсеева и дать бой на финише. Преимущество команды Юрия Сёмина заключается в том, что два оставшихся матча против представителей «топ-5», с «Зенитом» и ЦСКА, ей предстоит провести в Черкизово.
Хотя и выезды к «Ростову», «Арсеналу», да и «Ахмату» с «Уралом» — вовсе не гарантированные поездки за тремя очками. У «Локо» будет лишь один шанс остаться в золотой гонке – в ближайшем туре ему нужно непременно обыгрывать «Зенит» и сокращать отставание до трёх очков. Иначе Лига чемпионов останется пределом мечтаний.
«Краснодар»
Общий календарь:
22-й тур: «Крылья Советов» (д). 23-й тур: «Динамо» (г). 24-й тур: «Зенит» (д). 25-й тур: «Ахмат» (г). 26-й тур: ЦСКА (д). 27-й тур: «Ростов» (г). 28-й тур: «Енисей» (г). 29-й тур: «Арсенал» (г). 30-й тур: «Рубин» (д).
«Лёгкие» матчи
28-й тур: «Енисей» (г). Коэффициент – 0,8.
Матчи средней сложности
22-й тур: «Крылья Советов» (д). Коэффициент – 1,2.
23-й тур: «Динамо» (г). Коэффициент – 1,4.
25-й тур: «Ахмат» (г). Коэффициент – 1,4.
30-й тур: «Рубин» (д). Коэффициент – 1.
Самые опасные матчи
24-й тур: «Зенит» (д). Коэффициент – 1,7.
26-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.
27-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.
29-й тур: «Арсенал» (г). Коэффициент – 2.
Суммарный коэффициент сложности: 12,8.
«Краснодар» на своём примере знает, как сильно порой может помогать календарь. В конце осени «быки» взлетели на второе место и столь сильно впечатлили всех своим футболом, что кто-то заговорил о них как о главном конкуренте «Зенита». Но мало кто обратил внимание, что тогда, в ноябре, у команды Мурада Мусаева случилось восемь (!) подряд домашних матчей во всех турнирах. Безвыездная жизнь всегда намного проще, и «Краснодар» этим преимуществом воспользовался. А когда график стал более суровым, немедленно пришли усталость и поражения.
Ничего кошмарного в календаре «Краснодара» нет, но и простой жизни не предвидится. Во-первых, остались две игры с прямыми конкурентами. Во-вторых, встречаться с весёлыми и очень крепкими «Ростовом» и «Арсеналом» придётся на выезде. Хотя если «быки» сейчас последовательно обыграют «Крылья» дома и «Динамо» в гостях (вполне реальная история), то домашняя битва с «Зенитом» в 24-м туре станет новым шансом заявить о своих чемпионских намерениях. Ближайшие три тура – ключевой отрезок.
ЦСКА
Общий календарь:
22-й тур: «Спартак» (г). 23-й тур: «Оренбург» (д). 24-й тур: «Локомотив» (г). 25-й тур: «Анжи» (д). 26-й тур: «Краснодар» (г). 27-й тур: «Динамо» (д). 28-й тур: «Зенит» (г). 29-й тур: «Ахмат» (д). 30-й тур: «Крылья Советов» (д).
«Лёгкие» матчи
25-й тур: «Анжи» (д). Коэффициент – 0,9.
27-й тур: «Динамо» (д). Коэффициент – 0,8.
Матчи средней сложности
23-й тур: «Оренбург» (д). Коэффициент – 1,1.
29-й тур: «Ахмат» (д). Коэффициент – 1,2.
30-й тур: «Крылья Советов» (д). Коэффициент – 1,2.
Самые опасные матчи
22-й тур: «Спартак» (г). Коэффициент – 1,5.
24-й тур: «Локомотив» (г). Коэффициент – 2,1.
26-й тур: «Краснодар» (г). Коэффициент – 1,9.
28-й тур: «Зенит» (г). Коэффициент – 2,5.
Суммарный коэффициент сложности: 13,2.
ЦСКА наверняка ещё не раз вспомнит глупейшую потерю очков в предыдущем туре против «Уфы», которая лишила команды двух драгоценных очков и отбросила на четвёртое место. Плюс календаря «армейцев» заключается в том, что им предстоит пять домашних матчей с середняками. Минус: другие четыре игры – против прямых конкурентов. Все – в гостях! У красно-синих рекордное количество матчей с представителями «топ-5», и нужен будет настоящий подвиг, чтобы остаться в зоне Лиги чемпионов. В цифровом эквиваленте именно у команды Виктора Гончаренко самый суровый оставшийся отрезок.
«Спартак»
Общий календарь:
22-й тур: ЦСКА (д). 23-й тур: «Ростов» (г). 24-й тур: «Енисей» (д). 25-й тур: «Арсенал» (г). 26-й тур: «Рубин» (д). 27-й тур: «Урал» (г). 28-й тур: «Уфа» (д). 29-й тур: «Крылья Советов» (г). 30-й тур: «Оренбург» (г).
«Лёгкие» матчи
24-й тур: «Енисей» (д). Коэффициент – 0,4.
28-й тур: «Уфа» (д). Коэффициент – 0,6.
Матчи средней сложности
26-й тур: «Рубин» (д). Коэффициент – 1.
27-й тур: «Урал» (г). Коэффициент – 1,2.
29-й тур: «Крылья Советов» (г). Коэффициент – 1,2.
Самые опасные матчи
22-й тур: ЦСКА (д). Коэффициент – 1,8.
23-й тур: «Ростов» (г). Коэффициент – 1,5.
25-й тур: «Арсенал» (г). Коэффициент – 2.
30-й тур: «Оренбург» (г). Коэффициент – 1,6.
Суммарный коэффициент сложности: 11,3.
«Спартак» свой самый адский отрезок при Кононове прошёл более чем достойно, набрав за семь туров, включавших игры с «Локо», «Краснодаром» и «Зенитом», фантастические 17 очков и ни разу не проиграв. Финальное испытание предстоит в следующем туре в дерби с ЦСКА. Если красно-белые наберут три очка, жизнь станет намного проще. Других битв с прямыми конкурентами не будет. Поэтому и суммарный коэффициент сложности у календаря «Спартака» меньше, чем у всех остальных.
При должном отношении к делу можно и нужно попадать в Лигу чемпионов.Тогда как о золоте команде думать всё-таки рано – для этого придётся набирать 100-процентные показатели в каждом туре.