«Витесс» отыгрался с 0:2. Но у Слуцкого уже четыре матча без побед

У бывшего главного тренера сборной России Леонида Слуцкого опять проблемы в «Витессе». Команда из Арнема продлила свою безвыигрышную серию в чемпионате Нидерландов до четырёх матчей. Сегодня жёлто-чёрные едва не проиграли дома АЗ из Алкмара.

«Слуцкого за руль не пускаем». Второй Березуцкий заговорил Алексей Березуцкий дал первое интервью за долгое время.

В предыдущих двух турах Эредивизии «Витесс» пропускал про три гола. Игра команды в обороне раздражала Слуцкого. Тем не менее перед встречей с АЗ, который занимает третье место, уступая только ПСВ и «Аяксу», наш специалист говорил о нападении: «Мы хотим достичь оптимальной работы в защите, потому что много пропускаем. Однако сейчас основное внимание мы уделяем линии атаки. Необходимо самим в каждой игре много забивать», – сказал Леонид Викторович в интервью официальному сайту клуба.

Неприятной новостью для российского тренера стала травма лучшего бомбардира жёлто-чёрных Брайана Линссена, забившего 10 голов в этом сезоне. Сам Слуцкий, стремясь хоть как-то снизить количество пропущенных мячей, посадил на скамейку запасных основного голкипера Эдуарду. 36-летнего португальца, арендованного у «Челси», сменил 35-летний Ремко Пасвер.

Пасвер пропустил после первого же удара по воротам на 7-й минуте. И смех, и грех! Впрочем, сменщика экс-вратаря сборной Португалии нельзя было обвинить в голе. Ужасно действовал другой арендованный у «Челси» игрок – центральный защитник Джейк Кларк-Салтер, упустивший опытного Рона Влара на подаче углового. Вообще Кларк-Салтер много ошибается для представителя топ-клуба и игрока молодёжной сборной Англии. В этом эпизоде рядом с бившим находился и Вячеслав Караваев, но российский защитник держал своего оппонента, так что ничем не мог помочь.

Сделав ей предложение, Караваев сразу получил вызов в сборную России Невеста одного из немногих легионеров национальной команды.

Слуцкий ждал, что матч будет полон эмоций, однако в первом тайме игре и атмосфере на «Гелредоме» не хватало огня. «Витесс» долго бегал без мяча. Хозяева проигрывали гостям на стандартах, а их лучший ассистент Мартин Эдегор неудачно подавал угловые. К слову, Караваев, у которого пять голевых передач, уступает арендованному у «Реала» норвежскому полузащитнику всего на один «ассист».

Гости имели возможность забить второй гол, когда организовали выход два в один против Караваева, но всё испортил корявый пас не в ногу. Тем не менее на 44-й минуте АЗ всё-таки увеличил преимущество: классный удар со штрафного нанёс Теун Коопмейнерс. Мяч влетел в сетку ворот от штанги – без шансов для Пасвера. Тут болельщики наконец-то показали себя, освистывая команду за отвратительную игру.

Чем хорош голландский футбол, так это невероятными сценариями. В Эредивизии даже преимущество в два гола к перерыву ничего не гарантирует. Слуцкий перестроил «Витесс», сделав одну замену, и, видимо, эмоционально зарядил игроков. На второй тайм вышла другая команда. Даже со стандартами дело пошло веселее. На 48-й минуте хозяева заработали угловой в результате кросса Караваева, а после подачи жёлто-чёрным чуть-чуть повезло. Мяч в результате борьбы игроков и удачного рикошета отскочил к Матушу Беро, который сократил разницу в счёте.

Первый тайм «Витесс» проиграл по ударам – 3:5 (в створ – 0:3). Второй тайм выиграл с большим преимуществом – 11:3 (в створ – 3:1). Так что ничью команда Слуцкого точно заслужила. На 77-й минуте центральный защитник Майкел Ван дер Верфф подключился вперёд по правому полуфлангу и отправил мяч в штрафную на нападающего Томаса Бёйтинка. Автор хет-трика в прошлом туре снова спас жёлто-чёрных, поразив цель ударом в касание.

Слуцкий не смог обыграть аутсайдера. У Караваева голевой пас «Витесс» опять теряет очки.

Возможно, эта ничья для самого Слуцкого приравняется к моральной победе. Российский тренер признался в феврале, что находился в шаге от увольнения. Если бы «Витесс» проиграл «Виллему II», голландская карьера Леонида Викторовича наверняка закончилась бы ещё до окончания сезона. Тогда команда из Арнема выиграла три матча подряд, а после этого опять притормозила. Ничья с АЗ тоже не особо выгодна жёлто-чёрным с турнирной точки зрения. Но второй тайм наверняка впечатлил боссов Слуцкого и болельщиков «Витесса».

Лучшим у хозяев по оценке Whoscored стал всё-таки Эдегор, нанесший четыре удара и сделавший шесть ключевых передач – 8,80 балла. Караваев заработал шестую оценку в команде – 6,55. Российский правый защитник как обычно неплохо поддерживал наступление. Однажды пробил, стал автором двух ключевых пасов. Кроме того, у игрока сборной России три отбора и два перехвата мяча.