Трансферы сделают «Зенит» чемпионом. Они уже принесли ему 100% весенних очков

Когда в последние годы «Зенит», обладающий самыми мощными финансовыми ресурсами в стране, нежданно-негаданно словил настоящий кризис и не мог три сезона подряд попасть даже в Лигу чемпионов, сильнее всего удивлял факт несостоятельности именитых главных тренеров. С командой последовательно проваливались три специалиста с репутацией и опытом – Андре Виллаш-Боаш (2015/16), Мирча Луческу (2016/17) и Роберто Манчини (2017/18).

И вот пришёл Сергей Семак, которого кто-то называет едва ли не самым слабым тренером «Зенита» в XXI веке (хотя бы глядя на незамысловатую и примитивную игру, нагонявшую тоску на протяжении двух-трёх месяцев подряд), но именно при нём сине-бело-голубые с большой долей вероятности добьются лучшего результата с 2015-го. Откуда такая уверенность? Обратить внимание сейчас следует не только на шесть очков преимущества над вторым местом, но и на динамику весеннего графика. У «Зенита» — три победы и одна ничья. Это лучшие показатели в чемпионате. Такие же – только у «Арсенала» и «Локомотива».

«Зенит» был близок к потере очков. Всё изменил тактический ход Семака «Оренбург» бился на равных с лидером более 80 минут.

Мы помним, как трудно команде Сергея Семака было поздней осенью, когда она исчерпала все ресурсы – и кадровые, и физические, и тактические, и эмоциональные. Она не шла вперёд, а ползла. Если бы в тот момент руководство и тренерский штаб не предприняли срочные меры, то про чемпионство можно было бы забыть.

Но «Зенит» пошёл на эти меры. Его зимняя работа – это история про: 1) определение болевых точек; 2) правильное расставление приоритетов; 3) отбор нужных кандидатов; 4) встраивание их в игру, не подразумевающее кардинальной смены стиля.

Пришло время похвалить Семака. За то, что наплевал на чужое мнение Футбол команды не стал интереснее и разнообразнее, зато Ракицкий, Барриос и Азмун помогли усовершенствовать имеющийся стиль.

Именно на втором пункте, вероятно, произошёл отказ от трансфера сильного левого защитника – «Зенит» понимал, что восстанавливается Жирков, который должен как минимум до лета закрыть проблемную по осени позицию. А в феврале не было смысла переплачивать за условных Гримальдо или Скопинцева (последний к тому же не совсем защитник).

Тогда как все остальные приобретения стали для «Зенита» глотком свежего воздуха. Элементами, мгновенно преобразившими работу испорченного было механизма.



Команде был нужен центральный защитник с рабочей левой ногой и сильными атакующими навыками (столь сильными, чтобы заменить при помощи них проданного во Францию Паредеса) – и она получила его в лице Ракицкого. Украинец фактически стал новым глубинным плеймейкером, а его забросы к штрафной или во фланги, а также самостоятельные продвижения на силовом дриблинге ничуть не хуже, чем у аргентинского предшественника.

Фото: РИА Новости

Команде требовался опорник-разрушитель, которого раньше у Семака попросту не было – приехал Барриос, повысивший динамику оборонительной работы во всей центральной зоне, улучшивший общий прессинг.

Наконец, кровь из носу Семаку был нужен новый атакующий футболист, способный дополнить выдохшегося Дзюбу (не заменить, а именно дополнить), обеспечить разнообразие в созидательных действиях и качество в завершении. Приехал Азмун, который оказался сверхэффективным при вертикальном футболе, поскольку он выдающимся образом умеет играть в штрафной при фланговых подачах (как вверху, так и на опережение) и открываться за спину защитникам при вертикальных пасах из глубины.

У футбольного Петербурга появился новый герой. Азмун стартовал мощнее Халка За четыре тура в «Зените» Азмун забил столько же, сколько за весь первый круг в Казани.

Можно долго расписывать и показывать, насколько «Зенит» с тремя новыми трансферами сразу же стал успешнее действовать в финальной трети поля (хотя выглядит это иногда по-прежнему прямолинейно, но победителей не судят), а самым красноречивым фактом в данном случае служит статистика.



В первом весеннем матче «Зенит» выиграл в гостях у «Урала» — 1:0. Единственный гол забил Азмун.



Во второй игре «Зенит» одержал волевую победу над «Уфой» — 2:1. Первый мяч снова на счету Азмуна, автором второго стал Ригони. Которого, кстати, тоже можно считать зимним трансфером, поскольку «Зенит» не стал отправлять аргентинца искать новый клуб после прерванной аренды, а внёс в заявку и дал доиграть сезон в Санкт-Петербурге.

В третьем матче «Зенит» сыграл вничью со «Спартаком» — 1:1. Единственный гол на счету Барриоса, забитый после борьбы в штрафной в исполнении Азмуна.



В четвёртой игре «Зенит» обыграл «Оренбург» (3:1), перевернув всё во втором тайме. Два гола забил Азмун, второй (победный), великолепным ударом со штрафного, — Ракицкий.



Итого имеем: 100 процентов очков весной «Зенит» набрал благодаря трансферам. Удивительная статистика и удивительно точная, классная работа клуба. Если в прошлые годы петербуржцев много критиковали за приобретения (и часто – по делу), то в этот раз они заслужили самых лестных слов.



А главной похвалой станет чемпионство, которое «Зенит» c таким умением выжимать результат, скорее всего, уже не упустит.